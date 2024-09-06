Слушания по иску Менди к «Ман Сити» начнутся 14 октября. Защитник требует зарплату за два года – ему не платили из-за обвинений в изнасиловании

Бенжамен Менди будет судиться с «Манчестер Сити».

В ноябре 2023 года стало известно, что бывший защитник «горожан» подал исковое заявление в Суд по трудовым спорам. Он требует возместить «несанкционированные вычеты из заработной платы», производившиеся после того, как в 2021 году он был обвинен в изнасиловании. Футболист был признан невиновным по всем статьям.

Француз подал «многомиллионный» иск, затрагивающий период с сентября 2021-го по июнь 2023-го. За это время он не получал от « » зарплату, хотя имел с ним действующий контракт.

По сведениям , слушания начнутся 14 октября и продлятся два дня.

С сезона-2023/24 выступает за « ». На его счету 15 матчей за французскую команду в чемпионате и два гола.