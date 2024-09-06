Смородская о сборной: «Вьетнам и Таиланд – команды низкого уровня, что там смотреть-то? Даже у местных болельщиков нет интереса»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу Ольга Смородская товарищеские матчи (сборные) Футбол

Ольга Смородская заявила, что не смотрела матч сборной России с Вьетнамом.

Вчера команда под руководством Валерия Карпина обыграла сборную Вьетнама (3:0) в товарищеской игре. 

На завтра запланирован матч российской сборной с командой Таиланда. Начало игры – в 16:00 по московскому времени. 

«Я не смотрела матч со сборной Вьетнама. Вьетнам и Таиланд – это команды низкого уровня. На такое смотреть неинтересно. Что там смотреть-то?

Если даже у местных болельщиков во Вьетнаме этот матч не вызвал интерес. Жалко нашу сборную», – сказала бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская.

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2 комментария
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