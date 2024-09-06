Криштиану Роналду: «Только я знаю, как это тяжело – работать каждый день ради того, чтобы забить 900 голов. Уникальное достижение. Я знал, что сделаю это»

Криштиану Роналду высказался о 900-м голе в карьере – в ворота Хорватии.

«Это много для меня значит, я давно хотел достигнуть этой отметки. Я знал, что сделаю это.

Надо отметить отличный футбол в исполнении обеих команд. Португалия выступила очень хорошо. Мы знали, как все перетерпеть, и заслужили победу.

Кажется, что у меня просто очередное достижение, но только мне известно, как это тяжело – работать каждый день ради того, чтобы забить 900 голов. Это уникальное достижение в моей карьере», – сказал форвард сборной .