Роналду про 900 голов в карьере: «Я мечтал об этом, но у меня еще есть мечты. Спасибо всем!»

Криштиану Роналду отреагировал на победу сборной Португалии.

Португальская команда обыграла сборную (2:1) в матче Лиги наций.

В этой игре 39-летний забил 900-й гол в профессиональной карьере.

«Мы правильно начали в наций! Нужно продолжать», – написал футболист.

По поводу рекордам по голам Криштиану написал: «Я мечтал об этом, но у меня есть еще мечты. Спасибо всем!».