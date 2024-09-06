Александр Мостовой: «Никто не говорил, что игры сборной бесполезны! Я говорил, что лучше сыграть не с такими слабыми командами. Не надо искусственно создавать конфликты»

Александр Мостовой прокомментировал ответ Валерия Карпина на его критику.

Ранее бывший полузащитник сборной России высказался об уровне соперников национальной команды: «Где футбол, а где Вьетнам и Таиланд? Мы унижаем себя такими играми».

Главный тренер сборной позднее заявил, что считает бессмысленным отвечать Мостовому на критику.

«Никто не говорил, что игры сборной бесполезны! Я говорил, что лучше сыграть не с такими слабыми командами, вот и все.

Не надо перевертывать мои слова и искусственно создавать конфликты», – заявил Мостовой.

Вчера сборная России обыграла команду Вьетнама со счетом 3:0.

Карпин о том, что матчи с Вьетнамом и Таиландом не нужны: «Кто из бывших футболистов это сказал? Мостовой? А кто‑то еще? Остальных не знаете?»