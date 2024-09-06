Агент Зума подал в суд на «Челси» и Грановскую из-за 300 тысяч фунтов. С него сняли все обвинения по делу об угрозах Марине

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия происшествия высшая лига Саудовская Аравия Курт Зума Марина Грановская Аль-Оруба деньги Тодд Боули Бехдад Эгбали Футбол

Агент Курта Зума подал в суд на «Челси» и Марину Грановскую.

В октябре 2022 года стало известно, что известный британский агент пытался шантажировать Грановскую и угрожать ей в период, когда она работала над продажей клуба Романа Абрамовича консорциуму во главе с Тоддом Боули. Он требовал 300 тысяч фунтов за участие в дорогостоящем трансфере.

Позже стало известно, что это Саиф Руби отправил электронное письмо с требованием комиссии за трансфер Курта Зума из «Челси» в «Вест Хэм». В апреле 2024 года агент Зума был признан невиновным по делу об угрозах Грановской.

Теперь Руби подал многомиллионный иск в отношении Грановской и «Челси». Он утверждает, что ему все еще причитаются деньги за трансфер.

«Последние два с половиной года были невероятно трудными. Как болельщик «Челси», имевший продуктивные деловые отношения с клубом на протяжении многих лет, я опечален тем, что был вынужден пойти на этот шаг.

Я искренне надеюсь, что мы сможем решить эту проблем. Я надеюсь, что Тодд Боули, Бехдад Эгбали и «Челси» предпримут необходимые действия, чтобы исправить несправедливость и закрыть эту главу, чтобы все стороны могли двигаться дальше», – заявил агент.

Напомним, что летом 2021 года «Челси» продал Зума за 30 миллионов фунтов. 31 августа 2024-го «Вест Хэм» отдал Зума в аренду саудовскому клубу «Аль-Оруба».

«Я заставлю тебя заплатить». Грановской угрожал топовый британский агент

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9 комментариев
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Зума ещё за кошку не ответил
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Ты сказала мне, Марина, гордость девичью храня, "Я уйду как субмарина, если тронешь ты меня" (с)
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Ну и фантазёр. Чтобы не платить полную зарплату Стерлингу Боули и Ко выдавили его, а агент говорит про какую то долю. Эти инвест фонды как раз таки и варятся в таких в финансовых разбирательствах
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что скажут агенты Вискас и кот Борис?
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Ответ Алешка Терминатор
Зума ещё за кошку не ответил
Кошке уже отправлен другой иск.
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