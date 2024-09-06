Генсек РФС: «76% населения России в возрасте 12-65 лет называют футбол видом спорта, которым они интересуются. Ожидаем около 80% в 2024-м»

В РФС рассказали, сколько людей в России интересуются футболом.

– Что можете сказать о динамике популярности футбола в России?

– Сейчас футбол, в том числе и по данным исследовательской компании Mediascope, является наиболее популярным видом спорта в России.

76% населения нашей страны в возрасте от 12 до 65 лет называют футбол видом спорта, которым они интересуются. В 2024 году по результатам анализа мы ожидаем около 80% в этой возрастной группе, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза ( ) .