Бенжамен Менди рассчитывает получить от «Манчестер Сити» миллионы фунтов.

Sky Sports передает, что бывший защитник «горожан» подал исковое заявление в Суд по трудовым спорам. Он требует возместить «несанкционированные вычеты из заработной платы», производившиеся после того, как в 2021 году он был обвинен в изнасиловании. В текущем году футболист был признан невиновным по всем статьям.

Француз подал «многомиллионный» иск, затрагивающий период с сентября 2021-го по июнь 2023-го. За это время он не получал от « » зарплату, хотя имел с ним действующий контракт.

Сейчас Менди выступает за « ». В Лиге 1 он провел 3 игры. Подробно со статистикой 29-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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