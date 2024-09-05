Генсек РФС Митрофанов: «1,5 млн мальчиков и девочек играют в футбол на физкультуре каждую неделю, их количество постоянно увеличивается. Рассчитываем, что к 2030-му будет 3 млн»

Теги премьер-лига Россия УЕФА РФС Максим Митрофанов детский футбол Футбол

Максим Митрофанов рассказал о развитии программы «Футбол в школе».

«Примерно 10 лет назад РФС в качестве одного из самых крупных проектов массового футбола подавал на конкурс в УЕФА один из фестивалей с количеством участников 28 тысяч человек. Он проходил в нескольких городах страны. Считалось, что его можно показать как достижение европейскому сообществу.

Сегодня каждую неделю полтора миллиона мальчиков и девочек играют в футбол на уроках физкультуры в рамках проекта «Футбол в школе». Ему уже четвертый год, и количество детей, которые хотят заниматься футболом, постоянно увеличивается.

Рассчитываем, что к 2030 году регулярно играть в футбол в своих школах будет уже три миллиона мальчиков и девочек по всей России», – отметил генеральный секретарь РФС.

РФС планирует вовлечь более 3 млн детей в проект «Футбол в школе» к 2030 году. Союз продолжает получать деньги от УЕФА на развитие детского футбола

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10 комментариев
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1,5 мальчиков и девочек - может новостнику соль не в то ухо зашла?
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А почему не сказал, что 8 занятий в месяц по часу стоят минимум 6000р.
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Никто не разрешает в школах играть в футбол, только гандбол и баскетбол. Спортзалы в школах для футбола использовать нельзя.
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Если нам выстроить профессионально детский футбол, то Аршавиных будет раз в 10 больше, полно талантов, дай бог лет через 10-15 наша лига будет в тройке по уровню футболистов) по-крайней мере очень этого хотелось бы)
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Супер! Прекрасные цифры! Однозначно, наша страна чемпион мира по цифрам, абсолютный !
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Ответ Vmagid
Никто не разрешает в школах играть в футбол, только гандбол и баскетбол. Спортзалы в школах для футбола использовать нельзя.
Во-во. Если хочешь футбол, то плати денюжку и в неурочное время
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Клоун

Зачем девочкам футбол?
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Да, особенно с ноября по март просто толпы школьников играют на физкультуре в футбол
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они еще там что-то рассчитывают, сказочные
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Ответ Vmagid
Никто не разрешает в школах играть в футбол, только гандбол и баскетбол. Спортзалы в школах для футбола использовать нельзя.
Помнится, когда новые кольца баскетбольные поставили, даже в баскет не разрешали играть)
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