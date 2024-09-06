В «Реал» перейдет тренер «Стокпорта» из 3-го дивизиона Англии. Мэнгана выбрал Давиде Анчелотти, он возьмет его в свой штаб, когда будет работать сам
Тренер из клуба третьей английской лиги войдет в штаб «Реала».
38-летний Энди Мэнган с июля работает в тренерском штабе «Стокпорта», лидирующего в третьем дивизионе Англии. Он отвечает за работу с нападающими.
По данным The Athletic, Давиде Анчелотти, сын и помощник главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, посоветовал отцу пригласить Мэнгана. Итальянцы искали молодого английского тренера тренера.
Кроме того, Давиде планирует взять Мэнгана в свой штаб в будущем, когда начнет самостоятельную тренерскую карьеру. Для этой цели он также выбрал Франческо Маури, тренера-терапевта «Реала», который входил в штаб Карло в «Баварии», «Наполи» и «Эвертоне».
Отметим, что Мэнган, игравший на позиции форварда, провел 300 матчей в третьем, четвертом и пятом дивизионах Англии.