Слушания по иску Менди к «Ман Сити» начнутся 14 октября. Защитник требует зарплату за два года – ему не платили из-за обвинений в изнасиловании

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция происшествия Лорьян Sky Sports Бенжамен Менди деньги Футбол

Бенжамен Менди будет судиться с «Манчестер Сити».

В ноябре 2023 года стало известно, что бывший защитник «горожан» подал исковое заявление в Суд по трудовым спорам. Он требует возместить «несанкционированные вычеты из заработной платы», производившиеся после того, как в 2021 году он был обвинен в изнасиловании. Футболист был признан невиновным по всем статьям.

Француз подал «многомиллионный» иск, затрагивающий период с сентября 2021-го по июнь 2023-го. За это время он не получал от «Ман Сити» зарплату, хотя имел с ним действующий контракт.

По сведениям Sky Sports, слушания начнутся 14 октября и продлятся два дня.

С сезона-2023/24 Менди выступает за «Лорьян». На его счету 15 матчей за французскую команду в чемпионате и два гола.

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24 комментария
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Надеюсь, что он выиграет. Парня по сути ни за что лишили карьеры.
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Ответ kunaguero
А кто Сити заплатит, чтобы ему заплатить?
Никто. Их никто не заставлял его отстранять. Решили это сделать ради PR целей - пусть платят.
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Ухх сколько же пострадало знаменитостей от этих шмар. Один Джонни Депп красавчик, выстоял и провел по губам ей и всем кто на него накинулся
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Слушайте, раз такое дело, может ему Эвертон заплатит ?
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Так он и не играл!
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Ему де...ему девушки сказали,
Неман...ди, Неман дивная река,
Раз я бу...раз я буду с ним купаться,
С толстым ху... с толстым худенька така.
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Обломается. Вся АПЛ не может наказать МС, а тут всего 1 человек.
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он прав. суд его оправдал - должны заплатить по контракту.
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Менди предложат отработать 2 года контракта)
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А вот и 116 дело против МС
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Ответ Горожане и инопланетяне вместе жарят Зин
Никто. Их никто не заставлял его отстранять. Решили это сделать ради PR целей - пусть платят.
Так он под стражей был какое-то время, не?
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Ответ kunaguero
Так он под стражей был какое-то время, не?
Был относительно недолго. Его довольно быстро выпустили под залог.
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Ответ Горожане и инопланетяне вместе жарят Зин
Был относительно недолго. Его довольно быстро выпустили под залог.
Около полугода, потом на нем висело много обвинений пару лет
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Ответ Горожане и инопланетяне вместе жарят Зин
Был относительно недолго. Его довольно быстро выпустили под залог.
Когда с него сняли последние обвинения, контракт уже закончился
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Ответ kunaguero
Когда с него сняли последние обвинения, контракт уже закончился
Так а при чем здесь обвинения? Обвинения не означают что он виноват. Что собственно в суде и подтвердилось. После выхода под залог он вполне мог продолжать работать, но ему не давали. Суды могут годами длиться - что ж, только на основании каких- то обвинений лишать человека права на труд?
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Ответ Горожане и инопланетяне вместе жарят Зин
Так а при чем здесь обвинения? Обвинения не означают что он виноват. Что собственно в суде и подтвердилось. После выхода под залог он вполне мог продолжать работать, но ему не давали. Суды могут годами длиться - что ж, только на основании каких- то обвинений лишать человека права на труд?
Ладно, скоро узнаем. Думаю, навряд ли он что-то получит
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Ответ ILB05
Ухх сколько же пострадало знаменитостей от этих шмар. Один Джонни Депп красавчик, выстоял и провел по губам ей и всем кто на него накинулся
Карьера всё равно попущена
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Карьера всё равно попущена
Да нет вроде. Слышал что когда к нему прибежали обратно, он начал с них трясти вдвое больше за то что послали его не за что
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Карьера всё равно попущена
Да он уже сыграл всех кого надо. только вот беда он везде джони депп и очень дорогой по зарплате. ещё и музыкант. у него денег на 100 жизней хватит.
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