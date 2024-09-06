Шпрыгин о том, что баллотируется в Мосгордуму: «Вникаю, прохожу эту историю экстерном. «Единая Россия» – как «Зенит», а ЛДПР – маленькая оппозиционная партия»

Александр Шпрыгин рассказал, почему решил баллотировать в Мосгордуму.

Выборы в городскую думу Москвы проходят 6-8 сентября. Экс-руководитель Всероссийского объединения болельщиков и фанат «Динамо» баллотируется от партии ЛДПР.

– Как вы решили баллотироваться?

– Предложила партия. Я ее член с 1998 года, меня принимал лично Владимир Вольфович Жириновский. Во всем есть невидимая нить судьбы, так и с выдвижением.

В конце мая «Динамо» играло золотой матч в «Краснодаре», перед этим я поехал в аппарат партии просить автобус. Много болельщиков из Москвы хотели посмотреть игру, в Краснодар не летают самолеты, а в аппарате партии есть комфортабельные автобусы. Их еще Владимир Вольфович закупал. Мне всегда говорят: «Если надо для болельщиков – обращайся. Мы бесплатно дадим».

Я не сильно этим пользуюсь, но тут ситуация безвыходная. В аппарате разговорился, меня пригласили на мероприятие 12 июня с участием Леонида Эдуардовича Слуцкого (депутат Госдумы, с мая 2022-го – председатель ЛДПР – Спортс’‘).

Там Роман Крастелев, руководитель МГО ЛДПР, сказал: «Не хочешь попробовать себя кандидатом в Мосгордуму?» Я согласился при условии, что пойду в динамовском округе – где живу и где находится стадион. Он ответил: «Это 8-й избирательный округ, он как раз вакантный».

Потом уже я понял, что мне досталась группа смерти. Те, кто разбирается в политтехнологиях, сказали: «Ну, Александр Игоревич, вы и округ выбрали. Ваш основной конкурент – Медведев из «Единой России».

Действующий зампред Мосгордумы и один из немногих людей с реально высоким рейтингом, который хоть что-то делает. Народ его реально любит и за него голосует. А от «Справедливой России» выдвигается Анастасия Павлюченкова, советник Миронова в Госдуме (депутат, председатель «Справедливой России» – Спортс’‘) .

Она же возглавляет молодежную организацию «Справедливой России». Ей легче делать предвыборные вещи, потому что у нее ресурс.

– Почему вы все равно согласились?

– Такой же вопрос задала буфетчица из московского отделения ЛДПР, где я принимаю пищу. Она сказала: «Это же так тяжело. Вам придется жить проблемами простых граждан». Я ответил, что готов к этому.

Во-первых, я всю жизнь занимался общественной деятельностью, только не политической. У болельщиков вопросы более узкого характера – из серии «Нам не дают баннер развернуть». Когда идешь в большую политику, спектр шире. Более высокий уровень – высшая лига.

Во-вторых, как жителю Москвы мне не все нравится в городе. Например, миграционная политика, экология, точечная застройка. Кому-то это сложно, а мне даже интересно. Я получаю кайф, когда люди говорят спасибо. Когда делаешь добро, оно не сразу отзывается.

Не как бросил монетку в аппарат – и он кофе налил. Но если обращаюсь по каким-то вопросам, приятно, когда отвечают: «Александр, вы нам много лет назад дали приглашение на матч. Мы, конечно, поможем с вашей проблемкой, добротой заплатим».

Если бы меня не выдвигала ЛДПР, сам бы я не пошел. Но когда идешь от парламентской партии, – это проще. Не нужно собирать подписи, на тебя работает целый аппарат. Выборные кампании проходят круглогодично в разных регионах. И то, что для обычного человека сложно, для партии – как отработанный механизм.

Но я вникаю, учусь, прохожу эту историю экстерном. Владимир Вольфович всегда говорил: «Саша, ты хочешь сразу пойти в Госдуму. Не надо в Госдуму. Попробуй себя на региональном уровне. Пойми, что такое подача заявки, сбор документов, предвыборная агитация».

Возможно, избирательная гонка не заметна со стороны, но она видна, когда ты внутри процесса. Мы говорим за неделю до выборов – все штабы стоят на ушах. Работа кипит круглосуточно.

Недавно скидывали рейтинги. Мне сказали: «Коммунист получит мало, потому что в Москве электронное голосование. А ты – как «Динамо». Будешь бороться за серебро-бронзу [со «Справедливой Россией]».

Если сравнивать с футболом, «Единая Россия» – как « ». У них и бюджет на кандидата другой, и административные возможности. А ЛДПР – маленькая оппозиционная партия. Но это не значит, что мы не должны выходить и бороться, – сказал Шпрыгин в интервью Спортсу’‘.

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