Ольмо о «Барсе»: «Знал, что ситуация с регистрацией решится, адаптация прошла очень быстро. Те, кто приходит в этот клуб, должны иметь менталитет победителя»

Теги бундеслига Германия Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Роберт Левандовски РБ Лейпциг Дани Ольмо Рафинья Диас Ферран Торрес Педри Ламин Ямаль Футбол

Дани Ольмо рассказал об адаптации в «Барселоне».

Испанец перешел в каталонский клуб из «Лейпцига» за 55+7 млн евро. «Барселона» зарегистрировала новичка в Ла Лиге, воспользовавшись правом включить футболиста в заявку взамен травмированного защитника Андреаса Кристенсена.

«Я знал, что ситуация с регистрацией решится. Хотелось как можно скорее выйти на поле, но при этом я осознавал, что возможен и иной исход. В итоге дебют в Вальекасе стал для меня мечтой. «Барса» показала, что хочет меня видеть в команде».

О роли Ханси Флика в удачном старте «Барселоны» в Ла Лиге

«Он сыграл ключевую роль. Позиция, на которой он меня видит и на которой я играл в «Лейпциге» и сборной Испании, а также взаимодействие с такими игроками, как Педри или Ламин... Все это значительно упрощает мою адаптацию, и поэтому она прошла так быстро. Он очень четко объясняет, что от меня требуется.

У нас четкие цели. Те, кто приходит в этот клуб, должны иметь менталитет победителя».

О Рафинье

«Он очень разносторонний игрок, отличный человек. В раздевалке он много помогает молодым и мне, когда я пришел. А на поле он мне нравится своей уверенностью, он приносит большую пользу», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью RAC1.

Что касается его вклада в команду, Ольмо подчеркивает, что он «ассистент» и «бомбардир». «В последних матчах было видно, что мне нравится взаимодействовать с другими игроками, такими как Педри, Рафинья, Левандовски или Ферран», – добавил Ольмо.

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8 комментариев
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У Ольмо адаптация прошла быстро потому что он вернулся домой в Барселону- где учился и вырос..
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Ответ Raul14
Иметь менталитет победителя и проиграть самый важный кубок памперса Монако 0:3 ))
реально для вас эквивалент именно такой? очень трудно вероятно с таким мышлением
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Ответ Гномович!
Как же я жду первого Эль Класико, чтобы наконец заткнули этих выскочек! выиграли 4 матча а такой пафос как будто вышли в финал ЛЧ впервые за 10 лет.
может зря ждёшь? там ещё подождать придётся, нет?
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