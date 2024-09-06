Сестра Роналду о 900-м голе Криштиану: «Никаких поблажек, никаких «ми-ми-ми». Труд, упорство, любовь к тому, что он делает. Это мой брат»
Сестра Роналду прокомментировал 900-й гол брата.
Сборная Португалии в четверг принимала Хорватию в 1-м туре Лиги Наций и победила со счетом 2:1. Капитан команды Криштиану Роналду забил свой 900-й гол в карьере.
«900 голов. Борьба. Преданность. Труд. Упорство. Любовь к тому, что он делает.
900... Это все его. Никаких поблажек. Никаких «мимими». Это мой брат», – написала Катя Авейру.
Роналду про 900 голов в карьере: «Я мечтал об этом, но у меня еще есть мечты. Спасибо всем!»
Я горю, я вся во вкусе рядом с тобой
Я как бабочка пархаю над всем, и всё без проблем
Я просто тебя съем"
Стоит примадонне наковырять один голешник, то вся семейка включая клубнику просто заваливают интернет пространство хвалебными одами)))
Создаëтся впечатление, что она и сама считает себя сопричастной ко всем этим рекордам Роналду.
https://youtube.com/shorts/bevfXPg6c00?feature=shared