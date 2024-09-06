Дмитрий Булыкин: «Нет смысла сейчас сильно вкладываться в легионеров. Намного круче сделать ставку на своих, чем покупать непонятных иностранцев»

Дмитрий Булыкин считает, что нужно делать ставку на россиян, а не легионеров.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что « » будет делать ставку только на молодежь.

«Положительно отношусь к этому. Я уже давно хочу, чтобы многие клубы это поняли. Сейчас «Локомотив» – это пример для подражания.

На годик-два мы еще точно отстранены от международных соревнований, поэтому есть время воспитать нашу российскую молодежь, а не наигрывать легионеров для непонятных сборных.

Но сейчас пока слова с делом в «Динамо» расходятся. Может, они сейчас поменяют стратегию. Скажут: «Зачем платить больше?» Мне бы хотелось, чтобы вектор «Динамо» изменился.

У нас очень много ребят с голодными глазами по всей стране. Нет смысла сейчас сильно вкладываться в легионеров. Намного круче сделать ставку на своих, чем покупать непонятных иностранцев и непонятно для чего», – сказал бывший форвард «Динамо» и « » .

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