Сперцян о борьбе за чемпионство: «В РПЛ много сильных команд. «Краснодар» идет от игры к игре – большой плюс, что ни разу не проиграли»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян оценил шансы «Краснодара» побороться за чемпионство в Мир РПЛ.

В матче 7-го тура «Краснодар» обыграл «Локомотив» на выезде со счетом 3:0.

– «Краснодар» борется за чемпионство?

– Мы идем от игры к игре. Было сложное начало сезона, но мы ни разу не проиграли, в этом большой плюс. Команда сплотилась и смогла вместе добиться успеха на этом отрезке.

– С чем был связан провал на старте РПЛ?

–Не знаю, как ответить на этот вопрос. Начало сезона всегда тяжелое, поскольку перед этим был перерыв, а также сборы.

– Является ли сейчас «Зенит» самой сильной командой чемпионата?

– Скажу, что в РПЛ много сильных команд и со многими сложно играть, – сказал полузащитник «Краснодара».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ещё одни начали о чемпионстве песни петь.
+1
-1
0
Как я уже говорил, что после Динамо, будет Локо, у которого судьи отнимут очки.А когда еще через три дня после моих слов написали что матч будет судить судья из Питера Безбородов мои слова только подтвердились. И дело даже не в том что ставил свой жорик Кардоба вратарю Лантратову который уже держал мяч в руке, а в том что на 32 минуте судья Безбородов отменил чистый гол Локомотива. Смотрел три повтора с разных камер и везде была одна линия! А когда игроки стоят на одной линии, решение принимается в пользу атакующей команды.Это даже знаю я, почему это не знал опытный судья Безбородов? Так счет вместо 1:1 в скором времени стал 0:2 и можно было тушить свет. Даю следующий свой прогноз, дальше судьи отнимут очки у Краснодара.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий