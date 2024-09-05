Глава ВТБ о «Динамо»: «Ставку будем делать на молодежь. Она будет взрослеть и играть все лучше и лучше»
Глава ВТБ заявил, что «Динамо» будет делать ставку на молодежь.
ВТБ – генеральный спонсор бело-голубых.
«Ставку мы будем делать на молодежь. Только на молодежь. Она будет взрослеть и играть все лучше и лучше», – сказал Андрей Костин.
На вопрос, планирует ли «Динамо» продавать кого-то из футболистов, Костин ответил: «Я людьми точно не торгую».
После 7 туров московский клуб с 13 очками занимает в Мир РПЛ 6-е место.
Есть лига ВТБ баскетбольная. Нет особого желания тратить больше. Для ВТБ это один из проектов…
А тот же Миллер ходит на каждый матч… Вот и весь ответ
Думаем))
Да и тут больше говорят про Гладышева, Лепского, Бессмертного, Кутицкого, Окишора и остальных игроков, которые из академии перешли.
Вот поэтому опять про молодежь и заговорили))
Если серьезно, чемпионство нам теперь снвоа не светит(