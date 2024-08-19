135 детей из школы курского «Авангарда» тренируются у «Зенита», ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Сочи» и «Арсенала»: «Они в безопасности и спокойствии»

В курском «Авангарде» рассказали, как команде помогли другие клубы.

«Для начала хочу выразить слова благодарности правительству Курской области и лично ВРИО губернатора Курской области Смирнову Алексею Борисовичу за то, что в такой сложный для региона момент поддерживает футбольный клуб и футбольную школу «Авангард».

Хочется сказать большое спасибо футбольной семье за то, что оказывает поддержку в такое непростое для Курской области время. Из-за режима ЧС и КТО на территории Курской области запрещено проводить массовые спортивные мероприятия. Поэтому огромное спасибо « », , « », « », «Сочи», «Арсеналу» Тула, которые к себе пригласили детей. 135 детей из футбольной школы «Авангард» тренируются в безопасности и спокойствии.

Также есть договоренности по размещению детей и предоставлению условий для проведения тренировок с «Динамо» Москва, «Химками» и «Крыльями Советов». Ведутся переговоры. Никто, к кому мы обратились, не отказал и не остался в стороне», – отметил генеральный директор «Авангарда» Дмитрий Извеков.

Также он рассказал о подготовке команды к матчам с «Орлом» и «Сибирью». Обе игры примет Орел.

«На данный момент основная команда АФК «Авангард» тренируется в Курске, тем не менее игры первенства перенесены на резервный стадион в Орел. Можно сказать, что мы оказались в ситуации, когда все матчи играем в гостях. Но уверен: это сделает нас только сильнее», – заявил Извеков.