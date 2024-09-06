Генсек РФС: «76% населения России в возрасте 12-65 лет называют футбол видом спорта, которым они интересуются. Ожидаем около 80% в 2024-м»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу рейтинги РФС Максим Митрофанов детский футбол массовый спорт Футбол

В РФС рассказали, сколько людей в России интересуются футболом.

– Что можете сказать о динамике популярности футбола в России?

– Сейчас футбол, в том числе и по данным исследовательской компании Mediascope, является наиболее популярным видом спорта в России.

76% населения нашей страны в возрасте от 12 до 65 лет называют футбол видом спорта, которым они интересуются. В 2024 году по результатам анализа мы ожидаем около 80% в этой возрастной группе, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

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25 комментариев
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Ответ kunaguero
Полный бред, и в мск и в регионах такого и близко нет, просто на улице задали бы пару вопросов прохожим про футбол для приличия, а потом писали проценты. Однозначно менее 50% интересуются.
Да это ж классика опросов :)))

- Вы занимаетесь спортом?
- Нет
- Вы интересуетесь спортом?
- Нет
- Ну а если совсем нечего делать, а показывают игру сб. России по футболу на ЧМ - посмотрите?
- Да
- Так и запишем - футбольный болельщик
+16
0
+16
Полный бред, и в мск и в регионах такого и близко нет, просто на улице задали бы пару вопросов прохожим про футбол для приличия, а потом писали проценты. Однозначно менее 50% интересуются.
+14
-3
+11
Ганс Христиан Митрофанов.
+11
0
+11
Процент прям как у солнцеликого
+10
0
+10
76% населения нашей страны в возрасте от 12 до 65 лет...
.
В категории "женщины" вообще 99%.
+5
0
+5
Ну это лютый гон, даже 76% мужского населения не интересуется футболом.
+3
0
+3
Ну тут еще надо спрашивать каким конкретно футболом интересуется народ) лично мне, всё что связано с РПЛ не интересно от слова совсем, и даже отвращение вызывает, я много раз пытался заставить себя смотреть «топ» матчи рпл и не находил там ничего, дыр-дыр на низких скоростях. Всё. Отвратительно.
+2
0
+2
Хорошо, наберёте вы эти 80% дальше что ? В футбол станем лучше играть? Смотрите там особо не балуйтесь, может и за 84% перевалить, конфуз получится
+3
-1
+2
Пухлый школьник еще и фантазёр
+2
0
+2
Палочная система абсолютно во в ее сферах этого государства. Очень уныло это всё.
+2
0
+2
Что бы не подсчитывали в РФ - получается 76 %
+1
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надо было спросить каким футболом? Английским? Испанским? Немецким? Но явно не российским)))
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Есть маленькая ложь, большая ложь и есть статистика
+1
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+1
Если бы не принятия фануйди эта цифра была бы в районе 25 -30% . Сейчас конечно намного меньше. И это только в городах где есть профессиональные клубы. Остальная Россия в основном интересуется как заработать на сносное существование, не до спорта людям.
+1
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+1
Ахах. Верим! Ладно, может люди следят за футболом, но кто смотрит русский футбол… это вообще не люди. Кому интересно низкокачественный футбик 23ёх+ калек? Это только для любителей садомазо.
+1
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+1
Арифметика он зазвал общее число 119 млн из них 80% - 95 млн чел в РФ интересен футбол!?;))) Если в Москве на 5 команд среднего 20К нет )))))
+3
-2
+1
Интересоваться и увлекаться разные вещи.
К сожалению культура боления слабо развита у большинства, а с учетом появления FAN ID, «залетных» болельщиков не будет, который зашел посмотреть матч когда нечего делать и понравилось…
+1
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10%, может 15, ну 20% максимум
+2
-1
+1
Нарисовать-то можно хоть 100
0
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######(Врёт)
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Ответ vottakoi!
Ну тут еще надо спрашивать каким конкретно футболом интересуется народ) лично мне, всё что связано с РПЛ не интересно от слова совсем, и даже отвращение вызывает, я много раз пытался заставить себя смотреть «топ» матчи рпл и не находил там ничего, дыр-дыр на низких скоростях. Всё. Отвратительно.
По-видимому, речь про интерес к слову "футбол". 76% слышали его хоть раз в жизни)
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Генсек, где штраф Песьякову за шутку?
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Думаю таких цифр даже при Союзе не было, а тогда стадионы ломились от болел, постоянно аншлаги были. Даже на Вторую Лигу ходило больше народу, чем сейчас на РПЛ.)
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ожидал другого окончания, типа "а он в России таковым не является"
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это ж футбол! это страсть, эмоции! как это можно процентами измерять?
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