Медведев о Сергееве: «В «Зените» скорострельно опроверг мнение Дзюбы про то, сколько голов сможет забить. Образец трудолюбия, самоотдачи и скромности»
Александр Медведев оценил вклад Ивана Сергеева в успехи «Зенита».
В 2021 году Артем Дзюба поспорил с Константином Геничем, сможет ли Иван Сергеев забить больше 7 голов за сезон в РПЛ.
«Иван Сергеев на основе полноценного трансфера перешел в «Крылья Советов». Иван провел в «Зените» два с половиной года и внес серьезный вклад в победы и титулы клуба.
Скорострельно опроверг мнение Артема Дзюбы про то, сколько он голов сможет забить за «Зенит». Когда было надо, выходил и забивал, в том числе гол, принесший «Зениту» вторую звезду.
Образец трудолюбия, самоотдачи и скромности. Желаю Ивану перезагрузить футбольную карьеру, а двери «Зенита» для него всегда будут открыты!» – сказал председатель правления «Зенита».
За 2,5 года стал своим,редко кому такое удаётся.
Проблема в том, что у Зенита средний уровень 11+5 игроков состава ВЫШЕ чем у Сергеева, значит он попадает категорию игроков ротации, где выходит редко, теряет форму, в следствии чего выходит еще реже, а дальше - рекурсивно деградирует.
В общем, если будет регулярно играть (с приличными партнёрами) - свои 10 за сезон закатит.
Подтвердил, что это аренда, а не продажа. Очередной позор.