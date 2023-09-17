Бенжамен Менди сыграл впервые с августа 2021-го. Защитника обвиняли в сексуальном насилии

Теги Монако лига 1 Франция Лорьян Бенжамен Менди Футбол

Бенжамен Менди провел первый официальный матч за два года.

Защитник «Лорьяна» вышел на замену в матче против «Монако» в 5-м туре Лиги 1 (2:2). 

Менди сыграл в официальном матче впервые с 15 августа 2021 года. Напомним, футболист находился под следствием из-за обвинений в сексуальном насилии. Суд оправдал Бенжамена. 

Статистику 29-летнего игрока можно найти здесь

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
milky way
Ответ Вася Жучкин
Может быть потому что он не подавал у суд за клевету, а само по себе уголовное дело не открывается?
Мы не знаем, что там за подробности. Если его вина не доказана, то это не обязательно клевета.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вася Жучкин
Может быть потому что он не подавал у суд за клевету, а само по себе уголовное дело не открывается?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Фемки коллективно рыдают
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий