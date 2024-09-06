В «Реал» перейдет тренер «Стокпорта» из 3-го дивизиона Англии. Мэнгана выбрал Давиде Анчелотти, он возьмет его в свой штаб, когда будет работать сам

Теги Карло Анчелотти премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Д3 Англия Стокпорт Давиде Анчелотти Футбол

Тренер из клуба третьей английской лиги войдет в штаб «Реала».

38-летний Энди Мэнган с июля работает в тренерском штабе «Стокпорта», лидирующего в третьем дивизионе Англии. Он отвечает за работу с нападающими.

По данным The Athletic, Давиде Анчелотти, сын и помощник главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, посоветовал отцу пригласить Мэнгана. Итальянцы искали молодого английского тренера тренера.

Кроме того, Давиде планирует взять Мэнгана в свой штаб в будущем, когда начнет самостоятельную тренерскую карьеру. Для этой цели он также выбрал Франческо Маури, тренера-терапевта «Реала», который входил в штаб Карло в «Баварии», «Наполи» и «Эвертоне».

Отметим, что Мэнган, игравший на позиции форварда, провел 300 матчей в третьем, четвертом и пятом дивизионах Англии.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Do you know?_1116343357
Что происходит с Реалом
За 16 Лч идём 🥱
+9
-1
+8
Ответ Сергей Галынский
Комментарий скрыт
А его что, для красоты берут? Значит, разглядели в нем интересного молодого специалиста.
+7
0
+7
Ответ Сергей Галынский
Комментарий скрыт
Тренерский штаб всегда должен быть частной лавочкой. Думаешь по другому? Получи хотя бы 2 лицензии уефа по работе с детьми тренерский и поймёшь это.
+7
0
+7
Семья Анчелотти скачала новый футбольный менеджер
+6
0
+6
Ответ Трент Резнор
Семья Анчелотти скачала новый футбольный менеджер
Карло готовит штаб сыну для самостоятельной работы. Видимо, под АПЛ
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий