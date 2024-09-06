Агент Зума подал в суд на «Челси» и Грановскую из-за 300 тысяч фунтов. С него сняли все обвинения по делу об угрозах Марине

Агент Курта Зума подал в суд на «Челси» и Марину Грановскую.

В октябре 2022 года стало известно, что известный британский агент пытался шантажировать Грановскую и угрожать ей в период, когда она работала над продажей клуба Романа Абрамовича консорциуму во главе с . Он требовал 300 тысяч фунтов за участие в дорогостоящем трансфере.

Позже стало известно, что это Саиф Руби отправил электронное письмо с требованием комиссии за трансфер из «Челси» в «Вест Хэм». В апреле 2024 года агент Зума был признан невиновным по делу об угрозах Грановской.

Теперь Руби подал многомиллионный иск в отношении Грановской и « ». Он утверждает, что ему все еще причитаются деньги за трансфер.

«Последние два с половиной года были невероятно трудными. Как болельщик «Челси», имевший продуктивные деловые отношения с клубом на протяжении многих лет, я опечален тем, что был вынужден пойти на этот шаг.

Я искренне надеюсь, что мы сможем решить эту проблем. Я надеюсь, что Тодд Боули, и «Челси» предпримут необходимые действия, чтобы исправить несправедливость и закрыть эту главу, чтобы все стороны могли двигаться дальше», – заявил агент.

Напомним, что летом 2021 года «Челси» продал Зума за 30 миллионов фунтов. 31 августа 2024-го « » отдал Зума в аренду саудовскому клубу «Аль-Оруба».

«Я заставлю тебя заплатить». Грановской угрожал топовый британский агент