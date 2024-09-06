Дмитрий Булыкин: «Нет смысла сейчас сильно вкладываться в легионеров. Намного круче сделать ставку на своих, чем покупать непонятных иностранцев»

Теги Локомотив Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Динамо Москва Андрей Костин лимит на легионеров Футбол

Дмитрий Булыкин считает, что нужно делать ставку на россиян, а не легионеров.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что «Динамо» будет делать ставку только на молодежь.

«Положительно отношусь к этому. Я уже давно хочу, чтобы многие клубы это поняли. Сейчас «Локомотив» – это пример для подражания.

На годик-два мы еще точно отстранены от международных соревнований, поэтому есть время воспитать нашу российскую молодежь, а не наигрывать легионеров для непонятных сборных. 

Но сейчас пока слова с делом в «Динамо» расходятся. Может, они сейчас поменяют стратегию. Скажут: «Зачем платить больше?» Мне бы хотелось, чтобы вектор «Динамо» изменился.

У нас очень много ребят с голодными глазами по всей стране. Нет смысла сейчас сильно вкладываться в легионеров. Намного круче сделать ставку на своих, чем покупать непонятных иностранцев и непонятно для чего», – сказал бывший форвард «Динамо» и «Локомотива» Булыкин.

Генсек РФС против лимита: «Футболист должен играть, только если он конкурентоспособен. Искусственные ограничения не нужны, если мы строим высококлассный коммерческий продукт»

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8 комментариев
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В Европе тоже решили делать ставку на своих. Шпинев до сих пор не может пристроить там Миранчука
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«Намного круче сделать ставку на своих, чем покупать непонятных иностранцев и непонятно для чего»
Так, наоборот же, непонятно ради чего делать ставку на своих. Раньше говорили, чтобы для сборной растили игроков(много с лимитом вырастили новых Мостовых, Аршавиных?), ок, а сейчас то для чего, когда у сборной нет официальных матчей, какая теперь разница-легионеры или нет? Дайте клубам хоть сейчас спокойно пожить, без всяких «общенациональных» целей.
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Сколько в наших футболистов не вкладывайся, толку ноль. А с другой стороны-зачем в них вкладываться, если ни еврокубков, ни матчей сборной отборочных?
Давайте лучше в медицину вложимся и сломанных футбиков будем возить в Кисловодск ко врачам. Давайте вложимся в инфраструктуру и наши ФК будут летать в Нальчик на сборы.
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А если понятных?
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