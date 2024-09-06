Сперцян о том, что жестом «закрыл рот» критикам после гола «Локо» с пенальти: «Можно так сказать, но это не так агрессивно, как звучит. Спал груз»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян объяснил свой необычный жест после гола «Локомотиву».

24-летний полузащитник «Краснодара» забил «Локо» в матче 7-го тура Мир РПЛ (3:0), реализовав 11-метровый удар. После этого он жестом застегнул рот.

– После гола в ворота «Локомотива» ты показал жест, обозначающий закрытый рот.

– Да, это нужно было лично для меня.

– Правильно понял, что ты имел в виду, что закрыл кому-то рты своей игрой и голом «Локомотиву»?

– Можно так сказать. Но это не так агрессивно, как звучит.

– Критикам?

– Всем.

– Много негатива слышал о себе?

– Да, особенно в начале сезона, но это никак не задело, потому что я всегда максимально делаю свою работу. Конечно, такое бывает, когда не реализовываешь моменты.

Когда удалось забить «Локомотиву», с меня спал груз. Поэтому надо было сделать этот жест. Такой был договор.

– Договор самого с собой?

– Да, – рассказал Сперцян.

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7 комментариев
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Иди на xуй.
+11
-4
+7
Играть как гавно, но забить гол с пенальти=закрыл рот все критикам…
+6
0
+6
Ответ Tiger Goose
Иди на xуй.
Ты иди
+5
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+4
Странно было наблюдать эту сперцянскую "молнию" на губах после чужого пендаля.
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Но играет он все-таки посредственно с начала сезона, без негатива))
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Ответ Tiger Goose
Иди на xуй.
"Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь"
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