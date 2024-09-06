Роналду про 900 голов в карьере: «Я мечтал об этом, но у меня еще есть мечты. Спасибо всем!»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Хорватии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Лига наций УЕФА Футбол

Криштиану Роналду отреагировал на победу сборной Португалии.

Португальская команда обыграла сборную Хорватии (2:1) в матче Лиги наций.

В этой игре 39-летний Криштиану Роналду забил 900-й гол в профессиональной карьере.

«Мы правильно начали в Лиге наций! Нужно продолжать», – написал футболист.

По поводу рекордам по голам Криштиану написал: «Я мечтал об этом, но у меня есть еще мечты. Спасибо всем!».

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6 комментариев
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Через 3 дня будет еще пост - Вы там не забыли? 900 голов, как же круто просыпаться с это мыслью!
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70 голов в пустынной медиалиге адекватные эксперты не считают, почти все голы дворовым клубам по 10-20 лимонов стоимостью, а стоимость Аль Насра 200 )) разница в 10-20 раз!)) ну и всё равно из этих 70 - 12 левейших пенальти, 8 голов офсайды и нарушения, 10 голов рикошеты и грубейшие ошибки вратарей, 30 голов с нескольких метров.)) Ну и за Португалию в отборах Герцог Люксембуржский положил Люксембургу 14 голов, из них 4 левейших пенальти, Лихтенштейну и Литве по 9 )) большинство голов сборным в рейтинге ниже топ 100)) и также большинство голов за клубы командам из второй десятки.)) Так что вообщем из 750 голов , 140! голов с пенальти , 100 ! из них левейшие пенальти! 100 ! голов с офсайдов и с другими нарушениями правил, 50 голов после рикошетов и грубейших ошибок вратарей, 400 голов с нескольких метров, большинство в пустые ворота после пасов. Более 1000 ! Симуляций в карьере, более 200 грязных специальных и исподтишка ударов и провокаций, более 1000 истерик и споров с судьями.
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"Я не бью рекорды, это они меня преследуют" - прошу прощения у поклонников этого выдающегося игрока , но здесь уже "попахивает" манией преследования . )
P.S. Поздравления с этим неоспоримым достижением !
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Ответ Человек1991
70 голов в пустынной медиалиге адекватные эксперты не считают, почти все голы дворовым клубам по 10-20 лимонов стоимостью, а стоимость Аль Насра 200 )) разница в 10-20 раз!)) ну и всё равно из этих 70 - 12 левейших пенальти, 8 голов офсайды и нарушения, 10 голов рикошеты и грубейшие ошибки вратарей, 30 голов с нескольких метров.)) Ну и за Португалию в отборах Герцог Люксембуржский положил Люксембургу 14 голов, из них 4 левейших пенальти, Лихтенштейну и Литве по 9 )) большинство голов сборным в рейтинге ниже топ 100)) и также большинство голов за клубы командам из второй десятки.)) Так что вообщем из 750 голов , 140! голов с пенальти , 100 ! из них левейшие пенальти! 100 ! голов с офсайдов и с другими нарушениями правил, 50 голов после рикошетов и грубейших ошибок вратарей, 400 голов с нескольких метров, большинство в пустые ворота после пасов. Более 1000 ! Симуляций в карьере, более 200 грязных специальных и исподтишка ударов и провокаций, более 1000 истерик и споров с судьями.
Мог бы просто написать, что ненавидишь Роналду, зачем столько букв:)
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Ответ Человек1991
70 голов в пустынной медиалиге адекватные эксперты не считают, почти все голы дворовым клубам по 10-20 лимонов стоимостью, а стоимость Аль Насра 200 )) разница в 10-20 раз!)) ну и всё равно из этих 70 - 12 левейших пенальти, 8 голов офсайды и нарушения, 10 голов рикошеты и грубейшие ошибки вратарей, 30 голов с нескольких метров.)) Ну и за Португалию в отборах Герцог Люксембуржский положил Люксембургу 14 голов, из них 4 левейших пенальти, Лихтенштейну и Литве по 9 )) большинство голов сборным в рейтинге ниже топ 100)) и также большинство голов за клубы командам из второй десятки.)) Так что вообщем из 750 голов , 140! голов с пенальти , 100 ! из них левейшие пенальти! 100 ! голов с офсайдов и с другими нарушениями правил, 50 голов после рикошетов и грубейших ошибок вратарей, 400 голов с нескольких метров, большинство в пустые ворота после пасов. Более 1000 ! Симуляций в карьере, более 200 грязных специальных и исподтишка ударов и провокаций, более 1000 истерик и споров с судьями.
В это горит пукан у тебя :)
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