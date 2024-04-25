Менди сделал первый ассист после обвинений в изнасиловании. До этого голевая была за «Сити» в 2021-м

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Лорьян Бенжамен Менди Мохамед Бамба Футбол

Бенжамен Менди сделал результативное действие в матче чемпионата Франции.

«Лорьян» уступил «ПСЖ» в 29-м туре Лиги 1 (1:4).

Единственный гол хозяев забил Мохамед Бамба с передачи Бенжамена Менди.

Для бывшего защитника «Манчестер Сити» это первая голевая передача с момента возвращения в футбол после обвинений в изнасиловании. Последняя голевая была в составе «горожан» в матче против «Кристал Пэлас» 1 мая 2021 года.

Свой первый и пока единственный гол после возобновления карьеры француз забил в декабре в матче против «Марселя» (2:4) в 15-м туре.

Напомним, футболист находился под следствием из-за обвинений в сексуальном насилии. Суд оправдал Бенжамена. 

В этом сезоне Лиги 1 Менди сыграл 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.

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2 комментария
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Как и кто ему возместит 3 года украденной карьеры?
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Ответ Михо
Как и кто ему возместит 3 года украденной карьеры?
По идее это должно делать государство, ему должны были возместить и материальный, и моральный вред, то есть возместить отсутствие заработка и компенсировать страдания (утрата социальных связей, отсутствие общения с близкими и т.д.). По крайней мере, даже в российской судебной практике это есть, думаю, и в Англии тоже. Но как быть с футболистом, который, находясь в СИЗО, утрачивает ещё и драгоценное время, здоровье и профессиональные навыки для дальнейшего заработка - хз.
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