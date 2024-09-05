Глава ВТБ о «Динамо»: «Ставку будем делать на молодежь. Она будет взрослеть и играть все лучше и лучше» 

Глава ВТБ заявил, что «Динамо» будет делать ставку на молодежь.

– генеральный спонсор бело-голубых.

«Ставку мы будем делать на молодежь. Только на молодежь. Она будет взрослеть и играть все лучше и лучше», – сказал Андрей Костин.

На вопрос, планирует ли « » продавать кого-то из футболистов, Костин ответил: «Я людьми точно не торгую».

После 7 туров московский клуб с 13 очками занимает в Мир 6-е место.