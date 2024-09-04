Сперцян согласен, что 50% России болеет за «Краснодар»: «Так и есть! Слышали, как нас в матче с «Локо» поддерживали?»
Эдуард Сперцян высказался о популярности «Краснодара» в России.
«Олусегун сказал, что 50 процентов России болеет за «Краснодар». Нормально воспринял эти слова, потому что так и есть!
Слышали, как за нас болели в матче с «Локомотивом»?» – сказал полузащитник «Краснодара».
«За «Краснодар» болеет 50% России, думаю. Нас любит и уважает каждый». Олусегун о клубе
Я думаю, что о существовании такого клуба в стране знает не более 5% населения, не говоря уже о болении за него.
Типо если не шло - надо было сливать, лишь бы Зенит не стал чемпом?😂😂😂😂😂
Вроде все сходится )
При всей моей неприязни к разным аспектам существования Великобритании, английская футбольная традиция - лучшее, что порождала эта планета в футболе.
Как бы я хотел, чтоб у нас хотя бы в миллионниках были свои устоявшиеся бренды со своими болельщиками, яркими эмблемами, уникальными названиями, а не *ФК-инсертситинейм* или *Динамо/Спартак/СКА-инсертситинейм*
Это так не работает.