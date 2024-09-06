Бруну о выступлении Роналду на ЧМ-2026: «Уверен, он примет решение, которое пойдет на пользу ему и сборной. Все зависит от того, будет ли он хорошо себя чувствовать»
Бруну Фернандеш высказался о возможном выступлении Криштиану Роналду на ЧМ-2026.
«Решать ему. Все зависит от того, будет ли он хорошо себя чувствовать, выступать на высоком уровне.
Мы знаем, что он способен играть до определенного возраста благодаря требовательности к себе, но именно ему предстоит решать. Уверен, он примет решение, которое пойдет на пользу ему и национальной команде», – сказал хавбек сборной Португалии.
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Я просто сравниваю с тем, как аргентинцы относятся к Лео и боготворят его.
Тут такого даже близко нет. Роналду всех уже достал. Игроки говорят дежурные фразы, но уверен что все хотят что бы кринж ушёл.
Ещё вспомнилось как на Евро 24 в матче с Францией, на роналду жёстко сфолил защитник, кринж упал и корчился от боли)
Рядом стоящий Бернарду Силва просто перешагнул капитана и прошёл мимо. Никто не подал роналду руки и не помог встать, капитан поднялся в полном одиночестве.
Этот эпизод очень долго форсили медиа.
Но миром правят деньги, поэтому и УЕФА И ФИФА выгодно, чтобы он там был (ЧМ, ЧЕ), это приносит сотни миллионов долларов власть имущим и Рону и нац сборной наверняка. Замкнутый круг.