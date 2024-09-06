Бруну о выступлении Роналду на ЧМ-2026: «Уверен, он примет решение, которое пойдет на пользу ему и сборной. Все зависит от того, будет ли он хорошо себя чувствовать»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2026 Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш высказался о возможном выступлении Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

«Решать ему. Все зависит от того, будет ли он хорошо себя чувствовать, выступать на высоком уровне.

Мы знаем, что он способен играть до определенного возраста благодаря требовательности к себе, но именно ему предстоит решать. Уверен, он примет решение, которое пойдет на пользу ему и национальной команде», – сказал хавбек сборной Португалии.

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33 комментария
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На пользу Роналду и на пользу сборной Португалии вещи несовместимые.
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Хоть бы он закончил, хоть бы он закончил… проговорил себе под нос Бруно..
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Ответ utsh44psmr
Зачем ему ЧМ? Он же евро уже выиграл, который равноценен 🤡
Греция уже написала, что обратится в ФИФА о признании их Чемпионами Мира)
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Вчера бросилось в глаза что когда роналду забил гол, команда нехотя его поздравила. Игроки подходили, хлопали роналду по спине и тут же уходили.
Я просто сравниваю с тем, как аргентинцы относятся к Лео и боготворят его.
Тут такого даже близко нет. Роналду всех уже достал. Игроки говорят дежурные фразы, но уверен что все хотят что бы кринж ушёл.
Ещё вспомнилось как на Евро 24 в матче с Францией, на роналду жёстко сфолил защитник, кринж упал и корчился от боли)
Рядом стоящий Бернарду Силва просто перешагнул капитана и прошёл мимо. Никто не подал роналду руки и не помог встать, капитан поднялся в полном одиночестве.
Этот эпизод очень долго форсили медиа.
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Бруно тонко дал понять ,что роналду не нужен на чемпионате мира 2026
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Зачем ему ЧМ? Он же евро уже выиграл, который равноценен 🤡
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Если внимательно прочитать что сказал Бруну, то он будто намекает что не всё здорово.
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Ответ utsh44psmr
Зачем ему ЧМ? Он же евро уже выиграл, который равноценен 🤡
Кринжу важен сам путь к ЧМ то бишь отборы с карликами что бы стату свою набить))
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Спасибо Бруну, за твои слова обо мне, за это гарантирую тебе место на старте матча сборной Португалии - сказал Роналду
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Бруно деликатно намекнул) Но Роналду сказал, что может быть полезным) Так что, намеки Бруно пройдут мимо)
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Ответ trav
вы не понимаете что все игроки сборной обожают Рона? они выросли на нём и его игре. он для них живая легенда
Ну так легенде уже давно пора на покой, а не место занимать чьё то)
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При всем уважении, Криш мешает сборной.
Но миром правят деньги, поэтому и УЕФА И ФИФА выгодно, чтобы он там был (ЧМ, ЧЕ), это приносит сотни миллионов долларов власть имущим и Рону и нац сборной наверняка. Замкнутый круг.
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На пользу сборной - это срулить на свой остров, накрыться ветошью и не отсвечивать.
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Уйти на покой будет пользой
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не, дед пока в порядке, гол забил, вратаря запрессовал, будь партнеры порасторопней там и ассистов могло быть больше одного, пару турниров вполне способен потянуть и потом ещё два в качестве тамады))
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Ответ trav
вы не понимаете что все игроки сборной обожают Рона? они выросли на нём и его игре. он для них живая легенда
Ну легенда может поехать туда для поддержания атмосферы в сборной, но никак не отбирать место в старте за былые заслуги у игроков, которые этого действительно заслужили
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Ответ Born is the King
Пенальдеш конечно уже давно точит зуб на Роналду. Не представляю, чтобы какой нибудь Паредес такое сказал про месси
Может все потому что аргентинцы уважают и боготворят Капитана, а португальцы нет?)))
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Ответ Domian
Вчера бросилось в глаза что когда роналду забил гол, команда нехотя его поздравила. Игроки подходили, хлопали роналду по спине и тут же уходили. Я просто сравниваю с тем, как аргентинцы относятся к Лео и боготворят его. Тут такого даже близко нет. Роналду всех уже достал. Игроки говорят дежурные фразы, но уверен что все хотят что бы кринж ушёл. Ещё вспомнилось как на Евро 24 в матче с Францией, на роналду жёстко сфолил защитник, кринж упал и корчился от боли) Рядом стоящий Бернарду Силва просто перешагнул капитана и прошёл мимо. Никто не подал роналду руки и не помог встать, капитан поднялся в полном одиночестве. Этот эпизод очень долго форсили медиа.
Коверкание имени и с маленькой буквы. Мнение отклонено.
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Короче, мягко послал))
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Будет играть в 10-м Португалия, если Роналду будет на поле.
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Решать тренер должен будет ли этот рекордсмен играть
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Так он всегда себя хорошо чувствует
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Странно. Вообще-то решение о вызове в сборную должен принимать главный тренер, а не Роналду, который уже и сейчас играть за сборную не должен бы. Максимум - со скамейки запасных, на что этот нарцисс никогда не согласится. )
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Не федерация футбола, не президент, не тем более безьяйцевый физрук не принимают решения , а ведь» легенде» надо ещё сотку дрюкануть.
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Бруну вежливо намекнул легенде, что пора бы и честь знать
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ну тут парадокс:на пользу себе,а значит играть-во вред сборной)как бы он себя не чувствовал)
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То есть кто будет играть там, всё таки, решает не тренер.
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