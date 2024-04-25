Менди сделал первый ассист после обвинений в изнасиловании. До этого голевая была за «Сити» в 2021-м

Бенжамен Менди сделал результативное действие в матче чемпионата Франции.

« » уступил « » в 29-м туре Лиги 1 (1:4).

Единственный гол хозяев забил с передачи .

Для бывшего защитника « » это первая голевая передача с момента возвращения в футбол после обвинений в изнасиловании. Последняя голевая была в составе «горожан» в матче против «Кристал Пэлас» 1 мая 2021 года.

Свой первый и пока единственный гол после возобновления карьеры француз забил в декабре в матче против «Марселя» (2:4) в 15-м туре.

Напомним, футболист находился под следствием из-за обвинений в сексуальном насилии. Суд оправдал Бенжамена.

В этом сезоне Лиги 1 Менди сыграл 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.