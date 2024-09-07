Ольмо из-за ушиба колена может пропустить игру со Швейцарией. Дани сегодня не тренировался
Дани Ольмо получил повреждение в расположении сборной Испании.
Главный тренер Луис де ла Фуэнте сообщил, что полузащитник пропустил тренировку из-за ушиба, и сейчас непонятно, в каком состоянии он будет завтра, когда национальная команда сыграет со Швейцарией в Лиге наций.
Diario Sport предполагает, что травма была получена на 68-й минуте игры с Сербией, когда Ольмо правым коленом врезался в колено защитника Николы Миленковича и получил за это желтую карточку.
В этом сезоне Дани провел два матча за «Барселону» и забил два гола. Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Вместо Ольмо выйдет Кристенсен (надеюсь руководство сборной подстраховалось, и успело заявить его до матча).