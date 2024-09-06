Криштиану Роналду: «Только я знаю, как это тяжело – работать каждый день ради того, чтобы забить 900 голов. Уникальное достижение. Я знал, что сделаю это»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Хорватии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Лига наций УЕФА Футбол

Криштиану Роналду высказался о 900-м голе в карьере – в ворота Хорватии.

«Это много для меня значит, я давно хотел достигнуть этой отметки. Я знал, что сделаю это.

Надо отметить отличный футбол в исполнении обеих команд. Португалия выступила очень хорошо. Мы знали, как все перетерпеть, и заслужили победу.

Кажется, что у меня просто очередное достижение, но только мне известно, как это тяжело – работать каждый день ради того, чтобы забить 900 голов. Это уникальное достижение в моей карьере», – сказал форвард сборной Португалии.

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66 комментариев
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Ответ Митрандир цвета хаки
Цыганщина. Всю карьеру паразитирует за счёт чужих усилий и действий, забирая себе любимому лавры. Любому видно его ограниченные ресурсы, и какой он из себя тащер. В том, что он подставил клюшку 400 раз и забил 500 пенальти, приплетать эти пафосные кричалки - уровень развития 5ти классника.
Ахахахах)) посмотри его все голы за Реал, все 400)) а потом напиши сколько раз он клюшку поставил, а сколько забил норм)) Или в первый приход в МЮ🤣🤣 так что ты балабол)
+26
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+20
Ответ Юрий Кечко
Да и играет из глубины уже не первый год
Да и играл в прайме всегда в нападении в отличие от Рона до Реала
Да и играл всю карьеру в тепличной Барсе с топ партнерами

Рон в таких тепличных условиях в Реале забивал больше чем матчей проводил
+24
-14
+10
Все пишут что он такой секой на себе помешанный, да конечно он не нормальный, все нормальные с ипотекой сидят 2 раза в год в Адлер ездят, ему с его сдвигами отлично быть исторической личностью на яхте с детьми и женой
+13
-3
+10
ага, только ты знаешь как тяжело работать.у Месси на 60 мячей меньше, на два года младше и не гонится в отличие от тебя за голами🤡🥴🤣
+33
-27
+6
Ответ BAI
Интересно похвалит партнёров или голевые моменты тоже он создавал? Просто лютейший пример эгоизма. Фрукта надо исследовать лучшим психиатрам как уникальный случай комплексов приведших к таким достижениям
"Надо отметить отличный футбол в исполнении обеих команд. Португалия выступила очень хорошо. Мы знали, как все перетерпеть, и заслужили победу."

похоже это вас надо проверить, в таком возрасте не уметь читать это диагноз
+9
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+4
"Это много для меня значит, я давно хотел достигнуть этой отметки"

Он же в прошлом интервью говорил, что ему плевать 900 или 899)))
+7
-3
+4
Ответ BAI
Интересно похвалит партнёров или голевые моменты тоже он создавал? Просто лютейший пример эгоизма. Фрукта надо исследовать лучшим психиатрам как уникальный случай комплексов приведших к таким достижениям
А может быть талант и его трудолюбие привели его туда? Сколько голов он забил сам, сколько отдал голевых и создал моментов парнером? Спору нет, один в поле не воин, но всем создают моменты в игре, а столько забил только Роналду. Не являюсь его фанатом, но он уникум в своем роде.
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Ответ Юрий Кечко
Не надо мне это херню писать )) иди перед зеркалом встань и сам с собой поговори
Тогда сам захлопнись и не высирай тут свою чушь
Слезы вытри что Рон 900 забил и иди спать
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Ответ Илья Мурашов
800-й гол забил в декабре 2021 года. Вот за почти 3 года забил 100 голов, но при этом 0 трофеев и провал на ЧМ и Евро. Кому нужны его голы?
Так это говорит, что партнеры не тянут. Чтобы было без его 100 голов, команды бы выигрывали трофеи?)
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Ответ neoline099
Забавные хейтеры, снова сказки про тепличные условия, в Аргентине тоже видать тепличные были) И про топ партнеров прикольно сказанул, если мы берем последние сезоны в Барсе и на последнем ЧМ. И вообще Сережи невдомек, что он провел 15 лет в клубе и команда как-бы менялась постоянно за это время. Ну это уже сложно понять, бывает
Бедняжка Месси вместо Этоо, Ибрагимовича и Рональдиньо потом пришлось играть с Хави и Иньестой, а потом пришлось с Неймаром и Суаресом ) ухх бедняга) и в сборной с Ди Марией (который в финале победного ЧМ где якобы херовые партнеры у Месси были сыграл просто шикарно) и Игуаином, а Дибала даже в состав не попадал) бедняжка какой

2-3 последних года когда Месси нужно было быть лидером было заметно, какой он «лучший», 2:8 от Баварии не забываем, вот и пришлось валить в ПСЖ и там позориться
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Ответ Илья Мурашов
800-й гол забил в декабре 2021 года. Вот за почти 3 года забил 100 голов, но при этом 0 трофеев и провал на ЧМ и Евро. Кому нужны его голы?
Кейн вообще не брал трофеи, это повод отменить все его голы?
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Ответ Серега Вакалюк
Красава Сами вдумайтесь просто, 900 голов на высшем уровне Кто бы что не говорил, но это посильнее ЧМ будет ) чемпионов мира много, а 900 голов единицы забивают
А ещё у него золотая кнопка Ютуба. Это вообще похлеще всех ЧМ, Коп и Евро вместе взятых. Такъ победимъ🙏
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Ответ ten Hag
Он стал нападающим А что самое для нападающего главное? Умение забивать И у Роналду множество красивых мячей, не нужно прежде всего самих себя обманывать Холанд, по такой логике, тоже замыкала Или же креативный плеймейкер?) P.s. Месси гораздо более разносторонний футболист, величайший плеймейкер Но у Роналду другие сильные стороны, иначе бы у него не было этих 900 мячей Здесь без выдающейся карьеры не обойтись)
В прайме Роналду разностороннее, все умел.
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Ответ Донат Голицин
Все пишут что он такой секой на себе помешанный, да конечно он не нормальный, все нормальные с ипотекой сидят 2 раза в год в Адлер ездят, ему с его сдвигами отлично быть исторической личностью на яхте с детьми и женой
2 раза в год?
Ахринеть ты загнул
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Ответ Юрий Кечко
Комментарий удален модератором
Если тебе нравятся в этом плане представители твоего пола, то это с тобой что-то не так. Не нужно свои фантазии на других проецировать.
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Ответ Митрандир цвета хаки
Цыганщина. Всю карьеру паразитирует за счёт чужих усилий и действий, забирая себе любимому лавры. Любому видно его ограниченные ресурсы, и какой он из себя тащер. В том, что он подставил клюшку 400 раз и забил 500 пенальти, приплетать эти пафосные кричалки - уровень развития 5ти классника.
Пересмотри сколько у него ГП, особенно в ЛЧ и поплачь в сторонке от своего бессилия
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Ответ Угараю_с_вас
Ахахахах)) посмотри его все голы за Реал, все 400)) а потом напиши сколько раз он клюшку поставил, а сколько забил норм)) Или в первый приход в МЮ🤣🤣 так что ты балабол)
Для человека, который утверждает что он самый из самых из всех возможных, немного низко высчитывать какие-то голы из такого большого количества. Это наоборот говорит об ущербности его высказываний, что он кто-то там лучший. Он лучший замыкальщик. Все. Ведь даже Месси, который не стоял 89 минут возле ворот и на всех агрился что не выкатывают на пустые, имеет такое же количество голов (но у него вместе с ними 5тыс обводок и 10 тыс пасов разрез) а матчей меньше около на 200 штук. Не говоря уже о командных и личных трофеях, по которым он даёт фруктовому фору раза в 4.
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Ответ Dexter Morgan
Мне не от чего плакать. Я никогда не представлял ничего подобного. Мне женщины нравятся.
Сколько тебя под постами о Роналду)))
Что ты зочешь людям донести? Это прям нездорово забесплатно с таким остервенением так врубаться
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Ответ Митрандир цвета хаки
Потому что сложно найти такие качества в одном человеке. Когда отличный футболист с данными, но откровенно лажовый характер с манией величия и самолюбования, из-за авторитета своего заставлял бы всю команду пахать на него. Но его маниакальная мания распространяется только на закатывание мяча в сетку, на остальное ( творить магию, делать перфомансы, удивлять и восхищать зрителей креативом) его хватило ровно на 1-2 сезона. Остальные 20 сезонов он тупо замыкала.
Он стал нападающим
А что самое для нападающего главное? Умение забивать
И у Роналду множество красивых мячей, не нужно прежде всего самих себя обманывать
Холанд, по такой логике, тоже замыкала
Или же креативный плеймейкер?)

P.s.
Месси гораздо более разносторонний футболист, величайший плеймейкер
Но у Роналду другие сильные стороны, иначе бы у него не было этих 900 мячей
Здесь без выдающейся карьеры не обойтись)
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Ответ elkipalki
В прайме Роналду разностороннее, все умел.
Это тоже верное мнение👍
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Ответ Александр_1116360923
ага, только ты знаешь как тяжело работать.у Месси на 60 мячей меньше, на два года младше и не гонится в отличие от тебя за голами🤡🥴🤣
Причина тряски, сашок?
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Ответ Илья Мурашов
800-й гол забил в декабре 2021 года. Вот за почти 3 года забил 100 голов, но при этом 0 трофеев и провал на ЧМ и Евро. Кому нужны его голы?
Арабам
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Ответ заблокированному пользователю
Кейн вообще не брал трофеи, это повод отменить все его голы?
Кейн не называет себя лучшим в мире
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Ответ Илья Мурашов
800-й гол забил в декабре 2021 года. Вот за почти 3 года забил 100 голов, но при этом 0 трофеев и провал на ЧМ и Евро. Кому нужны его голы?
Как кому? Ему самому и нужны! )
Он же сказал что работает каждый день ради того чтобы забить эти 900 голов.
Ну и подписчикам его и глорам они нужны)
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Ответ Dexter Morgan
Вообще-то от Ригоберки и Барсеноги этого ждут давно. А мы не по этой части.
Комментарий удален модератором
Ответ Александр_1116360923
ага, только ты знаешь как тяжело работать.у Месси на 60 мячей меньше, на два года младше и не гонится в отличие от тебя за голами🤡🥴🤣
На два года младше, а уже забил на футбол)) в дворовой лиге даже ленится выходить на поле
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Ответ Серега Вакалюк
Бедняжка Месси вместо Этоо, Ибрагимовича и Рональдиньо потом пришлось играть с Хави и Иньестой, а потом пришлось с Неймаром и Суаресом ) ухх бедняга) и в сборной с Ди Марией (который в финале победного ЧМ где якобы херовые партнеры у Месси были сыграл просто шикарно) и Игуаином, а Дибала даже в состав не попадал) бедняжка какой 2-3 последних года когда Месси нужно было быть лидером было заметно, какой он «лучший», 2:8 от Баварии не забываем, вот и пришлось валить в ПСЖ и там позориться
Сережа, хватит позорится. 2 игроков из Аргентины вспомнил, респект) У Роналду как с командами было? Бомжи небось одни. Про 2:8 вспомнил, красавчик) Иди посмотри сколько раз твой кумир уходил с поля с разгромленным счетом, от команд Месси в частности, лол.
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Ответ Локомотивище
Ну если так продолжать, то: Да и играл всю карьеру за сборную Аргентины, которая не играет матчей с карликами. Половина голов Роналдыча - люксембургам с лихтенштейнами.
ну как стату где роналду 60-70 голов забил люксембургам и лихтенштейнам)
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Ответ Локомотивище
Ну если так продолжать, то: Да и играл всю карьеру за сборную Аргентины, которая не играет матчей с карликами. Половина голов Роналдыча - люксембургам с лихтенштейнами.
Цифры в студию
Хорош воздух сотрясать
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Ответ Серега Вакалюк
Да и играл в прайме всегда в нападении в отличие от Рона до Реала Да и играл всю карьеру в тепличной Барсе с топ партнерами Рон в таких тепличных условиях в Реале забивал больше чем матчей проводил
Забавные хейтеры, снова сказки про тепличные условия, в Аргентине тоже видать тепличные были) И про топ партнеров прикольно сказанул, если мы берем последние сезоны в Барсе и на последнем ЧМ. И вообще Сережи невдомек, что он провел 15 лет в клубе и команда как-бы менялась постоянно за это время. Ну это уже сложно понять, бывает
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