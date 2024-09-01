Сперцян забил первый гол в сезоне – «Локомотиву» с пенальти. Эдуард – первый воспитанник «Краснодара» с 30 голами в РПЛ

Теги Локомотив премьер-лига Россия Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян впервые отличился в этом сезоне.

Полузащитник «Краснодара» удвоил преимущество команды в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом», реализовав 11-метровый удар на 48-й минуте (2:0, перерыв).

Это первый гол Сперцяна в текущем сезоне. Для Эдуарда он стал 30-м в РПЛ.

Сперцян – первый воспитанник «Краснодара», забивший 30 голов за клуб в чемпионате России.

Ранее эту отметку в составе клуба преодолевали только Федор Смолов, Ари, Вандерсон, Джон Кордоба и Виктор Классон.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

3 комментария
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Надеюсь после этого гола Эдо снова вернется на свой уровень! Этого ждет весь чемпионат, не только Краснодар.
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