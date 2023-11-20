Бенжамен Менди подал на «Ман Сити» в суд из-за невыплаты зарплаты с сентября 2021-го по июнь 2023-го
Бенжамен Менди рассчитывает получить от «Манчестер Сити» миллионы фунтов.
Sky Sports передает, что бывший защитник «горожан» подал исковое заявление в Суд по трудовым спорам. Он требует возместить «несанкционированные вычеты из заработной платы», производившиеся после того, как в 2021 году он был обвинен в изнасиловании. В текущем году футболист был признан невиновным по всем статьям.
Француз подал «многомиллионный» иск, затрагивающий период с сентября 2021-го по июнь 2023-го. За это время он не получал от «Ман Сити» зарплату, хотя имел с ним действующий контракт.
Сейчас Менди выступает за «Лорьян». В Лиге 1 он провел 3 игры. Подробно со статистикой 29-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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©Г.Жеглов
Учитываю то, с какой частотой он упоминает Реал/Роналду, я предполагаю, что Риго на самом деле ярый фанат "бланкос" и CR7. Просто... он зачем-то устраивает всю эту конспирацию...