Сперцян забил первый гол в сезоне – «Локомотиву» с пенальти. Эдуард – первый воспитанник «Краснодара» с 30 голами в РПЛ
Эдуард Сперцян впервые отличился в этом сезоне.
Полузащитник «Краснодара» удвоил преимущество команды в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом», реализовав 11-метровый удар на 48-й минуте (2:0, перерыв).
Это первый гол Сперцяна в текущем сезоне. Для Эдуарда он стал 30-м в РПЛ.
Сперцян – первый воспитанник «Краснодара», забивший 30 голов за клуб в чемпионате России.
Ранее эту отметку в составе клуба преодолевали только Федор Смолов, Ари, Вандерсон, Джон Кордоба и Виктор Классон.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.