Сын Анчелотти: «Отец может тренировать и до 100 лет. Я начну, когда он закончит»

Сын Карло Анчелотти пошутил, что отец будет тренировать до 100 лет.

Ранее сообщалось, что 34-летний Давиде, входящий в тренерский штаб Анчелотти в «Реале», может возглавить французский «Реймс».

«Покинуть « » – невозможно для меня. Пока меня не выгонят, я не уйду. Но однажды я хотел бы начать тренировать самостоятельно.

Это финальный этап в карьере моего отца, Когда он закончит, я буду тренировать сам. Но он может тренировать и до 100 лет.

Отец возлагает на меня большую ответственность, он идеальный тренер», – сказал Анчелотти-младший.

Также Давиде высказался о том, что сыграл в финале вместо , который внес существенный вклад в успехи команды.

«Куртуа – лучший вратарь в мире, и он, как всегда, придал команде спокойствие. Это было трудное решение, они оба заслужили право сыграть этот матч, и мы не должны забывать, что Андрей помог нам попасть в финал», – сказал помощник главного тренера «Реала».

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