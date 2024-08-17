«Крылья» сомневаются в необходимости трансфера Дзюбы и отдают предпочтение Сергееву. «Зенит» отпустит Ивана, если купит Соболева или другого форварда (Иван Карпов)
«Крылья Советов» сомневаются в необходимости трансфера Артема Дзюбы.
Как сообщает журналист Иван Карпов, в клубе не понимают, зачем подписывать 35-летнего нападающего.
«Крылья Советов» отдают предпочтение Ивану Сергееву, который ранее уже выступал за команду. Однако «Зенит» отпустит Ивана только в случае подписания Александра Соболева или другого нападающего.
Ранее стало известно, что Дзюба может получить в самарском клубе зарплату в размере 5 миллионов рублей в месяц.
Дзюба теперь только на тупые несмешные шутки способен.
Семак, Лоськов, Керж - разве их кто-то хейтит? Были отличными футболистами и запомнились очень достойно болельщикам всех команд.
Ну и Дзюбу можно в "Спартак", чтобы интереснее было.
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