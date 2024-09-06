Медведев о Сергееве: «В «Зените» скорострельно опроверг мнение Дзюбы про то, сколько голов сможет забить. Образец трудолюбия, самоотдачи и скромности»

Александр Медведев оценил вклад Ивана Сергеева в успехи «Зенита».

В 2021 году поспорил с Константином Геничем, сможет ли Иван Сергеев забить больше 7 голов за сезон в .

« на основе полноценного трансфера перешел в « ». Иван провел в «Зените» два с половиной года и внес серьезный вклад в победы и титулы клуба.

Скорострельно опроверг мнение Артема Дзюбы про то, сколько он голов сможет забить за «Зенит». Когда было надо, выходил и забивал, в том числе гол, принесший «Зениту» вторую звезду.

Образец трудолюбия, самоотдачи и скромности. Желаю Ивану перезагрузить футбольную карьеру, а двери «Зенита» для него всегда будут открыты!» – сказал председатель правления « ».