Бенжамен Менди сыграл впервые с августа 2021-го. Защитника обвиняли в сексуальном насилии

Бенжамен Менди провел первый официальный матч за два года.

Защитник « » вышел на замену в матче против « » в 5-м туре Лиги 1 (2:2).

сыграл в официальном матче впервые с 15 августа 2021 года. Напомним, футболист находился под следствием из-за обвинений в сексуальном насилии. Суд оправдал Бенжамена.

Статистику 29-летнего игрока можно найти здесь.

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