Сестра Роналду о 900-м голе Криштиану: «Никаких поблажек, никаких «ми-ми-ми». Труд, упорство, любовь к тому, что он делает. Это мой брат»

Сестра Роналду прокомментировал 900-й гол брата.

в четверг принимала Хорватию в 1-м туре Лиги Наций и победила со счетом 2:1. Капитан команды забил свой 900-й гол в карьере.

«900 голов. Борьба. Преданность. Труд. Упорство. Любовь к тому, что он делает.

900... Это все его. Никаких поблажек. Никаких «мимими». Это мой брат», – написала .

Роналду про 900 голов в карьере: «Я мечтал об этом, но у меня еще есть мечты. Спасибо всем!»