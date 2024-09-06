Сестра Роналду о 900-м голе Криштиану: «Никаких поблажек, никаких «ми-ми-ми». Труд, упорство, любовь к тому, что он делает. Это мой брат»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Катя Авейру Футбол

Сестра Роналду прокомментировал 900-й гол брата.

Сборная Португалии в четверг принимала Хорватию в 1-м туре Лиги Наций и победила со счетом 2:1. Капитан команды Криштиану Роналду забил свой 900-й гол в карьере.

«900 голов. Борьба. Преданность. Труд. Упорство. Любовь к тому, что он делает.

900... Это все его. Никаких поблажек. Никаких «мимими». Это мой брат», – написала Катя Авейру.

Роналду про 900 голов в карьере: «Я мечтал об этом, но у меня еще есть мечты. Спасибо всем!»

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22 комментария
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Ну, так если прикинуть, был бы я на пожизненном и довольно не плохом содержании Кришти, будучи его родственником, я бы ещё и не такие тексты про него писал.
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Ответ Mancar Camoran
Ну, так если прикинуть, был бы я на пожизненном и довольно не плохом содержании Кришти, будучи его родственником, я бы ещё и не такие тексты про него писал.
Да тут на спортсе некоторые персонажи выдают такие тексты, до которых Авейру, как до Китая пешком, при этом не имея от сладкого ни цента.
+18
-2
+16
Никаких Няш-Мяш!)
+12
-2
+10
отборная порция кринжа
+11
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+7
Борьба. Преданность. Упорство. 0 ЧМ
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-2
+3
Ума нет и ЧМ нет)
+3
0
+3
И еще никаких : "Муси муси пуси пуси миленький мой
Я горю, я вся во вкусе рядом с тобой
Я как бабочка пархаю над всем, и всё без проблем
Я просто тебя съем"
+2
0
+2
Ответ Вечно в бане
Да тут на спортсе некоторые персонажи выдают такие тексты, до которых Авейру, как до Китая пешком, при этом не имея от сладкого ни цента.
Эт точно ! )
+2
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Какой все таки кринж)
Стоит примадонне наковырять один голешник, то вся семейка включая клубнику просто заваливают интернет пространство хвалебными одами)))
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У сестры его тут на спортсе есть суперконкуренты и фанатики клубнички...
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Ответ NoThanks
А если бы не был на содержании, а был бы просто его братом, то не говорил бы такого? странные вы люди, все таки. Ты же понимаешь, что ты судишь по себе? Ты готов продаться за бапки и лизать задницу за бапки и думаешь что все делают именно так. А я вот, например, своим братом и без того горжусь, он реально крутой мужик, и я тоже могу про него много хорошего сказать. Ему не нужно для этого мне платить как бе...
Поддерживал бы, конечно, но накал и порыв был бы явно меньше)
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Сколько пафоса, сколько самолюбования.
Создаëтся впечатление, что она и сама считает себя сопричастной ко всем этим рекордам Роналду.
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Да, это твой брат.. 🤭😂
https://youtube.com/shorts/bevfXPg6c00?feature=shared
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Я хоть и персофан Лео, но вообще хотел бы увидеть настоящие, подтвержденные 1000 голов на профессиональном уровне. Но,судя по всему,еще сотку ему тяжко будет набить...
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Брат за брата стреляю в упор
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сосед Рональду о 900 голе:...
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Ответ Mancar Camoran
Ну, так если прикинуть, был бы я на пожизненном и довольно не плохом содержании Кришти, будучи его родственником, я бы ещё и не такие тексты про него писал.
А если бы не был на содержании, а был бы просто его братом, то не говорил бы такого? странные вы люди, все таки. Ты же понимаешь, что ты судишь по себе? Ты готов продаться за бапки и лизать задницу за бапки и думаешь что все делают именно так. А я вот, например, своим братом и без того горжусь, он реально крутой мужик, и я тоже могу про него много хорошего сказать. Ему не нужно для этого мне платить как бе...
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Ответ Mancar Camoran
Ну, так если прикинуть, был бы я на пожизненном и довольно не плохом содержании Кришти, будучи его родственником, я бы ещё и не такие тексты про него писал.
Ну у Неймара есть на содержании "группа друзей", постоянно им восхищающаяся - прям у Руби Рода в фильме «Пятый элемент»🤣
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Ответ Mancar Camoran
Ну, так если прикинуть, был бы я на пожизненном и довольно не плохом содержании Кришти, будучи его родственником, я бы ещё и не такие тексты про него писал.
Да, такой же контракт, как у плющенко в академии, только неформальный
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Ответ Абдул Абакаев
отборная порция кринжа
Отборная порция криша
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