135 детей из школы курского «Авангарда» тренируются у «Зенита», ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Сочи» и «Арсенала»: «Они в безопасности и спокойствии»

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В курском «Авангарде» рассказали, как команде помогли другие клубы.

«Для начала хочу выразить слова благодарности правительству Курской области и лично ВРИО губернатора Курской области Смирнову Алексею Борисовичу за то, что в такой сложный для региона момент поддерживает футбольный клуб и футбольную школу «Авангард».

Хочется сказать большое спасибо футбольной семье за то, что оказывает поддержку в такое непростое для Курской области время. Из-за режима ЧС и КТО на территории Курской области запрещено проводить массовые спортивные мероприятия. Поэтому огромное спасибо «Зениту», ЦСКА, «Спартаку», «Локомотиву», «Сочи», «Арсеналу» Тула, которые к себе пригласили детей. 135 детей из футбольной школы «Авангард» тренируются в безопасности и спокойствии.

Также есть договоренности по размещению детей и предоставлению условий для проведения тренировок с «Динамо» Москва, «Химками» и «Крыльями Советов». Ведутся переговоры. Никто, к кому мы обратились, не отказал и не остался в стороне», – отметил генеральный директор «Авангарда» Дмитрий Извеков.

Также он рассказал о подготовке команды к матчам с «Орлом» и «Сибирью». Обе игры примет Орел.

«На данный момент основная команда АФК «Авангард» тренируется в Курске, тем не менее игры первенства перенесены на резервный стадион в Орел. Можно сказать, что мы оказались в ситуации, когда все матчи играем в гостях. Но уверен: это сделает нас только сильнее», – заявил Извеков.

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72 комментария
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Вся страна с Курском! Спасибо клубам!
+95
-49
+46
Ответ Олег Кабанов
Комментарий скрыт
Как же достали эти помойные попытки в сарказм
+63
-18
+45
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Детишкам спокойствия и плодотворных тренировок в классных условиях🙏
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ ничего более циничного в своей жизни не читал
+16
-3
+13
В такой сложный момент нашего непростого времени, из-за запретов в режиме "попробуйсамрасшифруй" мы оказались в ситуации, которая делает нас только сильнее... Ничего не понятно, но оч интересно - кто виноват и что делать-то?
+12
0
+12
Ответ Максим Новиков
Как думаете это надолго?
Пока один дедушкой в рай не отправится
+14
-3
+11
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Детишкам спокойствия и плодотворных тренировок в классных условиях🙏
+28
-18
+10
Ответ Pigmalion
Ну Украине пора запомнить, что каждое следующее предложение будет хуже, а каждый новый день войны будет приносить ей только потери и разрушения.
А в России будто иначе всё будет обстоять?
+12
-3
+9
Ответ Олег Кабанов
Комментарий скрыт
Как это по эльфийски: вопросом на вопрос. Но зато сразу видно корни. Сам то че щас делаешь? Клубнику в Польше собираешь? Или уже на другую работу отправили?
+20
-14
+6
Ответ Олег Кабанов
Комментарий удален модератором
Чому не державною?
+19
-14
+5
Ответ Акакий Акакиевич
Чем ты конкретно помог курянам?
Комментарии в интернете пишу в их поддержку. Это же по мнению многих ватных комментаторов очень сильно им помогает
+17
-13
+4
Ответ Женя Григорьев
Ни хочу ничего сказать плохого, но люди растут когда есть живая и естественная конкуренция, Сочи без аэропорта, для чего туда отправлять туда сейчас детей
В Сочи (Адлере) аэропорт работает.
+4
0
+4
Ответ Олег Кабанов
Комментарий удален модератором
Вам электричество дали что-ли))
+16
-13
+3
Ответ Олег Кабанов
Вопросом на вопрос это по эльфийски? Когда там Америка развалится и доллар рухнет интересно?)))
По эльфийски ты прекрасно знаешь что имеется в виду. По украински чтоб тебе понятней было. А причем тут доллар и Америка… ну вопрос риторический
+9
-6
+3
Ответ kazus
А что случилось?
У тебя ничего. Как был..., тем и остался.
+3
0
+3
Лицемерие - новая скрепа.
+4
-2
+2
Ответ Женя Григорьев
Ни хочу ничего сказать плохого, но люди растут когда есть живая и естественная конкуренция, Сочи без аэропорта, для чего туда отправлять туда сейчас детей
хватит хрень писать
+2
0
+2
Ответ Pigmalion
В любом случае военные и инфраструктурные потери России значительно меньше украинских.
Это не ответ. Где цифры ущерба их и нас. А как вы думаете . кто быстрее восстановит потери, они с помощью Запада или мы в одиночку под санкциями?
+4
-2
+2
Ответ ЭкспертДиванный
Комментарий скрыт
1. Украинцы.
2. Очень злые либералы, не ассоциирующие себя с Россией.
3. Мамкины циники.
+28
-27
+1
Ответ Pigmalion
Путин в июне предложил, чтобы Украина вывела войска из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признала утрату суверенитета над ними, как и над Крымом, отказалась от вступления в НАТО и другие военные альянсы, а также провела демилитаризацию и «денацификацию».
Ух ты. значит переговоров не будет.
+7
-6
+1
Ответ Ковид 07.10.52
А какие наши условия? Вы конкретно знаете, а то все туманно, как и с целью сво.
Путин в июне предложил, чтобы Украина вывела войска из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признала утрату суверенитета над ними, как и над Крымом, отказалась от вступления в НАТО и другие военные альянсы, а также провела демилитаризацию и «денацификацию».
+9
-8
+1
Как думаете это надолго?
+3
-2
+1
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Детишкам спокойствия и плодотворных тренировок в классных условиях🙏
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ ничего более циничного в своей жизни не читал
+3
-2
+1
Ответ Мечел70
Футболисты самые нуждающиеся, да
Это дети. Думаешь у них миллионные ЗП?
+1
0
+1
Ответ Pigmalion
Цифры вам никто не даст, потому что каждая сторона занижает свои потери и завышает потери соперника. Но по косвенным данным можно понять, что потери Украины значительно больше. Ну демографические потери каким образом вы хотите восстановить? А экономические потери, да, Россия восстановит значительно быстрее, чем Украина с "помощью" Запада.
Вы говорите лозунгами, без каких либо обоснований. а вот если посмотреть на историю, то после ВОВ немцы быстрее восстановились, а потом вообще катастрофа после войны в Авганистане, СССР развалился, а Германия объединилась. Вам это не о чем не говорит?
+1
-1
0
Ответ Ковид 07.10.52
Вы говорите лозунгами, без каких либо обоснований. а вот если посмотреть на историю, то после ВОВ немцы быстрее восстановились, а потом вообще катастрофа после войны в Авганистане, СССР развалился, а Германия объединилась. Вам это не о чем не говорит?
Причем здесь СССР и Германия, если мы говорим про Россию и Украину? У вас кроме ВОВ, какие-нибудь другие аналогии есть?)
+1
-1
0
Ответ Pigmalion
Так это и не должно вас утешать. Это к тому, что Путин спокойно может продолжать войну до полной капитуляции Украины, и чем раньше случится эта капитуляция - тем меньше людей пострадает.
Особенно спокойно в курской области. А вы знаете во сколько нам обходится день сво и на сколько дней нас хватит спокойно продолжать ее.
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0
Ответ nikitachu
Хахахахха я напомню что год назад представить что у России будут потери было не возможно!!! Но еще один красный флаг убран, и оказалось что территория России уже не в безопасности. То ли еще будет
И что это пока дало Украине, кроме копиума?
+1
-1
0
Ответ Pigmalion
Ну, конечно, в России тоже урон и потери, но в значительно меньших масштабах.
А на основании каких данных у нас урон меньше. чем там. Потом, мы присоединили территории, которые разрушили во время освобождения, вы учитываете, что своими действиями мы наносим как бы урон себе. если эти территории перейдут к нам.
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Ответ Ковид 07.10.52
А на основании каких данных у нас урон меньше. чем там. Потом, мы присоединили территории, которые разрушили во время освобождения, вы учитываете, что своими действиями мы наносим как бы урон себе. если эти территории перейдут к нам.
Такое чувство, что у тебя реальные проблемы. Какие-то заговоры постоянно чудятся. И в экономике ты вообще не шаришь. Да, разрушены города. Они будут восстанавливаться. А это много рабочих мест, работающие заводы, которые производят стройматериалы, внутренний спрос, потому что люди получают хорошие ЗП, а потом идут в магазин, что-нибудь покупают... мультипликатор расходов, много ещё чего. Это драйвер развития для экономики. В конечном итоге, Россия только выиграет.
+1
-1
0
Ответ Сергей Aficionado
В такой сложный момент нашего непростого времени, из-за запретов в режиме "попробуйсамрасшифруй" мы оказались в ситуации, которая делает нас только сильнее... Ничего не понятно, но оч интересно - кто виноват и что делать-то?
какою мерой вы мереяте,такой и вам отмеренно будет)
+1
-1
0
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