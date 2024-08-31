Капитан «Вест Хэма» Зума перешел в саудовскую «Аль-Орубу» на правах аренды

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Курт Зума Аль-Оруба Футбол

Курт Зума перешел из «Вест Хэма» в саудовскую «Аль-Орубу» на правах аренды.

29-летний защитник последние десять сезонов выступал в Англии за «Челси», «Эвертон», «Сток Сити» и «Вест Хэм».

В составе последних Зума провел три года и был капитаном команды. На его счету 103 матча во всех турнирах и 6 голов.

В 2022 году француз был приговорен к 180 часам общественных работ после того, как признал вину в том, что пинал свою кошку.

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3 комментария
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Аренда в СА это что-то новенькое
Интересно, какая финансовая сторона
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Кошкам Аравии приготовится
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К арабам слинял? А его в Тае в одном клубе хотели видеть https://en.wikipedia.org/wiki/Nakhon_Ratchasima_F.C.
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