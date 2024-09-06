Смородская о сборной: «Вьетнам и Таиланд – команды низкого уровня, что там смотреть-то? Даже у местных болельщиков нет интереса»

Ольга Смородская заявила, что не смотрела матч сборной России с Вьетнамом.

Вчера команда под руководством Валерия Карпина обыграла сборную (3:0) в товарищеской игре.

На завтра запланирован матч российской сборной с командой . Начало игры – в 16:00 по московскому времени.

«Я не смотрела матч со сборной Вьетнама. Вьетнам и Таиланд – это команды низкого уровня. На такое смотреть неинтересно. Что там смотреть-то?

Если даже у местных болельщиков во Вьетнаме этот матч не вызвал интерес. Жалко нашу сборную», – сказала бывший президент «Локомотива» .