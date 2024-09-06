Майкл Оуэн: «Роналду может возглавить сборную Португалии. Если справится – его кандидатуру будут изучать «МЮ» и «Реал». Кажется, Криштиану хочет быть тренером»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Майкл Оуэн премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Майкл Оуэн считает, что Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед».

«Судя по тому, что я вижу со стороны, кажется, что ему может захотеться работать у кромки поля, руководить сборной Португалии, как это было на Евро-2016. Он похож на тренера, он выглядит так, словно хочет тренировать, так что он может захотеть пойти по этому пути.

Возможно, в будущем его ждет работа в сборной Португалии, кто знает. И, конечно, если он справится, тогда его кандидатуру будут изучать такие великие команды, как «Манчестер Юнайтед» и «Реал», – отметил экс-форвард манкунианцев в интервью TVSporten.

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27 комментариев
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слишком эгоистичный для тренера,и психика слабая
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Вообще мимо кассы. В нём нет ничего для тренерства.
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Теперь ещё и тренерские рекорды будут его догонять?
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Прыгающий физрук-мотиватор, ищущий камеры на бровке и играющий для них — это определенно то, что я хотел бы видеть, гы.
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Ответ Мага Ахмедов
слишком эгоистичный для тренера,и психика слабая
не думаю что он слаб психологически, но эгоистичен да и врядли сумеет людьми управлять. Истерики не всегда показатель силы духа, это может быть следствием завышеных амбиций. Человек спркойный как кирпич может быть слабее в разы, просто амбиций у него нет, потому и переживать ему не о чем
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Ответ aberkorn
был великий тренер и игрок круифф. а был диего армандо марадона. тут по разному бывает.
При Марадонне игра хотя бы была атакующей и приятной, не такой унылой как в 2014
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Ответ Metalloid
Да какой тренер? Там ни мозгов, ни умений, ни понимания футбола, это как Мостовой.
Зато голова помытая (не зря шампунь рекламировал).
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Отличными тренерами часто становятся просто хорошие и средние игроки, которые были в свое время обычными пахарями и работягами. Из ярких звезд что то не очень тренера выходят
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Где они потом в Англии найдут 23 красивых парня для заявки?
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Где они потом в Англии найдут 23 красивых парня для заявки?
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Где они потом в Англии найдут 23 красивых парня для заявки?
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Он же блоггер, куда ему тренировать?
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был великий тренер и игрок круифф. а был диего армандо марадона. тут по разному бывает.
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так он сам недавно сказал, шо тренерство не его)))
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Вроде бы как раз не хочет
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Я думаю, что Криш немного туповат( Поэтому вряд ли выйдет
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Тренер, который заноет… что не он бьет пенку)))
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Тренировки будут проходить в тренажерном зале, а не на поле
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Не надо ему это.. Его задача просто появляться на публике.. и за это ему будут платить баснословные деньги
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Как спортсмен великий, но как тренер вызываео много вопросов
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Да какой тренер? Там ни мозгов, ни умений, ни понимания футбола, это как Мостовой.
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Будет плакать на интервью? Тогда давайте
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Не тренерский у него хаарктер. Не получится.
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"... руководить сборной Португалии, как это было на Евро-2016". А что он тогда особенного делал? Орал и махал руками "Вперед". Гвардиола в подметки не годится такому гению.
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