Генсек РФС: «76% населения России в возрасте 12-65 лет называют футбол видом спорта, которым они интересуются. Ожидаем около 80% в 2024-м»
В РФС рассказали, сколько людей в России интересуются футболом.
– Что можете сказать о динамике популярности футбола в России?
– Сейчас футбол, в том числе и по данным исследовательской компании Mediascope, является наиболее популярным видом спорта в России.
76% населения нашей страны в возрасте от 12 до 65 лет называют футбол видом спорта, которым они интересуются. В 2024 году по результатам анализа мы ожидаем около 80% в этой возрастной группе, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
- Вы занимаетесь спортом?
- Нет
- Вы интересуетесь спортом?
- Нет
- Ну а если совсем нечего делать, а показывают игру сб. России по футболу на ЧМ - посмотрите?
- Да
- Так и запишем - футбольный болельщик
.
В категории "женщины" вообще 99%.
К сожалению культура боления слабо развита у большинства, а с учетом появления FAN ID, «залетных» болельщиков не будет, который зашел посмотреть матч когда нечего делать и понравилось…