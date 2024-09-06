Криштиану Роналду: «Только я знаю, как это тяжело – работать каждый день ради того, чтобы забить 900 голов. Уникальное достижение. Я знал, что сделаю это»
Криштиану Роналду высказался о 900-м голе в карьере – в ворота Хорватии.
«Это много для меня значит, я давно хотел достигнуть этой отметки. Я знал, что сделаю это.
Надо отметить отличный футбол в исполнении обеих команд. Португалия выступила очень хорошо. Мы знали, как все перетерпеть, и заслужили победу.
Кажется, что у меня просто очередное достижение, но только мне известно, как это тяжело – работать каждый день ради того, чтобы забить 900 голов. Это уникальное достижение в моей карьере», – сказал форвард сборной Португалии.
Да и играл всю карьеру в тепличной Барсе с топ партнерами
Рон в таких тепличных условиях в Реале забивал больше чем матчей проводил
похоже это вас надо проверить, в таком возрасте не уметь читать это диагноз
Он же в прошлом интервью говорил, что ему плевать 900 или 899)))
Слезы вытри что Рон 900 забил и иди спать
2-3 последних года когда Месси нужно было быть лидером было заметно, какой он «лучший», 2:8 от Баварии не забываем, вот и пришлось валить в ПСЖ и там позориться
Ахринеть ты загнул
Что ты зочешь людям донести? Это прям нездорово забесплатно с таким остервенением так врубаться
А что самое для нападающего главное? Умение забивать
И у Роналду множество красивых мячей, не нужно прежде всего самих себя обманывать
Холанд, по такой логике, тоже замыкала
Или же креативный плеймейкер?)
P.s.
Месси гораздо более разносторонний футболист, величайший плеймейкер
Но у Роналду другие сильные стороны, иначе бы у него не было этих 900 мячей
Здесь без выдающейся карьеры не обойтись)
Он же сказал что работает каждый день ради того чтобы забить эти 900 голов.
Ну и подписчикам его и глорам они нужны)
Хорош воздух сотрясать