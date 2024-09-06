Бруну о выступлении Роналду на ЧМ-2026: «Уверен, он примет решение, которое пойдет на пользу ему и сборной. Все зависит от того, будет ли он хорошо себя чувствовать»

Бруну Фернандеш высказался о возможном выступлении Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

«Решать ему. Все зависит от того, будет ли он хорошо себя чувствовать, выступать на высоком уровне.

Мы знаем, что он способен играть до определенного возраста благодаря требовательности к себе, но именно ему предстоит решать. Уверен, он примет решение, которое пойдет на пользу ему и национальной команде», – сказал хавбек сборной Португалии.

900 голов Роналду: когда начал забивать, кто больше всех страдал? И на сколько меньше у Месси