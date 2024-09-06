Роналду про 900 голов в карьере: «Я мечтал об этом, но у меня еще есть мечты. Спасибо всем!»
Криштиану Роналду отреагировал на победу сборной Португалии.
Португальская команда обыграла сборную Хорватии (2:1) в матче Лиги наций.
В этой игре 39-летний Криштиану Роналду забил 900-й гол в профессиональной карьере.
«Мы правильно начали в Лиге наций! Нужно продолжать», – написал футболист.
По поводу рекордам по голам Криштиану написал: «Я мечтал об этом, но у меня есть еще мечты. Спасибо всем!».
P.S. Поздравления с этим неоспоримым достижением !