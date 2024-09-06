Александр Мостовой: «Никто не говорил, что игры сборной бесполезны! Я говорил, что лучше сыграть не с такими слабыми командами. Не надо искусственно создавать конфликты»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу Футбол

Александр Мостовой прокомментировал ответ Валерия Карпина на его критику.

Ранее бывший полузащитник сборной России высказался об уровне соперников национальной команды: «Где футбол, а где Вьетнам и Таиланд? Мы унижаем себя такими играми».

Главный тренер сборной Валерий Карпин позднее заявил, что считает бессмысленным отвечать Мостовому на критику.

«Никто не говорил, что игры сборной бесполезны! Я говорил, что лучше сыграть не с такими слабыми командами, вот и все.

Не надо перевертывать мои слова и искусственно создавать конфликты», – заявил Мостовой. 

Вчера сборная России обыграла команду Вьетнама со счетом 3:0.

Карпин о том, что матчи с Вьетнамом и Таиландом не нужны: «Кто из бывших футболистов это сказал? Мостовой? А кто‑то еще? Остальных не знаете?»

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13 комментариев
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т.е., про сборную отелей нам померещилось? ок.
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Ведущие сборные мира выстроились в очередь
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А как это делать то, Александэр? Но проще же просто сказать "надо играть с сильными", чем организовать с ними игру в текущих условиях, да?
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Лучше бы играли со сборной легионеров, можно и отдельную сборную из них собрать Бразилии, Сербии... Было бы больше пользы и интереса для болельщиков, кассу бы собрали...
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А ещё лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
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С африканскими и латиноамериканскими сборными например. Финансирование РФС походу на уровне. Финансовое предложение и проведение игры подстроенной под календарь этих сборных. Нооо политическая составляющая)
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Ответ Любезный Коссутий
т.е., про сборную отелей нам померещилось? ок.
Опять полностью переврали мои слова, двойка!
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