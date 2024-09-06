Сперцян о том, что жестом «закрыл рот» критикам после гола «Локо» с пенальти: «Можно так сказать, но это не так агрессивно, как звучит. Спал груз»
Эдуард Сперцян объяснил свой необычный жест после гола «Локомотиву».
24-летний полузащитник «Краснодара» забил «Локо» в матче 7-го тура Мир РПЛ (3:0), реализовав 11-метровый удар. После этого он жестом застегнул рот.
– После гола в ворота «Локомотива» ты показал жест, обозначающий закрытый рот.
– Да, это нужно было лично для меня.
– Правильно понял, что ты имел в виду, что закрыл кому-то рты своей игрой и голом «Локомотиву»?
– Можно так сказать. Но это не так агрессивно, как звучит.
– Критикам?
– Всем.
– Много негатива слышал о себе?
– Да, особенно в начале сезона, но это никак не задело, потому что я всегда максимально делаю свою работу. Конечно, такое бывает, когда не реализовываешь моменты.
Когда удалось забить «Локомотиву», с меня спал груз. Поэтому надо было сделать этот жест. Такой был договор.
– Договор самого с собой?
– Да, – рассказал Сперцян.