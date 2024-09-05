Генсек РФС Митрофанов: «Россия – на 100% футбольная и спортивная держава. С учетом большой популярности футбол очень недофинансирован, в стране недостаточно полей»

Максим Митрофанов назвал Россию футбольной державой.

– В 2016 году Леонид Слуцкий говорил, что «Россия – нефутбольная страна». Сегодня вы готовы опровергнуть его слова?

– Я считаю, что Россия – на 100 процентов футбольная и спортивная держава. Но в зависимости от специфики виды спорта у нас развиты по-разному. Они могут быть очень популярными, как футбол. Но с учетом, что они очень популярны, они и очень недофинансированы.

Мы можем сколько угодно обсуждать, справедливо или нет получают высокие зарплаты те или иные футболисты. Но вряд ли кто-то будет спорить, что количество футбольных полей в стране недостаточно для любителей, которые хотят этим видом спорта заниматься. И даже для тех детей, которые уже занимаются.

Это не вопрос критики. У нас огромная страна. Решить проблему одномоментно, чтобы это было удобно и везде, практически невозможно.

Даже если не брать небольшие страны, а говорить, например, о Бразилии с ее 200-миллионным населением – это все равно проще. Потому что плотность населения другая, районов компактного проживания меньше. У нас же люди живут и хотят заниматься спортом практически везде. Расстояния, климатические условия – все это стоит больших денег, – заявил генеральный секретарь .