Черданцев о Соболеве: «Не понимаю, почему «Спартак» так обходится со своими талантами. Странная тенденция: в «Зенит» уходит уже третий российский центрфорвард»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Павел Погребняк Деян Станкович премьер-лига Россия Георгий Черданцев Георгий Джикия соцсети Матео Кассьерра Матч ТВ Александр Соболев Иван Сергеев Максим Глушенков Гильермо Абаскаль Футбол

Георгий Черданцев поделился мнением о трансфере Александра Соболева в «Зенит».

«Итак, переход Соболева состоялся. И переход Сергеева в «Крылья Советов» тоже. Это звенья одной цепи. Не перешел бы Соболев, Иван скорее всего потерял еще один сезон в запасе.

Я не знаю, что там у Соболева произошло со «Спартаком», но налицо странная тенденция: из «Спартака» уходит уже третий российский центральный нападающий и оказывается в «Зените». Погребняк стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА в составе «Зенита», Дзюба в чемпионате забил за «Зенит» 85 и стал топ-игроком. Как проявит себя Соболев в новой команде, покажет время.

Но я говорил об этом и могу повторить: на мой взгляд Соболев в хорошей форме сильнее Кассьеры в отличной форме.

Почему «Спартак» так обходится со своими талантами, не понимаю. Допустим, не поверили в свое время, что Глушенков наберет форму после травмы. Но Соболев? Был же ключевым игроком в прошлом сезоне.

Потом что-то там произошло у него то ли с клубом, то ли с Абаскалем. Присел в запас, началась какая-то канитель. Хорошо. Бывает, не первый случай такой в футболе. Хотя не забываем, что параллельно происходит совершенно непонятная история с капитаном команды Джикией.

Но приходит новый тренер. Джикии в команде нет, но Соболев-то есть. Как такое может быть, что Станковичу не нужен один из лучших игроков команды? Тем более россиянин.

Менеджеры в «Спартаке» меняются все эти годы, но в третий раз подряд клуб, кто бы им ни руководил, не может (или не хочет, я не знаю) договориться с центральным нападающим, двое из которых свои воспитанники. Странно.

А что касается сегодняшнего перехода, то, по-моему, довольны все: «Зенит» получил фактурного нападающего с российским паспортом, «Спартак» получил деньги, Сергеев игровую практику, Соболев – новый вызов в карьере.

Так что все довольны, а значит – всем хороших выходных!» – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.

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54 комментария
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Что он несёт 🤦‍♂️
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Спартак виноват в том, что не может платить тройные премиальные за счет госконторы во внутренних российских поединках, доводя до грусти персонажей типа Соболева.
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😂😂😂 Джон и в Фабрицио Романо играет, и в Арриго Сакки, строя из себя инсайдера и эксперта футбола сразу. А на выходе - Юрка Черданцев
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Ответ Дмитрий Коротаев
Что он несёт 🤦‍♂️
Впервые его прогноз сбылся, накидался видимо на радостях
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Жора, перестань думать об ипотеке, включи мозг хотя бы на 10 процентов и пойми, почему эти два токсика не в Спартаке
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Отличный трансфер для Спартака. Продали неуравновешенного немотивированного футболиста за приличные деньги.
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Чердак видно еще одну ипотеку отрабатывает)
Не нужен Станковичу говорит....
Станкович его в старт в первом туре поставил...где дельфин пинал .авно...и потом подошел к тренеру со словами - у меня голова другим забита...
Если бы не рассчитывал - не ставил бы в основу...возможно из-за глупого млекопитающего те очки и потеряли...
Онжежора продолжает делать хозяевам приятно...
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Черданцев, ты действительно не понимаешь, или просто решил в очередной раз накинуть?
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Может ему уже скажет кто-то, что там дают тупо больше денег.
Из КС в Спартак или Локо переходят так же: тупо дают больше денег.
Глущенков перешел из Локо в Зенит так же на большую з/п.
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Появляется сейча ТВ канал круче матч тв,облизывает Жорку и дает на миллион ЗП выше,Жорка собирает чемоданы и переходит туда.Не понятно почему предыдущий работодатель,так обходился с Жориком,что тот решил уйти.По аналогии тк же было с Дзюбой и Бакаевым аппетит которых удовлетворил зенит по деньгам и их агентам.Скажете Бакаев пошел за Чемпионствами?Да он как мышь тихо сидел на скамейке и был всем довлен в зените.
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А что, надо было терпеть наплевательское отношение к команде с его стороны?
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Соболев: не хочу играть за Спартак, все мысли о Зените

Черданцев: «Не понимаю, почему «Спартак» так обходится со своими талантами. Странная тенденция: в «Зенит» уходит уже третий российский центрфорвард»
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Зенит - могила для подобных "талантов", хорошая комфортная, но все же.. Бухаров, Сергеев.. 🙃
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Если Чердак на матч ТВ сидел и расхваливал канал Аль Джазира, стали бы его держать?
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Жорик, в Челси ушел Палмер, Реал и Бавария тоже отдают своих воспитанников другим клуба, но могут и вернуть. Только ситуация с дельфином другая - он играть не хочет за Спартак, хочет где комфортнее
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Соболева и талант это что то слишком разное
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Ответ Bartez1986
Жора, перестань думать об ипотеке, включи мозг хотя бы на 10 процентов и пойми, почему эти два токсика не в Спартаке
А почему за клуб играл наркобарыга? Да и любителя покидать стулья тут же подхватили как освободился
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Повторю свой вчерашний постик. В футболе масса случаев когда игрок переходит в стан злейшего врага своей бывшей команды, поднимая вал оскорблений с обеих сторон. Но своей игрой заслуживает уважение болельщиков нового клуба, и со временем всë успокаивается.
Бонуччи Юве - Милан
Тевес МЮ - МС
Баджо Фиорентина - Юве
Фигу Барса - Реал
Коул Арсенал - Челси.
Можно продолжить.
И тут всë в руках Соболева, будет рвать жилы за Зенит, забивать ( особенно Спартаку), по прошествию какого-то времени утихнут страсти и оскорбления.
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Как обходится,в попку не целуют?Да да,тенденция действительно странная,когда предлагают ЗП гораздо больше,попробуй устоять.
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Это не спартак с ними так обходится , а Зенит
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Он не наш талант и вообще не талант,который Родину за бабки продаст,такая сущность поколения,жертвы либерального образования.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Повторю свой вчерашний постик. В футболе масса случаев когда игрок переходит в стан злейшего врага своей бывшей команды, поднимая вал оскорблений с обеих сторон. Но своей игрой заслуживает уважение болельщиков нового клуба, и со временем всë успокаивается. Бонуччи Юве - Милан Тевес МЮ - МС Баджо Фиорентина - Юве Фигу Барса - Реал Коул Арсенал - Челси. Можно продолжить. И тут всë в руках Соболева, будет рвать жилы за Зенит, забивать ( особенно Спартаку), по прошествию какого-то времени утихнут страсти и оскорбления.
Это будет говорить лишь о сущности зенитовских болельщиков которые не имеют ни каких принципов и чести,если примут его за голы.
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Ответ сергей петров
А разве Соболев не воспитанник Самары разве не они его как игрока вырастили
Барнаульский воспитанник,там его считали "деревом",не за игру,за ИНТЕЛЕКТ.
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Ответ сергей петров
А разве Соболев не воспитанник Самары разве не они его как игрока вырастили
чердак сказал, что воспитанники Спартака 2 из 3 - Погреб и Дзюба
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Ответ Алексей Игоревич
😂😂😂 Джон и в Фабрицио Романо играет, и в Арриго Сакки, строя из себя инсайдера и эксперта футбола сразу. А на выходе - Юрка Черданцев
Всё-таки он знает итальянский, много лет работает на Серии А, отсюда такие аналогии
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Ответ Cruel Snake
Комментарий удален модератором
Это называется "Назло маме отморожу уши".
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Ответ Alex Chernov
Зенит - могила для подобных "талантов", хорошая комфортная, но все же.. Бухаров, Сергеев.. 🙃
… Погребняк, Дзюба

иди уже, эксперт

бгг
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Ответ DanielCarvalho
Я не слежу за РПЛ, подскажите почему Соболев перешел в Зенит? И почему от него плюются и Спартаковцы и Зенитовцы? Что он натворил?
В основном из-за факторов за пределами поля: достаточно туповатый, токсичный игрок замешанный в скандалах и часто симулирующий. После первого тура подошел к главному тренеру со словами: "ой а я как то только о переходе в зенит думаю", за что был сослан наматывать круги вокруг базы. По игровым качествам, для своих габаритов и как для паспортиста достаточно техничен, и даже порой в подыгрыше полезен, но при этом порой не очень удачно позицию выбирает, будучи форвардом столбом часто тусит на флангах где толку от него мало.
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
Спартак виноват в том, что не может платить тройные премиальные за счет госконторы во внутренних российских поединках, доводя до грусти персонажей типа Соболева.
Бутерброд с икрой должен оставаться в семье!
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Ответ Evgeny Valyaev
Нет никакой системы, каждый случай - частный, есть разные причины. Соболев не был доволен, что его не всегда ставили в основу, он часто выходил на замену. По этой же причине ушел из команды Бакаев по сути. Бакаев так и не заиграл, провалился в Зените. Соболев, далеко не факт, что выдержит конкуренцию. Тем более если в команде оставят и Кассьерру, а тем более Сергеева. Плюс купили Гонду, Глушенков может играть нападающим. Тут еще больше конкурентов за старт. Если у Соболева не пойдет с первых матчей, то дальше ему будет сложно. Вполне вероятно, что через год уже его отдадут в условный Сочи или Оренбург. С психической устойчивостью у него есть сложности.
Пришел новый тренер и сразу же поставил его в старте в 1-м же матче сезона.
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