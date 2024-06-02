Сын Анчелотти: «Отец может тренировать и до 100 лет. Я начну, когда он закончит»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Тибо Куртуа Давиде Анчелотти Андрей Лунин Футбол

Сын Карло Анчелотти пошутил, что отец будет тренировать до 100 лет.

Ранее сообщалось, что 34-летний Давиде, входящий в тренерский штаб Анчелотти в «Реале», может возглавить французский «Реймс».

«Покинуть «Мадрид» – невозможно для меня. Пока меня не выгонят, я не уйду. Но однажды я хотел бы начать тренировать самостоятельно.

Это финальный этап в карьере моего отца, Когда он закончит, я буду тренировать сам. Но он может тренировать и до 100 лет.

Отец возлагает на меня большую ответственность, он идеальный тренер», – сказал Анчелотти-младший.

Также Давиде высказался о том, что Тибо Куртуа сыграл в финале вместо Андрея Лунина, который внес существенный вклад в успехи команды.

«Куртуа – лучший вратарь в мире, и он, как всегда, придал команде спокойствие. Это было трудное решение, они оба заслужили право сыграть этот матч, и мы не должны забывать, что Андрей помог нам попасть в финал», – сказал помощник главного тренера «Реала».

Сын Анчелотти после победы в ЛЧ: «Мы все уже затрахали отца. Он хочет в отпуск, поедет в Монтану пасти коров, думаю»

Сын Анчелотти предложил выпустить Хоселу. Форвард забил «Баварии» на 88-й и 91-й минутах

Что Давиде Анчелотти делает в «Реале»: тренировки по сну и работа над тактикой для отца

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Логично, что не хочет сейчас уходить. Ему всего 34 года, для главного тренера это не возраст. Куда лучше с отцом до конца доработать в Реале, перенять максимальное кол-во опыта в лучшем клубе мира и дальше своим путем.
+9
0
+9
Достойный отец и достойный сын!
Уважаю Папу Карло!
+9
-3
+6
Давиде толковый парень..
Операторы уже давно в концовках матчей выделяют его общение с Карло.. Как он настаивает на том или ином решении.. Достаточно вспомнить пример с Хоселу..

Ну и в команде его уважают, если верить инсайдерам.. То есть это точно не папенькин сынок и кумовство.. Скорее что-то из старых итальянских традиций про семейное ремесло..

Теоретический уход Давиде на самостоятельную работу можно было бы красиво обыграть.. Например на его место взять Крооса.. Он явно будет скучать по всему этому футболу.. А так, жить то остаётся в Мадриде, всегда будет рядом с командой.. Ну и Зидан тоже в свое время так делал.. Был послом Мадрида, затем при Моуре директором команды, у Анчи ассистентом..

А за Давиде буду рад при любом его решении.. Уже свой слоняра для сливочных.
+5
-2
+3
Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Достойный отец и достойный сын! Уважаю Папу Карло!
Папу вообще уважают практически все вне зависимости от клубных пристрастий.
+5
-2
+3
Хорошо,что Давиде не уходит сам тренировать.В Реале хороший тренерский штаб
+1
-1
0
Сын за отца.
0
0
0
Ответ Нефанатик
« Это было трудное решение, они оба заслужили право сыграть этот матч, и мы не должны забывать, что Андрей помог нам попасть в финал» А как же байки про болезнь? Лунин не помог попасть в финал, Лунин вытащил Реал в финал и то, что играл Куртуа - это самое позорное и подлое решение
Уже победили и все счастливы! Зачем этот бред
+1
-1
0
Ответ Cruel Snake
Уже победили и все счастливы! Зачем этот бред
Куртуа уже побеждал в финалах, а у Лунина это возможно единственный шанс сыграть в финале. После всего что он сделал. Но это было ожидаемо. Даже в начале сезона Анчелотти упрямо ставил на Кепу и был просто вынужден сделать ставку на Лунина. Карло отличный мотиватор но он слишком боится имен. У него всегда играют имена.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий