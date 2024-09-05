Генсек РФС Митрофанов: «Даже среди топовых академий мало хорошо оснащенных школ – у «Динамо» нет, у «Локо» недостаточно полей, «Спартак» сейчас строит. Нужны финансы и развитие»

Максим Митрофанов высказался о ситуации с детскими футбольными школами.

– В футбольной системе подготовки резерва в России занимается 420 тысяч детей. 200 тысяч занимаются борьбой. 100 тысяч – хоккеем. Дальше – меньше. Хороший ли показатель на 150 миллионов человек? Возьмем Германию. На 85 миллионов человек 750 тысяч детей занимаются футболом. Относительно доли населения это почти в четыре раза больше, чем в России.



Статистические данные подтверждают, что футбол – самый популярный вид спорта в России. Поэтому да, у нас футбольная страна. Но находимся ли мы на верхнем уровне развития? Точно нет!



Нам нужно дофинансировать и доразвить школы. Сколько отличных, хорошо оснащенных школ даже среди топовых академий вы знаете? У московского « » нет своей академии, она тренируется на полях в «Лужниках». У « » есть поля, но им их явно недостаточно. « » сейчас строит рядом с « », но при этом использует поля Министерства спорта РФ в Сокольниках. Да, есть «Краснодар», живущий на отдельной планете. Есть « », у которого все хорошо.



Но также есть «Рубин», у которого школьная инфраструктура в ужасающем состоянии. В этом году они что-то сделали, потому что мы в какой-то момент уже были готовы выдавать предписание о снятии их с соревнований. Посмотрите другие школы. «Чертаново» – одно поле и маленький манежик. И это мы сейчас проходимся по лучшим академиям.



– По фактам кажется, будто нефутбольная держава.

– Еще раз повторюсь: футбол – недоинвестированный вид спорта. У нас 22 тысячи футбольных полей, из которых на 180 можно проводить соревнования под эгидой РФС. Этого мало. Нужно сильно больше стадионов для турниров. В разы. Мы уже это делаем, – заявил генеральный секретарь .

Генсек РФС Митрофанов: «Россия – на 100% футбольная и спортивная держава. С учетом большой популярности футбол очень недофинансирован, в стране недостаточно полей»