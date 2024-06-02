Сын Анчелотти: «Отец может тренировать и до 100 лет. Я начну, когда он закончит»
Сын Карло Анчелотти пошутил, что отец будет тренировать до 100 лет.
Ранее сообщалось, что 34-летний Давиде, входящий в тренерский штаб Анчелотти в «Реале», может возглавить французский «Реймс».
«Покинуть «Мадрид» – невозможно для меня. Пока меня не выгонят, я не уйду. Но однажды я хотел бы начать тренировать самостоятельно.
Это финальный этап в карьере моего отца, Когда он закончит, я буду тренировать сам. Но он может тренировать и до 100 лет.
Отец возлагает на меня большую ответственность, он идеальный тренер», – сказал Анчелотти-младший.
Также Давиде высказался о том, что Тибо Куртуа сыграл в финале вместо Андрея Лунина, который внес существенный вклад в успехи команды.
«Куртуа – лучший вратарь в мире, и он, как всегда, придал команде спокойствие. Это было трудное решение, они оба заслужили право сыграть этот матч, и мы не должны забывать, что Андрей помог нам попасть в финал», – сказал помощник главного тренера «Реала».
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Уважаю Папу Карло!
Операторы уже давно в концовках матчей выделяют его общение с Карло.. Как он настаивает на том или ином решении.. Достаточно вспомнить пример с Хоселу..
Ну и в команде его уважают, если верить инсайдерам.. То есть это точно не папенькин сынок и кумовство.. Скорее что-то из старых итальянских традиций про семейное ремесло..
Теоретический уход Давиде на самостоятельную работу можно было бы красиво обыграть.. Например на его место взять Крооса.. Он явно будет скучать по всему этому футболу.. А так, жить то остаётся в Мадриде, всегда будет рядом с командой.. Ну и Зидан тоже в свое время так делал.. Был послом Мадрида, затем при Моуре директором команды, у Анчи ассистентом..
А за Давиде буду рад при любом его решении.. Уже свой слоняра для сливочных.