Шпрыгин о том, что баллотируется в Мосгордуму: «Вникаю, прохожу эту историю экстерном. «Единая Россия» – как «Зенит», а ЛДПР – маленькая оппозиционная партия»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Анастасия Павлюченкова Александр Шпрыгин Владимир Жириновский Политика Футбол

Александр Шпрыгин рассказал, почему решил баллотировать в Мосгордуму.

Выборы в городскую думу Москвы проходят 6-8 сентября. Экс-руководитель Всероссийского объединения болельщиков и фанат «Динамо» баллотируется от партии ЛДПР.

– Как вы решили баллотироваться?

– Предложила партия. Я ее член с 1998 года, меня принимал лично Владимир Вольфович Жириновский. Во всем есть невидимая нить судьбы, так и с выдвижением.

В конце мая «Динамо» играло золотой матч в «Краснодаре», перед этим я поехал в аппарат партии просить автобус. Много болельщиков из Москвы хотели посмотреть игру, в Краснодар не летают самолеты, а в аппарате партии есть комфортабельные автобусы. Их еще Владимир Вольфович закупал. Мне всегда говорят: «Если надо для болельщиков – обращайся. Мы бесплатно дадим».

Я не сильно этим пользуюсь, но тут ситуация безвыходная. В аппарате разговорился, меня пригласили на мероприятие 12 июня с участием Леонида Эдуардовича Слуцкого (депутат Госдумы, с мая 2022-го – председатель ЛДПР – Спортс’‘).

Там Роман Крастелев, руководитель МГО ЛДПР, сказал: «Не хочешь попробовать себя кандидатом в Мосгордуму?» Я согласился при условии, что пойду в динамовском округе – где живу и где находится стадион. Он ответил: «Это 8-й избирательный округ, он как раз вакантный».

Потом уже я понял, что мне досталась группа смерти. Те, кто разбирается в политтехнологиях, сказали: «Ну, Александр Игоревич, вы и округ выбрали. Ваш основной конкурент – Медведев из «Единой России».

Действующий зампред Мосгордумы и один из немногих людей с реально высоким рейтингом, который хоть что-то делает. Народ его реально любит и за него голосует. А от «Справедливой России» выдвигается Анастасия Павлюченкова, советник Миронова в Госдуме (депутат, председатель «Справедливой России» – Спортс’‘) .

Она же возглавляет молодежную организацию «Справедливой России». Ей легче делать предвыборные вещи, потому что у нее ресурс.

– Почему вы все равно согласились?

– Такой же вопрос задала буфетчица из московского отделения ЛДПР, где я принимаю пищу. Она сказала: «Это же так тяжело. Вам придется жить проблемами простых граждан». Я ответил, что готов к этому.

Во-первых, я всю жизнь занимался общественной деятельностью, только не политической. У болельщиков вопросы более узкого характера – из серии «Нам не дают баннер развернуть». Когда идешь в большую политику, спектр шире. Более высокий уровень – высшая лига.

Во-вторых, как жителю Москвы мне не все нравится в городе. Например, миграционная политика, экология, точечная застройка. Кому-то это сложно, а мне даже интересно. Я получаю кайф, когда люди говорят спасибо. Когда делаешь добро, оно не сразу отзывается.

Не как бросил монетку в аппарат – и он кофе налил. Но если обращаюсь по каким-то вопросам, приятно, когда отвечают: «Александр, вы нам много лет назад дали приглашение на матч. Мы, конечно, поможем с вашей проблемкой, добротой заплатим».

Если бы меня не выдвигала ЛДПР, сам бы я не пошел. Но когда идешь от парламентской партии, – это проще. Не нужно собирать подписи, на тебя работает целый аппарат. Выборные кампании проходят круглогодично в разных регионах. И то, что для обычного человека сложно, для партии – как отработанный механизм.

Но я вникаю, учусь, прохожу эту историю экстерном. Владимир Вольфович всегда говорил: «Саша, ты хочешь сразу пойти в Госдуму. Не надо в Госдуму. Попробуй себя на региональном уровне. Пойми, что такое подача заявки, сбор документов, предвыборная агитация».

Возможно, избирательная гонка не заметна со стороны, но она видна, когда ты внутри процесса. Мы говорим за неделю до выборов – все штабы стоят на ушах. Работа кипит круглосуточно.

Недавно скидывали рейтинги. Мне сказали: «Коммунист получит мало, потому что в Москве электронное голосование. А ты – как «Динамо». Будешь бороться за серебро-бронзу [со «Справедливой Россией]».

Если сравнивать с футболом, «Единая Россия» – как «Зенит». У них и бюджет на кандидата другой, и административные возможности. А ЛДПР – маленькая оппозиционная партия. Но это не значит, что мы не должны выходить и бороться, – сказал Шпрыгин в интервью Спортсу’‘.

«Я не встречал более вежливых методов, чем у чекистов». Фанат Шпрыгин идет в депутаты от ЛДПР

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29 комментариев
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Оппозиционная партия)))) быгыгы)))))
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я бы сказал, что ЛДПР это фарм-клуб "Единой России"
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Лдпр - как Спартак
Изображает из себя борцов с системой, но под шумок выгребает из бюджета миллиарды и миллиарды рублей за свои очень скромные успехи на выборах

Ну и метафора про цирк и политическую клоунаду сами додумайте, без шутки все понятно 🤡
+17
-13
+4
Какая перхоть только туда не лезет.
+4
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+4
В принципе, Зенит, как едро. Не знаю, почему болелы на это агрятся😁современный Зенит плоть от плоти порождение этой системы. Да даже в управлении схожесть. За всем стоит один человек. Система не поворотливая. Иногда начудачат и этот самый человек всё за всех разруливает и решает. Пс то что такие в депутаты идут-это ужас. Вместо лучших работников производства, профессоров, учителей и врачей - мы имеем вот такой контингент, с довольно сомнительными взглядами и репутацией. А порой вообще без взглядов. .
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Ответ Красная стрела
А из какого бюджета?
из государственного как и все партии, если вы не в курсе за все полученные голоса каждая партия финансируется

но не лояльные политические структуры к этому не допускаются всякими методами типа минимального порога и фальсификациями
+3
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+2
Ответ Красная стрела
В принципе, Зенит, как едро. Не знаю, почему болелы на это агрятся😁современный Зенит плоть от плоти порождение этой системы. Да даже в управлении схожесть. За всем стоит один человек. Система не поворотливая. Иногда начудачат и этот самый человек всё за всех разруливает и решает. Пс то что такие в депутаты идут-это ужас. Вместо лучших работников производства, профессоров, учителей и врачей - мы имеем вот такой контингент, с довольно сомнительными взглядами и репутацией. А порой вообще без взглядов. .
>Система не поворотливая
Непонятно, как вы это решили и у кото система поворотливая?
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АХХАХАХАХАХАХХАХАХХАХАХАХАХАХ
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Сходите ещё на Маяк, там обязательно окропите.
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Ответ Красная стрела
Все большие гос компании, в целом, слепок с государства. А гос система и есть неповоротливая. Со своими запоздалыми решениями, бюрократией. И т.д. Моё мнение, что в Газпроме плюс минус так же устроено.
Мне нравится, как вы говорите о конкретной компании АО "ФК Зенит" применяя к ней шаблонное представление о государственных компаниях. А почему вы применяете к ней шаблонное представление о государственных компаниях? Только потому, что в структуре собственников есть госкомпания?
Это выходит, любой стартап, который покупает Сбербанк автоматически становится неповоротливым?
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Ответ schwein
>Система не поворотливая Непонятно, как вы это решили и у кото система поворотливая?
Все большие гос компании, в целом, слепок с государства. А гос система и есть неповоротливая. Со своими запоздалыми решениями, бюрократией. И т.д. Моё мнение, что в Газпроме плюс минус так же устроено.
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Ответ Красная стрела
Ну по факту юридически она теперь частная. И сколько угодно можно об этом рассуждать. Сколько всего забрали того, что принадлежало трудовому народу. 🤷🏿‍♂️Но это узкоспециализированая плоскость. Мы, например, можем говорить на этом языке. Но пройдет ещё немного времени, на людей с таким мнением будут смотреть как на китайцев. Как сейчас вон скажи, что всё богатство и успех западных стран стоит сплошь на грабеже, геноциде, эксплуатации других народов . У виска покрутят. Как говорится: " не спрашивайте, как я заработал первый миллион".
Мне все равно как было там где то, это их проблемы
У нас должен быть пересмотр итогов воровской приватизации, так будет честно

Если рассуждать в плоскости закона так в чем тогда вопрос к Газпрому и его спонсорству футбольного клуба? Все абсолютно по закону

Но мы же о морали говорим, а не юриспруденции
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Ответ Красная стрела
Сделайте обзор, как вы здорово сделали со стадионами. Факты и ничего кроме фактов. Думаю, разница есть и довольно большая.
А чего там обозревать?
Деньги бюджета это деньги, которые находятся на счетах федерального казначейства РФ. И учтённые в соответствующих бюджетных росписях.
Только эти деньги являются бюджетным. И таких денег ни в Зените, ни в Спартаке нет и никогда (окей, последние лет 20) не было.
Любые рассуждения о том, что "не спонсируй Газпром Зенит, то эти деньги могли бы попасть в бюджет в виде дивидендов (в доле 50,24%)", нас приводят к тому, что любой расход любой организации, если он принимается в качестве расхода, уменьшающего базу по налогу на прибыль, является бюджетными деньгами, потому, что если бы этот расход не был бы понесен, то государство с этой суммы получило бы 20% налога. А из этого следует, что все деньги вообще все в стране являются бюджетными. Что в свою очередь привело бы нас к тому, что Спартак получает бюджетные деньги, то есть снова мое утверждение "Из того же, из которого берет Зенит" является верным.
Вам как больше нравится?
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Ответ SMART789
Из бюджета нефтяной компании, приватизированной по мошенническим схемам в начале 90ых, когда созданное всем народом было роздано за 3 копейки красным директорам в частности Алекперову
Ну по факту юридически она теперь частная. И сколько угодно можно об этом рассуждать. Сколько всего забрали того, что принадлежало трудовому народу. 🤷🏿‍♂️Но это узкоспециализированая плоскость. Мы, например, можем говорить на этом языке. Но пройдет ещё немного времени, на людей с таким мнением будут смотреть как на китайцев. Как сейчас вон скажи, что всё богатство и успех западных стран стоит сплошь на грабеже, геноциде, эксплуатации других народов . У виска покрутят. Как говорится: " не спрашивайте, как я заработал первый миллион".
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Ответ schwein
Из того же, из которого берет Зенит. Если вы понимаете о чем я.
Сделайте обзор, как вы здорово сделали со стадионами. Факты и ничего кроме фактов. Думаю, разница есть и довольно большая.
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Ответ Злодей Спб
Задача всех этих "оппозиционных" партий, исключительно в выдвижении своих "технических кандидатов" на выборы, чтобы в бюллетене было больше одной фамилии. Ну еще их терпят, чтобы "протестный электорат" распылялся между ними и набирали "протестные" кандидаты по 1-5%. А то не дай бог избиратели консолидируются за одного кандидата (вспомним выборы в Москве, с участием сами знаете кого). Надо было уже либо давно на китайскую модель переходить и не придумывать тут все эти демократии, либо вводить двухпартийную систему как в США, допустим - ЕДРО и Коммунисты. Если бы между их программами была бы какая-то разница сейчас. Допустим: ЕДРО - за "рыночную" экономику и минимум гос.контроля (но это не правда) + всех обмазать льготными ипотеками для "закрепления холопов на земле" + печатанье и разбрасывание денег в виде льгот и подачек всем подряд. Коммунисты - за прямое гос.регулирование, пересмотр итогов приватизации, выборочную национализацию используемых по не назначению "заводов-пароходов", вместо льготных ипотек - гос. программы по строительству массового дешевого жилья, распределение после гос.вузов по специальности - отработать столько же лет сколько учили. И пусть чередуются у власти, корректируя недочёты предыдущего "вектора" управления страной.
Кстати, вполне себе годная идея. А то сейчас вообще непонятно, какая партия за что топит.
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Ответ SMART789
Лдпр - как Спартак Изображает из себя борцов с системой, но под шумок выгребает из бюджета миллиарды и миллиарды рублей за свои очень скромные успехи на выборах Ну и метафора про цирк и политическую клоунаду сами додумайте, без шутки все понятно 🤡
Чья бы корова мычала ))
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Ответ Красная стрела
Я всё про Спартак. Он то из какого бюджета берет? Сравнение с ЛДпР не очень уместно.🤷🏿‍♂️
Из того же, из которого берет Зенит. Если вы понимаете о чем я.
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Меня всегда прикалывает, как люди рассуждают, что "пойду в муниципальные депутаты, буду людям помогать".
Наша структура законодательной власти построена так, что на откуп федеральным депутатам отдано 90% всех вопросов, региональных 9%, а муниципальных 1%. Если даже не 95/4,5/0,5.
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Пс. Спартак больше на Кпрф похож. Имели власть, но потеряли. Теперь много гонору, а вернуться не можем. А ЛДпР действительно, как Динамо в эпоху после СССР. Много бла бла. Но успехи только локальные, на отдельных участках. Да и в целом такой же бестрофейник. Краснодар - новые люди или как их там. Новодел. Вроде всё по-новому, а выходит всё по-старому. Цска - МО, с вечным вопросом где деньги. Локомотив, как Справедливая Россия. Вроде и давно, и известны. Но количество болельщиков и поддержки, как у пятого колеса так и осталось.
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Комментарий удален модератором
И так от жирной рожи Каманчи на главной блевать тянет каждый раз, как сайт открываешь, так ещё и раздробили его интервью на мелкие новости.
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Единая Россия и ЛДПР - никогда еще аксиома Эскобара не была так в тему!
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Да он просто разрушитель системы ))
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