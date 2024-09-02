Сперцян о борьбе за чемпионство: «В РПЛ много сильных команд. «Краснодар» идет от игры к игре – большой плюс, что ни разу не проиграли»
Эдуард Сперцян оценил шансы «Краснодара» побороться за чемпионство в Мир РПЛ.
В матче 7-го тура «Краснодар» обыграл «Локомотив» на выезде со счетом 3:0.
– «Краснодар» борется за чемпионство?
– Мы идем от игры к игре. Было сложное начало сезона, но мы ни разу не проиграли, в этом большой плюс. Команда сплотилась и смогла вместе добиться успеха на этом отрезке.
– С чем был связан провал на старте РПЛ?
–Не знаю, как ответить на этот вопрос. Начало сезона всегда тяжелое, поскольку перед этим был перерыв, а также сборы.
– Является ли сейчас «Зенит» самой сильной командой чемпионата?
– Скажу, что в РПЛ много сильных команд и со многими сложно играть, – сказал полузащитник «Краснодара».