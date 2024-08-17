«Крылья» сомневаются в необходимости трансфера Дзюбы и отдают предпочтение Сергееву. «Зенит» отпустит Ивана, если купит Соболева или другого форварда (Иван Карпов)

«Крылья Советов» сомневаются в необходимости трансфера Артема Дзюбы.

Как сообщает журналист Иван Карпов, в клубе не понимают, зачем подписывать 35-летнего нападающего.

« » отдают предпочтение , который ранее уже выступал за команду. Однако « » отпустит Ивана только в случае подписания Александра Соболева или другого нападающего.

Ранее стало известно, что Дзюба может получить в самарском клубе зарплату в размере 5 миллионов рублей в месяц.

Дзюба близок к «Крыльям» – инсайд Генича. Что известно?