Медведев о Сергееве: «В «Зените» скорострельно опроверг мнение Дзюбы про то, сколько голов сможет забить. Образец трудолюбия, самоотдачи и скромности»

Теги Зенит Крылья Советов Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Медведев Матч ТВ Иван Сергеев Футбол

Александр Медведев оценил вклад Ивана Сергеева в успехи «Зенита».

В 2021 году Артем Дзюба поспорил с Константином Геничем, сможет ли Иван Сергеев забить больше 7 голов за сезон в РПЛ

«Иван Сергеев на основе полноценного трансфера перешел в «Крылья Советов». Иван провел в «Зените» два с половиной года и внес серьезный вклад в победы и титулы клуба.

Скорострельно опроверг мнение Артема Дзюбы про то, сколько он голов сможет забить за «Зенит». Когда было надо, выходил и забивал, в том числе гол, принесший «Зениту» вторую звезду.

Образец трудолюбия, самоотдачи и скромности. Желаю Ивану перезагрузить футбольную карьеру, а двери «Зенита» для него всегда будут открыты!» – сказал председатель правления «Зенита». 

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15 комментариев
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Ивану спасибо за время в Зените, успехов в дальнейшей карьере!
За 2,5 года стал своим,редко кому такое удаётся.
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8 матчей выиграл выходя на замены.
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Когда Сергеев в форме - это добротный нап.с паспортом, который пригодился бы любой команде чемпионата и выходил в старте.

Проблема в том, что у Зенита средний уровень 11+5 игроков состава ВЫШЕ чем у Сергеева, значит он попадает категорию игроков ротации, где выходит редко, теряет форму, в следствии чего выходит еще реже, а дальше - рекурсивно деградирует.

В общем, если будет регулярно играть (с приличными партнёрами) - свои 10 за сезон закатит.
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Обменян на психо неуравновешенного дельфина. Занавес.
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Героические 20 голов в 64 матчах
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Ответ Трент Резнор
Комментарий удален пользователем
Ты себя мухой считаешь? Интересная шиза...
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Так зачем же вместо него вы купили кучу дерьма?
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Желаю Ивану перезагрузить футбольную карьеру, а двери «Зенита» для него всегда будут открыты!»
Подтвердил, что это аренда, а не продажа. Очередной позор.
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Иван "Скорострел" Сергеев
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Ответ Трент Резнор
Так зачем же вместо него вы купили кучу дерьма?
от куда ты знаешь что куплено говно. Или по себе судежь?
+1
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0
Ответ Виктор Горшков
от куда ты знаешь что куплено говно. Или по себе судежь?
Комментарий удален пользователем
Ответ Трент Резнор
Вы всё схаваете, главное чтобы медом сверху залито было.
Пока хаваешь только ты...
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0
Ответ Celsius
Пока хаваешь только ты...
*** будешь?
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Ответ Трент Резнор
*** будешь?
Нет, твое любимое блюдо, ешь это сам, вместе с мёдом...
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