Сперцян о борьбе за чемпионство: «В РПЛ много сильных команд. «Краснодар» идет от игры к игре – большой плюс, что ни разу не проиграли»

Эдуард Сперцян оценил шансы «Краснодара» побороться за чемпионство в Мир РПЛ.

В матче 7-го тура «Краснодар» обыграл « » на выезде со счетом 3:0.

– « » борется за чемпионство?

– Мы идем от игры к игре. Было сложное начало сезона, но мы ни разу не проиграли, в этом большой плюс. Команда сплотилась и смогла вместе добиться успеха на этом отрезке.

– С чем был связан провал на старте ?

–Не знаю, как ответить на этот вопрос. Начало сезона всегда тяжелое, поскольку перед этим был перерыв, а также сборы.

– Является ли сейчас « » самой сильной командой чемпионата?

– Скажу, что в РПЛ много сильных команд и со многими сложно играть, – сказал полузащитник «Краснодара».