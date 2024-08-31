Капитан «Вест Хэма» Зума перешел в саудовскую «Аль-Орубу» на правах аренды

Курт Зума перешел из «Вест Хэма» в саудовскую «Аль-Орубу» на правах аренды.

29-летний защитник последние десять сезонов выступал в Англии за «Челси», «Эвертон», «Сток Сити» и «Вест Хэм».

В составе последних Зума провел три года и был капитаном команды. На его счету 103 матча во всех турнирах и 6 голов.

В 2022 году француз был приговорен к 180 часам общественных работ после того, как признал вину в том, что пинал свою кошку.