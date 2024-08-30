Черданцев о Соболеве: «Не понимаю, почему «Спартак» так обходится со своими талантами. Странная тенденция: в «Зенит» уходит уже третий российский центрфорвард»
Георгий Черданцев поделился мнением о трансфере Александра Соболева в «Зенит».
«Итак, переход Соболева состоялся. И переход Сергеева в «Крылья Советов» тоже. Это звенья одной цепи. Не перешел бы Соболев, Иван скорее всего потерял еще один сезон в запасе.
Я не знаю, что там у Соболева произошло со «Спартаком», но налицо странная тенденция: из «Спартака» уходит уже третий российский центральный нападающий и оказывается в «Зените». Погребняк стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА в составе «Зенита», Дзюба в чемпионате забил за «Зенит» 85 и стал топ-игроком. Как проявит себя Соболев в новой команде, покажет время.
Но я говорил об этом и могу повторить: на мой взгляд Соболев в хорошей форме сильнее Кассьеры в отличной форме.
Почему «Спартак» так обходится со своими талантами, не понимаю. Допустим, не поверили в свое время, что Глушенков наберет форму после травмы. Но Соболев? Был же ключевым игроком в прошлом сезоне.
Потом что-то там произошло у него то ли с клубом, то ли с Абаскалем. Присел в запас, началась какая-то канитель. Хорошо. Бывает, не первый случай такой в футболе. Хотя не забываем, что параллельно происходит совершенно непонятная история с капитаном команды Джикией.
Но приходит новый тренер. Джикии в команде нет, но Соболев-то есть. Как такое может быть, что Станковичу не нужен один из лучших игроков команды? Тем более россиянин.
Менеджеры в «Спартаке» меняются все эти годы, но в третий раз подряд клуб, кто бы им ни руководил, не может (или не хочет, я не знаю) договориться с центральным нападающим, двое из которых свои воспитанники. Странно.
А что касается сегодняшнего перехода, то, по-моему, довольны все: «Зенит» получил фактурного нападающего с российским паспортом, «Спартак» получил деньги, Сергеев игровую практику, Соболев – новый вызов в карьере.
Так что все довольны, а значит – всем хороших выходных!» – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.
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Не нужен Станковичу говорит....
Станкович его в старт в первом туре поставил...где дельфин пинал .авно...и потом подошел к тренеру со словами - у меня голова другим забита...
Если бы не рассчитывал - не ставил бы в основу...возможно из-за глупого млекопитающего те очки и потеряли...
Онжежора продолжает делать хозяевам приятно...
Из КС в Спартак или Локо переходят так же: тупо дают больше денег.
Глущенков перешел из Локо в Зенит так же на большую з/п.
Черданцев: «Не понимаю, почему «Спартак» так обходится со своими талантами. Странная тенденция: в «Зенит» уходит уже третий российский центрфорвард»
Бонуччи Юве - Милан
Тевес МЮ - МС
Баджо Фиорентина - Юве
Фигу Барса - Реал
Коул Арсенал - Челси.
Можно продолжить.
И тут всë в руках Соболева, будет рвать жилы за Зенит, забивать ( особенно Спартаку), по прошествию какого-то времени утихнут страсти и оскорбления.
иди уже, эксперт
бгг