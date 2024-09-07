Ольмо из-за ушиба колена может пропустить игру со Швейцарией. Дани сегодня не тренировался

Дани Ольмо получил повреждение в расположении сборной Испании.

Главный тренер де ла Фуэнте сообщил, что полузащитник пропустил тренировку из-за ушиба, и сейчас непонятно, в каком состоянии он будет завтра, когда национальная команда сыграет со Швейцарией в наций.

Diario Sport предполагает, что травма была получена на 68-й минуте игры с Сербией, когда Ольмо правым коленом врезался в колено защитника и получил за это желтую карточку.

В этом сезоне провел два матча за «Барселону» и забил два гола. Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.