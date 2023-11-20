Бенжамен Менди подал на «Ман Сити» в суд из-за невыплаты зарплаты с сентября 2021-го по июнь 2023-го

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Лорьян Бенжамен Менди деньги Футбол

Бенжамен Менди рассчитывает получить от «Манчестер Сити» миллионы фунтов.

Sky Sports передает, что бывший защитник «горожан» подал исковое заявление в Суд по трудовым спорам. Он требует возместить «несанкционированные вычеты из заработной платы», производившиеся после того, как в 2021 году он был обвинен в изнасиловании. В текущем году футболист был признан невиновным по всем статьям.

Француз подал «многомиллионный» иск, затрагивающий период с сентября 2021-го по июнь 2023-го. За это время он не получал от «Ман Сити» зарплату, хотя имел с ним действующий контракт.

Сейчас Менди выступает за «Лорьян». В Лиге 1 он провел 3 игры. Подробно со статистикой 29-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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34 комментария

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Сэр-НеХер
Всем сердцем желаю ему в суде победы. Он на десятки миллионов попал непонятно из-за чего, а клуб в такой трудный момент никак хотя бы постом или комментарием не поддержал. Тем более век футболиста недолог, пару лет заработала для него, как лет десять для работяги, а ведь там еще и суммы сумасшедшие
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savik-A.M.
Ответ Ман Сити
Комментарий скрыт
боже , что у тебя в черепкшке творится
+30
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+29
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benjamin92
Ответ Сэр-НеХер
Всем сердцем желаю ему в суде победы. Он на десятки миллионов попал непонятно из-за чего, а клуб в такой трудный момент никак хотя бы постом или комментарием не поддержал. Тем более век футболиста недолог, пару лет заработала для него, как лет десять для работяги, а ведь там еще и суммы сумасшедшие
Лично клуб может и поддерживал. А вот если бы поддержали публично, а Менди оказался виновен, их пресса с потрохами бы закопала
+31
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Н.Ф.
Ему надо было просто вовремя со своими женщинами разбираться и пистолеты не разбрасывать где попало. Так что наказания без вины не бывает, Шарапов!
©Г.Жеглов
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filippa
Ответ Сэр-НеХер
Всем сердцем желаю ему в суде победы. Он на десятки миллионов попал непонятно из-за чего, а клуб в такой трудный момент никак хотя бы постом или комментарием не поддержал. Тем более век футболиста недолог, пару лет заработала для него, как лет десять для работяги, а ведь там еще и суммы сумасшедшие
с какого перепугу то ? работа не выполнена. на тренировки не ходил прогулы. пускай к телочкам выставляет иски или к своему писюну.
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f0mk4
Писали же что по контракту Сити имеет право не платить зп ему. Интересно чем дело кончится
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kunaguero
Наивный парень. Он был под стражей, потом сидел под домашним арестом, так что ничего он не получит.
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los merengues
Ответ Demyan Grachev
меньше надо было своим шнурком размахивать! за что тебе платить клуб должен?)
Сын феминистки?
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Собиратель хаоса
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Контракт не был расторгнут и клуб был обязан проводить выплаты. Тем более, что обвинения с игрока были сняты. Так что вполне может рассчитывать на оплату зарплаты, ещё на неустойку за возмещение морального вреда
Чтобы что-то более или менее утверждать, нужно знать условия контракта Менди, трудовое законодательство Великобритании и местную судебную практику на эту тему. А без этого - все вилами по воде. Моральный вред это уж точно не к Сити.
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Lindeman
Ответ Сэр-НеХер
Всем сердцем желаю ему в суде победы. Он на десятки миллионов попал непонятно из-за чего, а клуб в такой трудный момент никак хотя бы постом или комментарием не поддержал. Тем более век футболиста недолог, пару лет заработала для него, как лет десять для работяги, а ведь там еще и суммы сумасшедшие
Пусть «потерпевшая» и выплачивает. Клуб то каким боком если Менди был под следствием и если бы его признали виновным, то репутации Сити хана
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Rick Sorkin
Против государства пусть подает
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Растиньяк
решил нагнуть мешка
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Салауат Нуралиев
Речь про сити и Менди, но манся умудрился приплести Ливерпуль к этой новости🤣🤣🤣
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ASH11
Ответ Сэр-НеХер
Всем сердцем желаю ему в суде победы. Он на десятки миллионов попал непонятно из-за чего, а клуб в такой трудный момент никак хотя бы постом или комментарием не поддержал. Тем более век футболиста недолог, пару лет заработала для него, как лет десять для работяги, а ведь там еще и суммы сумасшедшие
Мы не знаем условия контракта. МС наверняка все просчитали, шансов у Менди немного.
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Алекс Мелкумян
Не такой уж и Шарк Тим получается когда дело касается деняк
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kunaguero
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Контракт не был расторгнут и клуб был обязан проводить выплаты. Тем более, что обвинения с игрока были сняты. Так что вполне может рассчитывать на оплату зарплаты, ещё на неустойку за возмещение морального вреда
Контракт не был расторгнут, потому что на это не было оснований. Менди только предъявили обвинения, но не осудили. Однако на момент снятия обвинений у него истек контракт с Сити. А до этого я уже писал. Сначала его взяли под стражу(это было в августе, а в сентябре Сити его отстранил от команды), а потом он сидел под домашним арестом. Короче, проще говоря, его не было на базе, на тренировках и он там не мог появиться в принципе. И это исключительно по его собственной тупости. Шансов что-то получить - 0%.
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Эксперимент
Лучше бы меньше по всяким шмарамойкам шатался и ходил на тренировки.
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Asl Ali
а клюшку за клевету накажут ??? или эта ДРУГОЕ
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mgarnet13
Ответ Дороф
Нет! Учитываю то, с какой частотой он упоминает Реал/Роналду, я предполагаю, что Риго на самом деле ярый фанат "бланкос" и CR7. Просто... он зачем-то устраивает всю эту конспирацию...
Это называется «латентный»
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Дороф
Ответ mgarnet13
О, здорово, шут! Есть хоть одна новость, к которой ты не приплетёшь Реал/Роналду?
Нет!
Учитываю то, с какой частотой он упоминает Реал/Роналду, я предполагаю, что Риго на самом деле ярый фанат "бланкос" и CR7. Просто... он зачем-то устраивает всю эту конспирацию...
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filippa
Ответ rigobersong
А девок за клевету не посадили? По хорошему за свои лже показания они должны вместе с болельщиками реала туалеты намывать:))
не смогла жоказать ? и не аиновен есть огромная разница. дыма без огня не бывает уж антони то с бензима не дадут соврать
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CHELSEA_2008
Всё верно. Пора начать жёстко обходиться с клубами которые любят практиковать тактику: "отстранен на время следствия". Они чихают на контракт, лишь переживая за свою репутацию. В таких случаях клуб должен заплатить вдвойне, зарплату и моральный ущерб. Ибо не имеет значения чем он занимается вне расположения клуба. Работодателя это касаться не должно.
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Ваня Кабанов
Ответ Сэр-НеХер
Всем сердцем желаю ему в суде победы. Он на десятки миллионов попал непонятно из-за чего, а клуб в такой трудный момент никак хотя бы постом или комментарием не поддержал. Тем более век футболиста недолог, пару лет заработала для него, как лет десять для работяги, а ведь там еще и суммы сумасшедшие
А с чего бы клуб ему должен? Менди не играл, не тренировался, сам попал в некрасивую историю (пусть и вышел из нее победителем), но не клуб же его в это втянул, а сам Менди в ней оказался. А если ты не играешь и не тренируешься, то это вина не клуба даже в такой ситуации и ничего МС ему не должен. Пусть выплачивает все клеветница, которая его подставила и клуб.
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Nogoi89
Ответ filippa
с какого перепугу то ? работа не выполнена. на тренировки не ходил прогулы. пускай к телочкам выставляет иски или к своему писюну.
Не по своей вине прогулы. Форс мажор. Нужно смотреть договор.
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ValmontZ
Бедный чел.
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Demyan Grachev
меньше надо было своим шнурком размахивать! за что тебе платить клуб должен?)
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