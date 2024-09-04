Сперцян согласен, что 50% России болеет за «Краснодар»: «Так и есть! Слышали, как нас в матче с «Локо» поддерживали?»

Эдуард Сперцян высказался о популярности «Краснодара» в России.

« сказал, что 50 процентов России болеет за «Краснодар». Нормально воспринял эти слова, потому что так и есть!

Слышали, как за нас болели в матче с «Локомотивом»?» – сказал полузащитник « ».

«За «Краснодар» болеет 50% России, думаю. Нас любит и уважает каждый». Олусегун о клубе