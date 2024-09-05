Генсек РФС Митрофанов: «1,5 млн мальчиков и девочек играют в футбол на физкультуре каждую неделю, их количество постоянно увеличивается. Рассчитываем, что к 2030-му будет 3 млн»

Максим Митрофанов рассказал о развитии программы «Футбол в школе».

«Примерно 10 лет назад РФС в качестве одного из самых крупных проектов массового футбола подавал на конкурс в один из фестивалей с количеством участников 28 тысяч человек. Он проходил в нескольких городах страны. Считалось, что его можно показать как достижение европейскому сообществу.

Сегодня каждую неделю полтора миллиона мальчиков и девочек играют в футбол на уроках физкультуры в рамках проекта «Футбол в школе». Ему уже четвертый год, и количество детей, которые хотят заниматься футболом, постоянно увеличивается.

Рассчитываем, что к 2030 году регулярно играть в футбол в своих школах будет уже три миллиона мальчиков и девочек по всей России», – отметил генеральный секретарь .

РФС планирует вовлечь более 3 млн детей в проект «Футбол в школе» к 2030 году. Союз продолжает получать деньги от УЕФА на развитие детского футбола