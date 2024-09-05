Генсек РФС Митрофанов: «Россия – на 100% футбольная и спортивная держава. С учетом большой популярности футбол очень недофинансирован, в стране недостаточно полей»

Теги премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов детский футбол деньги Футбол

Максим Митрофанов назвал Россию футбольной державой.

– В 2016 году Леонид Слуцкий говорил, что «Россия – нефутбольная страна». Сегодня вы готовы опровергнуть его слова?

– Я считаю, что Россия – на 100 процентов футбольная и спортивная держава. Но в зависимости от специфики виды спорта у нас развиты по-разному. Они могут быть очень популярными, как футбол. Но с учетом, что они очень популярны, они и очень недофинансированы.

Мы можем сколько угодно обсуждать, справедливо или нет получают высокие зарплаты те или иные футболисты. Но вряд ли кто-то будет спорить, что количество футбольных полей в стране недостаточно для любителей, которые хотят этим видом спорта заниматься. И даже для тех детей, которые уже занимаются.

Это не вопрос критики. У нас огромная страна. Решить проблему одномоментно, чтобы это было удобно и везде, практически невозможно.

Даже если не брать небольшие страны, а говорить, например, о Бразилии с ее 200-миллионным населением – это все равно проще. Потому что плотность населения другая, районов компактного проживания меньше. У нас же люди живут и хотят заниматься спортом практически везде. Расстояния, климатические условия – все это стоит больших денег, – заявил генеральный секретарь РФС.

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12 комментариев
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Назначьте главой РФС Третьяка, он решит вопрос. Главное, чтобы по привычке, вместо полей катков не настроил.
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То что на строительстве вы научились зарабатывать это мы поняли. Кто кадры будет готовить?) Детских тренеров.
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Ответ Вечно в бане
Назначьте главой РФС Третьяка, он решит вопрос. Главное, чтобы по привычке, вместо полей катков не настроил.
Главное,чтобы кукурузой не засеяли)
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Если структурно разобрать его речь, то можно увидеть путь от самоубеждения к оправдыванию.
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Что значит недофинансированы? С чего вообще профессиональный футбол должны финансировать?
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Ответ rain23
Что значит недофинансированы? С чего вообще профессиональный футбол должны финансировать?
Может читать научитесь прежде чем писать ?
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все силы ушли на катки Третьяка.
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"Спартак предложил еще 500 тыс евро за Мангаша"
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Надо Газпрому еще д/с выделить Зениту. ведь 3 составов мало для игры в 2-х третьесортных турнирах
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Всегда казалось, что одномоментно по времени должно быть менее четверти века
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Ответ Вечно в бане
Назначьте главой РФС Третьяка, он решит вопрос. Главное, чтобы по привычке, вместо полей катков не настроил.
Им с Третьяком надо на карте РФ в крестики-нолики играть. Один будет катками свободные места заполнять, другой - футбольными полями.
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Ответ rain23
Что значит недофинансированы? С чего вообще профессиональный футбол должны финансировать?
Это да, но, если внимательно читать, то становится понятно что он говорил про поля для любителей.
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