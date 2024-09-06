Майкл Оуэн: «Роналду может возглавить сборную Португалии. Если справится – его кандидатуру будут изучать «МЮ» и «Реал». Кажется, Криштиану хочет быть тренером»

Майкл Оуэн считает, что Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед».

«Судя по тому, что я вижу со стороны, кажется, что ему может захотеться работать у кромки поля, руководить сборной Португалии, как это было на Евро-2016. Он похож на тренера, он выглядит так, словно хочет тренировать, так что он может захотеть пойти по этому пути.

Возможно, в будущем его ждет работа в сборной Португалии, кто знает. И, конечно, если он справится, тогда его кандидатуру будут изучать такие великие команды, как « » и « », – отметил экс-форвард манкунианцев в интервью TVSporten.