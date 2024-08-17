«Крылья» сомневаются в необходимости трансфера Дзюбы и отдают предпочтение Сергееву. «Зенит» отпустит Ивана, если купит Соболева или другого форварда (Иван Карпов)

Теги Спартак Зенит Крылья Советов Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Иван Сергеев Футбол

«Крылья Советов» сомневаются в необходимости трансфера Артема Дзюбы.

Как сообщает журналист Иван Карпов, в клубе не понимают, зачем подписывать 35-летнего нападающего.

«Крылья Советов» отдают предпочтение Ивану Сергееву, который ранее уже выступал за команду. Однако «Зенит» отпустит Ивана только в случае подписания Александра Соболева или другого нападающего.

Ранее стало известно, что Дзюба может получить в самарском клубе зарплату в размере 5 миллионов рублей в месяц.

Дзюба близок к «Крыльям» – инсайд Генича. Что известно?

38 комментариев
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Мне не очень нравится футболист Сергеев (субъективно), но кажется, что сейчас он во всем лучше Дзюбы. А уж для Крыльев - тем более.
Дзюба теперь только на тупые несмешные шутки способен.
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Если будет 100% вариант взять Сергеева, то тут даже обсуждать нечего
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Велком в медиалигу. Вместе с джикией
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Ответ shadow82
Велком в медиалигу. Вместе с джикией
И Соболевым.
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Карпов уже просто достал со своими переплетениями Соболева, все лето одна и та же пластинка.
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Ответ Ебздрогыч
Сергеева в Крылья, Соболева в Зенит, Дзюбу в Спартак - и все довольны!
А Спартак в пердив.
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Удивительно как Джикия закончил карьеру в 29 лет, А Миранчук в 28
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Сказочник вышел снова свои инсайды давать )
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Ответ Ебздрогыч
Сергеева в Крылья, Соболева в Зенит, Дзюбу в Спартак - и все довольны!
Сергеева в крылья, Соболева и Дзюбу нахрен
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Ответ Caniball
И Соболевым.
И Сергеевым😁
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Какие дзюбе Крылья, если только из Ростикса.
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информация, связанная с Зенитом, со ссылкой на карпова автоматически идет в мусорку)
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Если есть на сайте профессиональные карповеды, помогите разобраться, пожалуйста. Как найти ту грань, где у Карпова кончаются "художественные преувеличения" и начинается откровенный звездёж?
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Если хотят в лучшую лигу мира, то Дзюбу надо брать, испортит атмосферу, а на поле всегда будет минус один игрок
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Крылья, уж извините, но на такое пойти мы не готовы, пусть Иван остаётся
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Ответ Владислав Романов
И Сергеевым😁
И Миранчуком)
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Сергеев безусловно предпочтительнее
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Ответ Джиза
Мне не очень нравится футболист Сергеев (субъективно), но кажется, что сейчас он во всем лучше Дзюбы. А уж для Крыльев - тем более. Дзюба теперь только на тупые несмешные шутки способен.
Ну очень странно вообще сравнивать. Дзюба это игрок на один сезон. Сергеев ещё может поиграть 2-3. Вопрос просто цены.
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Такое чувство, что он бухает и под алкоголем придумывает разные истории.
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Ответ Олег Кузнецов
Дзюба может так и закончить карьеру не обогнав по голам Кержа,хотя там осталось всего несколько мячей. Как Погребняк, который остановился на отметке 99.
Мне обоих не жалко))) не хочу быть хейтером, и оба на топе были хорошими футболистами, но надо же и вести себя по-человечески.
Семак, Лоськов, Керж - разве их кто-то хейтит? Были отличными футболистами и запомнились очень достойно болельщикам всех команд.
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Ответ Джиза
Мне не очень нравится футболист Сергеев (субъективно), но кажется, что сейчас он во всем лучше Дзюбы. А уж для Крыльев - тем более. Дзюба теперь только на тупые несмешные шутки способен.
Дзюба может так и закончить карьеру не обогнав по голам Кержа,хотя там осталось всего несколько мячей. Как Погребняк, который остановился на отметке 99.
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Думаю Сергеев и Соболев одного уровня. Зачем Зениту это надо. Соболева посадить на лавку с хорошей зарплатой?
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С автоматом от птичек прятаться по горам - 200 тыщ, здесь вола бодать - 5 лямов, ну где справедливость
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Отправьте вы уже Карпова в отпуск, лучше круглогодично!
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Давайте лучше Соболева в "Крылья", а Сергеева оставим на месте.

Ну и Дзюбу можно в "Спартак", чтобы интереснее было.
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Тут даже выбора не стоит если есть возможность вернуть Ваню
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Похотливый пешеход шагает в сторону Самары?
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И почему только Карпов пишет о Соболеве в отношении к Зениту?!
Прокапайся уже
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Хватит постить пьяных рыб!
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По итогам крылья без форварда останутся
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