Ольмо из-за ушиба колена может пропустить игру со Швейцарией. Дани сегодня не тренировался

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Сербии по футболу травмы Сборная Швейцарии по футболу Дани Ольмо Никола Миленкович Здоровье Луис де ла Фуэнте Футбол

Дани Ольмо получил повреждение в расположении сборной Испании.

Главный тренер Луис де ла Фуэнте сообщил, что полузащитник пропустил тренировку из-за ушиба, и сейчас непонятно, в каком состоянии он будет завтра, когда национальная команда сыграет со Швейцарией в Лиге наций.

Diario Sport предполагает, что травма была получена на 68-й минуте игры с Сербией, когда Ольмо правым коленом врезался в колено защитника Николы Миленковича и получил за это желтую карточку.

В этом сезоне Дани провел два матча за «Барселону» и забил два гола. Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев
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как задолбали
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Ничего страшного для сборной Испании не произошло.
Вместо Ольмо выйдет Кристенсен (надеюсь руководство сборной подстраховалось, и успело заявить его до матча).
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Ответ войд
Комментарий скрыт
если один из лучших игроков евро - средний, то кем же являются игроки реала, коих он обоссал?
+12
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Надеюсь, симулирует, чтобы не играть за сборные
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+4
Ответ войд
Комментарий скрыт
Кринж поперхнулся прочитав это
+3
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Вот кому нужна эта товарняковая Лига Нации, когда впереди ожидает Лига Чемпионов и Ла Лига.
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да, игру с дровосеками лучше пропустить - здоровее будет
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Ответ Abdul Aziz
Надеюсь, симулирует, чтобы не играть за сборные
чтобы не симулировать, можно совсем отказаться от игр за сборную. это бесплатно и без последствий.
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Ответ войд
Комментарий скрыт
Уже не актуально
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Ответ Любезный Коссутий
чтобы не симулировать, можно совсем отказаться от игр за сборную. это бесплатно и без последствий.
Репутационные потери
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Ответ zzakichh
если один из лучших игроков евро - средний, то кем же являются игроки реала, коих он обоссал?
Ты о французких "жабоедов" ?
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Ты о французких "жабоедов" ?
и о французах, и кроосе с рюдигером, и о модриче. к кроосу и модричу с уважением, естественно, но для фигуры речи сказал так
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