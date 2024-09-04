Сперцян согласен, что 50% России болеет за «Краснодар»: «Так и есть! Слышали, как нас в матче с «Локо» поддерживали?»

Теги премьер-лига Россия болельщики Краснодар Спорт-Экспресс Эдуард Сперцян Олакунле Олусегун Футбол

Эдуард Сперцян высказался о популярности «Краснодара» в России.

«Олусегун сказал, что 50 процентов России болеет за «Краснодар». Нормально воспринял эти слова, потому что так и есть!

Слышали, как за нас болели в матче с «Локомотивом»?» – сказал полузащитник «Краснодара».

«За «Краснодар» болеет 50% России, думаю. Нас любит и уважает каждый». Олусегун о клубе

68 комментариев
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50% России не то, что не болеет, но и даже футбол не смотрит.
Я думаю, что о существовании такого клуба в стране знает не более 5% населения, не говоря уже о болении за него.
+54
-4
+50
Сборная неликвида из латинской америки плюс пара армян... никто за вас не болеет
+31
-6
+25
Ответ Евгения Тиунова
После вашего поступка в 30 туре прошлого сезона, вы скорее один из самых ненавистных. Сами слили титул и другим не дали. 90% так хотело конца питерской гегемонии.
Что значит другим не дали?😂😂😂
Типо если не шло - надо было сливать, лишь бы Зенит не стал чемпом?😂😂😂😂😂
+20
-2
+18
Началось 🤦‍♂️🤣
+16
-1
+15
Ответ Евгения Тиунова
После вашего поступка в 30 туре прошлого сезона, вы скорее один из самых ненавистных. Сами слили титул и другим не дали. 90% так хотело конца питерской гегемонии.
Ну тут не к ним притензии а к унылому Динамо.
+15
-3
+12
Ответ Spartakus1984
Я поддерживал и поддерживаю Кубань Краснодар.Когда поддерживать их начал,ФК Краснодара и в помине не было.
Почему ты тогда не Kubanus1984?
+11
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+10
Ответ Евгения Тиунова
После вашего поступка в 30 туре прошлого сезона, вы скорее один из самых ненавистных. Сами слили титул и другим не дали. 90% так хотело конца питерской гегемонии.
А что же Динамо так уныло играло? Взяли бы свое чемпионство, если бы хотели, а Динамо обосралось
+7
0
+7
Я из Краснодара,и то не белю за них.
+14
-8
+6
50% за Краснодар , 80% за зенит и 126% за ска.
Вроде все сходится )
+10
-4
+6
Ответ Owen_the_Simple
Выкрали секрет борща в Тарасовке?
А вы у кого и какой рецепт выкрали, что считаете что за зенит много кто в России вне Питера болеет?! Ох уж эти выскачки без истории,что вы что Краснодар,считающие что за 10-20 лет можно влюбить в себя всю Россиию.
+11
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+5
Ответ Aleksey Yashin
Вы в других 50%, получается)
Он глор, получается
+8
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+5
Ответ Spartakus1984
Почему это я глор?
Support your local team и всё такое.
+6
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Особенно это заметно на домашних матчах против Спартака.
+6
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Ответ Owen_the_Simple
Выкрали секрет борща в Тарасовке?
Обменяли на говядину
+5
-1
+4
Ответ Spartakus1984
Я из Краснодара,и то не белю за них.
Вы в других 50%, получается)
+6
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Ответ Дандрей
Kubanus просто звучит не очень, я думаю... 🙂
Почему же? Ещё можно Kubanus-Vombatus1984
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Ответ Евгения Тиунова
После вашего поступка в 30 туре прошлого сезона, вы скорее один из самых ненавистных. Сами слили титул и другим не дали. 90% так хотело конца питерской гегемонии.
Скорее там больше КБ хотели, чтобы их рекордик по чемпионствам не пал :)
+7
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+4
Блажен кто верует, особенно в сказки ...
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Ответ Gord Lane
Это работает только в Великобритании, ну и отчасти в Америке и то, там больше топят за Универ где учились. В день Супербоула правда каждый второй, в какой нибудь атрибутике команды, где он родился
И это прекрасно. Советская пирамидальная система спортивных сообществ, где всё административно замкнуто на Москву отвратительна. Холодная овсянка.
При всей моей неприязни к разным аспектам существования Великобритании, английская футбольная традиция - лучшее, что порождала эта планета в футболе.
Как бы я хотел, чтоб у нас хотя бы в миллионниках были свои устоявшиеся бренды со своими болельщиками, яркими эмблемами, уникальными названиями, а не *ФК-инсертситинейм* или *Динамо/Спартак/СКА-инсертситинейм*
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За Зенит болеют в России из-за побед в последнее время, за Локо/Спартак/ЦСКА из-за побед в прошлом, а почему кто-то должен не из Краснодара должен болет за Краснодар? Из-за парка? Такое себе достижение для Футбольного клуба.
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Ответ Spartakus1984
От чашки не появляется любой страны.Нельзя стать самым популярным клубом,быв дном 80 лет из 100 летней истории и быть успешными лишь 20 лет,благодаря только деньгам.
А московские клубы у нас типо аристократия, титул чемпиона должен переходить от одного столичного клуба к другому "по праву рождения у кормушки"? -)

Это так не работает.
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Спартачи еще с зенитом не разобрались а тут еще одни претенденты на Всероссийскую любовь)
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Краснодар любят и болеют многие, но 50%входят также болельщики других клубов, кто против Зенита... По принципу лучше Краснодар, чем Зенит. Так я думаю более справедливый ответ на этот вопрос
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Ответ Ararat Erevan
Краснодар любят и болеют многие, но 50%входят также болельщики других клубов, кто против Зенита... По принципу лучше Краснодар, чем Зенит. Так я думаю более справедливый ответ на этот вопрос
Краснодар, Зенит клубы антагонисты Мослиги.
+4
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Ответ Spartakus1984
От чашки не появляется любой страны.Нельзя стать самым популярным клубом,быв дном 80 лет из 100 летней истории и быть успешными лишь 20 лет,благодаря только деньгам.
Так на т.к "любви страны" только секты и зацикливаются. О том и коммент. Есть болельщики, которых становится больше, когда клуб выигрывает. Всё. В основной своей массе стране футбол вообще не упал.
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Ответ ampdimov
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Ответ Owen_the_Simple
Почему ты тогда не Kubanus1984?
Kubanus просто звучит не очень, я думаю... 🙂
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Ответ Александр Григорьев_1116135035
Если динамо унылое, то все остальные на этом фоне еще хуже Махачкалы
А что,оно было не унылым в том решающем матче?
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Ответ слесарь Гавриленко
Из 20 опрошенных на улице, 18 болеют за Краснодар. Остальные 2 либо глухие, либо бухие Точно вам говорю
Причём 20 опрошенных на их стадионе)
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Ответ Полуэктов Пётр
50% России не то, что не болеет, но и даже футбол не смотрит. Я думаю, что о существовании такого клуба в стране знает не более 5% населения, не говоря уже о болении за него.
Думаю тут имеется ввиду 50% от тех, кто интересуется футболом в России
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