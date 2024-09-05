Глава ВТБ о «Динамо»: «Ставку будем делать на молодежь. Она будет взрослеть и играть все лучше и лучше» 

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва ВТБ Андрей Костин ТАСС Футбол

Глава ВТБ заявил, что «Динамо» будет делать ставку на молодежь.

ВТБ – генеральный спонсор бело-голубых.

«Ставку мы будем делать на молодежь. Только на молодежь. Она будет взрослеть и играть все лучше и лучше», – сказал Андрей Костин.

На вопрос, планирует ли «Динамо» продавать кого-то из футболистов, Костин ответил: «Я людьми точно не торгую».

После 7 туров московский клуб с 13 очками занимает в Мир РПЛ 6-е место.

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31 комментарий
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Чтобы молодежь играла лучше, она должна играть в команде со зрелыми мастерами. Это факт. А эти счастливые истории, как пионер отряд Ярцева, класс 92 и прочие, уникальные явления, которые нельзя поставить на поток и контролировать. И использовать подобное как план, откровенный популизм и пыль в глаза
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Ни у кого денег нет короче, кроме Лукойла и Газпрома
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Ответ xyg2rdwzx4
Ни у кого денег нет короче, кроме Лукойла и Газпрома
Есть

Есть лига ВТБ баскетбольная. Нет особого желания тратить больше. Для ВТБ это один из проектов…
А тот же Миллер ходит на каждый матч… Вот и весь ответ
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Ответ кот 26
Комментарий удален пользователем
Ага, только Аякс титулы не раз в 60 лет берет)
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А зачем кучу посредственных легов накупили?
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Да уж. Сказочные заявления.
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По некоторой молодёжи вопросы - Макаров до сих пор "молодёжь", и от него всё ещё ждут, что он когда-нибудь будет играть лучше.
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Ответ Матвей Суицидин
А зачем кучу посредственных легов накупили?
прям так и кучу?
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Одна маленькая, но гордая птичка тоже решила взлететь "все више и више", но обожгла себе крилья и упала в морэ.
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На молодежь и на Льва Лещенко
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А если молодежь не будет играть все лучше и лучше? Где гарантии? Видать деньги закончились, раз про молодежь заговорили.
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Ответ Peter Parker
Чтобы молодежь играла лучше, она должна играть в команде со зрелыми мастерами. Это факт. А эти счастливые истории, как пионер отряд Ярцева, класс 92 и прочие, уникальные явления, которые нельзя поставить на поток и контролировать. И использовать подобное как план, откровенный популизм и пыль в глаза
Согласен.
+1
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Справедливости ради молодежь Динамо в стартовых турах играла более заряженно, чем основной состав в концовке прошлого чемпионата))

Думаем))
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Взрослеть будет точно, а вот насчёт играть лучше, есть вопросы
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Ответ Dima Lopatin
Я так понимаю Гомес последние усиление будет…
он молодой и будет прогрессировать)
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Ответ prus_3
Одна маленькая, но гордая птичка тоже решила взлететь "все више и више", но обожгла себе крилья и упала в морэ.
Птичку... жалко.
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Ответ Dmitry Orlov
По некоторой молодёжи вопросы - Макаров до сих пор "молодёжь", и от него всё ещё ждут, что он когда-нибудь будет играть лучше.
От Макарова уже ничего не ждут. Просто в отличие от Лесового, от него тяжелее избавиться))

Да и тут больше говорят про Гладышева, Лепского, Бессмертного, Кутицкого, Окишора и остальных игроков, которые из академии перешли.
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Ответ скорпыч
А если молодежь не будет играть все лучше и лучше? Где гарантии? Видать деньги закончились, раз про молодежь заговорили.
Просто кто-то хочет продолжать продавать молодежь в Европу и на этом зарабатывать, а не шиковать на деньги российских бабушек))

Вот поэтому опять про молодежь и заговорили))
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Ответ Beerfanidi
Интересно, что по этому поводу думает Степашин... Если серьезно, чемпионство нам теперь снвоа не светит(
Шанс на чемпионатов был в прошлом году. Неожиданно. Надо было брать. ########## в последнем матче. А теперь остаётся смотреть на счётчик.
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Вот не должно быть этих лозунгов "Ставка на молодёжь". Это и так понятно что надо выращивать и развивать свои резервы просто по умолчанию должно быть без заявлений про ставки от людей которые этим заниматься не будут непосредственно. Выстроить систему подготовку это не лозунг высказать.
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Ждём когда и у Газпрёма деньги закончатся на Латиносов:))))
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Интересно, что по этому поводу думает Степашин...

Если серьезно, чемпионство нам теперь снвоа не светит(
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Ставки запрещены
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Ставку будем делать на молодежь. Она будет взрослеть и уходить в Зенит»
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Я так понимаю Гомес последние усиление будет…
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Точно,точно,Тюкавин это доказывает в этом сезоне
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Надо почаще и побольше включать их в основу. Сидя на лавке о какой конкуренции с легами может идти речь?
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Комментарий удален пользователем
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