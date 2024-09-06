«Я не встречал более вежливых методов, чем у чекистов». Фанат Шпрыгин идет в депутаты от ЛДПР

6-8 сентября в Москве проходят выборы в городскую думу. Среди почти 300 кандидатов есть несколько человек из спорта: биатлонистка Ольга Зайцева, синхронистка Мария Киселева и фигуристка Ирина Слуцкая баллотируются от «Единой России», футбольный фанат Александр Шпрыгин – от ЛДПР.

Шпрыгин начал болеть за «Динамо» в 80-х, в 90-х вошел в фанатскую группировку Blue-White Dynamite, в нулевых стал сооснователем и президентом Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), общался с Виталием Мутко и встречался с Владимиром Путиным. В 2015-м Шпрыгин дал большое интервью Спортсу’‘, а через год был задержан силовиками на конференции РФС. После этого он пропал из медиа и вернулся в повестку только в 2021-м, жестко критикуя систему Fan ID. Летом 2024-го фанат объявил о выдвижении в депутаты.

Почему он идет против «Единой России»? Что думает про дочь главы ЛДПР, которая училась в Швейцарии и жила в стране НАТО? От кого получил в подарок 350 гектаров?

Обо всем – ниже.

Кто и когда предложил пойти на выборы? Какой бюджет кампании? Сколько зарабатывают депутаты?

– Как вы решили баллотироваться?

– Предложила партия. Я ее член с 1998 года, меня принимал лично Владимир Вольфович Жириновский.

Во всем есть невидимая нить судьбы, так и с выдвижением. В конце мая «Динамо» играло золотой матч в «Краснодаре», перед этим я поехал в аппарат партии просить автобус. Много болельщиков из Москвы хотели посмотреть игру, в Краснодар не летают самолеты, а в аппарате партии есть комфортабельные автобусы. Их еще Владимир Вольфович закупал. Мне всегда говорят: «Если надо для болельщиков – обращайся. Мы бесплатно дадим».

Я не сильно этим пользуюсь, но тут ситуация безвыходная. В аппарате разговорился, меня пригласили на мероприятие 12 июня с участием Леонида Эдуардовича Слуцкого (депутат Госдумы, с мая 2022-го – председатель ЛДПР – Спортс). Там Роман Крастелев, руководитель МГО ЛДПР, сказал: «Не хочешь попробовать себя кандидатом в Мосгордуму?»

Я согласился при условии, что пойду в динамовском округе – где живу и где находится стадион. Он ответил: «Это 8-й избирательный округ, он как раз вакантный». Потом уже я понял, что мне досталась группа смерти.

Те, кто разбирается в политтехнологиях, сказали: «Ну, Александр Игоревич, вы и округ выбрали. Ваш основной конкурент – Медведев из «Единой России». Действующий зампред Мосгордумы и один из немногих людей с реально высоким рейтингом, который хоть что-то делает. Народ его реально любит и за него голосует. А от «Справедливой России» выдвигается Анастасия Павлюченкова, советник Миронова в Госдуме (депутат, председатель«Справедливой России» – Спортс) . Она же возглавляет молодежную организацию «Справедливой России». Ей легче делать предвыборные вещи, потому что у нее ресурс».

– Почему вы все равно согласились?

– Такой же вопрос задала буфетчица из московского отделения ЛДПР, где я принимаю пищу. Она сказала: «Это же так тяжело. Вам придется жить проблемами простых граждан». Я ответил, что готов к этому.

Во-первых, я всю жизнь занимался общественной деятельностью, только не политической. У болельщиков вопросы более узкого характера – из серии «Нам не дают баннер развернуть». Когда идешь в большую политику, спектр шире. Более высокий уровень – высшая лига.

Во-вторых, как жителю Москвы мне не все нравится в городе. Например, миграционная политика, экология, точечная застройка. Кому-то это сложно, а мне даже интересно. Я получаю кайф, когда люди говорят спасибо. Когда делаешь добро, оно не сразу отзывается. Не как бросил монетку в аппарат – и он кофе налил. Но если обращаюсь по каким-то вопросам, приятно, когда отвечают: «Александр, вы нам много лет назад дали приглашение на матч. Мы, конечно, поможем с вашей проблемкой, добротой заплатим».

Если бы меня не выдвигала ЛДПР, сам бы я не пошел. Но когда идешь от парламентской партии, – это проще. Не нужно собирать подписи, на тебя работает целый аппарат. Выборные кампании проходят круглогодично в разных регионах. И то, что для обычного человека сложно, для партии – как отработанный механизм.

Но я вникаю, учусь, прохожу эту историю экстерном. Владимир Вольфович всегда говорил: «Саша, ты хочешь сразу пойти в Госдуму. Не надо в Госдуму. Попробуй себя на региональном уровне. Пойми, что такое подача заявки, сбор документов, предвыборная агитация».

Возможно, избирательная гонка не заметна со стороны, но она видна, когда ты внутри процесса. Мы говорим за неделю до выборов – все штабы стоят на ушах. Работа кипит круглосуточно. Недавно скидывали рейтинги. Мне сказали: «Коммунист получит мало, потому что в Москве электронное голосование. А ты – как «Динамо». Будешь бороться за серебро-бронзу [со «Справедливой Россией]».

Если сравнивать с футболом, «Единая Россия» – как «Зенит». У них и бюджет на кандидата другой, и административные возможности. А ЛДПР – маленькая оппозиционная партия. Но это не значит, что мы не должны выходить и бороться.

– Какой бюджет вашей кампании?

– Около миллиона рублей от партии и сторонников. Чтобы люди понимали: у «Единой России» автоматом идет по 25 миллионов на каждого кандидата.

Команда Шпрыгина – 22 человека. Болельщики «Динамо» – молодые мальчишки, студенты – работают почти в круглосуточном режиме. Совмещают приятное с полезным. Занимаются не проведением времени где-то, а трудятся на самых настоящих выборах.

Мой старший сын – студент МГИМО. Ему нужна практика. В университете предложили пройти ее в «Единой России». Я сказал: «Зачем, если есть настоящая парламентская партия и настоящие выборы?» И сделал его доверенным лицом кандидата и руководителем штаба. Даю ему урок в жизни – как организовывать, вести процесс.

Ребята клеят по 200 объявлений в день, чемпионы – до 400. Потом прилетают фотографии от болельщиков, все говорят: «Проголосуем, не забудем». Мы выбрали район, как Стэмфорд Бридж в Лондоне, где люди поколениями ходят на футбол в сине-белой атрибутике. Когда они видят кандидата, срабатывает чувство, что парень – свой. Даже служба безопасности стадиона сказала: «Ты, конечно, всем болельщикам напомнил, что ты на свете есть». Я отвечаю: «Не я напомнил – партия напомнила».

Выборы в Мосгордуму – вторые в стране, если не брать президентские. Избираются 45 человек, но какой бюджет. У меня много знакомых депутатов Госдумы. Им порой обидно: «Такой статус, ответственность – 470 на руки получаем, а еще герои анекдотов о том, сколько у нас денег. При этом все помалкивают, что у депутата Мосгордумы – 750 на руки». Правда, у руководителей комитетов. Если ты рядовой депутат, это общественная деятельность.

Чем мешают мигранты? Можно ли защищать интересы людей после судимости? Спекулировал ли Шпрыгин билетами на сборную?

– Вы баллотируетесь в округе, депутатом от которого работает Андрей Медведев из «Единой России». Вы сказали, что его любят, он хорошо работает. Почему вы идете против него?

– Потому что есть вещи, которые до него не долетают и не делаются, раз люди приходят к нам. Мы будем реализовывать нашу программу – она более честная и правильная.

– Пара вещей, которые Медведев не делает?

– Три главные проблемы Москвы, исходя из встреч с избирателями: миграционная политика, экология и точечная застройка.

В северном округе полно чатов жильцов, где они возмущаются историями с застройкой. Люди везде жалуются, но не могут ничего изменить. Мы их заметим и все вопросы поднимем.

– Вы несколько раз повторили про миграцию. Что конкретно не устраивает вас как москвича?

– Может быть, меня это касается в меньшей степени. Но когда начинаешь общаться с людьми, видишь, что разные слои населения ну просто напряжены. Ну просто кипит, бурлит.

Я не против мигрантов. Есть работы, на которые как работодатель я не нашел бы сотрудников. Но это должна быть квалифицированная рабочая сила, уважающая наши законы, традиции, которая платит налоги и работает вбелую.

Чтобы обратить на это внимание, ЛДПР выступает с законодательными инициативами. Самая громкая – мы предложили запретить мигрантам, которые работают по патенту, привозить семью. Сразу пошли крики. А мы считаем, что молчать не надо.

– Вы сказали про напряженность. О чем речь?

– Хороший кейс – через наших активистов закрыли сеть хостелов. Потому что где хостелы – жильцы недовольны. Понимаешь, что имею в виду? На 100 квадратных метров – 50 постояльцев. Они выходят во двор курить, по телефону побубнить на своем языке. Вечером выпивают, кричат. Полиция то реагирует, то не реагирует. Это соседство ведет к напряжению.

– Не понимаю: мигрантам запрещено бубнить на своем языке?

– Пусть бубнят на чем хотят. Не надо вылавливать основания для неприязни. У меня этих неприязней давно нет. На последнем матче «Динамо» я сидел рядом с африканцем. Отличный человек, приглашал к себе в страну.

Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Когда приезжают и начинают нарушать закон. Когда начинаются резиновые квартиры: на 50 метров – 20 человек. Когда сдают, а потом соседи жалуются, что пловом воняет.

– Вы озвучили три проблемы. Точно уверены, что Мосгордума – тот орган, через который их можно решать? В последние пять лет там заседали оппозиционные депутаты. В том числе девушка из соседних районов от «Яблока». Она вносила много законопроектов, но Дума приняла ровно ноль, потому что «Единая Россия» голосовала против.

– То есть «Единая Россия» рулит – и бессмысленно все делать? Какой я должен ответ дать? Жириновскому журналисты миллион раз говорили: «Ну бесполезно же». Или вот я на телеграмы наших депутатов подписан, они пишут: «Мы вносим закон по третьему, четвертому, пятому разу, его отклоняют, а потом то же самое вносит «Единая Россия». Но это элемент политической борьбы.

Ты в Москве зарегистрирован?

– Да.

– Ты можешь ко мне лично по любому вопросу обращаться, я моментально отреагирую. Проработаем юридическую составляющую, отправим запросы. Если надо, я с тобой съезжу.

Ты знай, что неважно, кто там глобально. Но ты ко мне обратишься – и я тебе решу. И тебе уже хорошо, что в ЛДПР есть Шпрыгин. И для тебя ЛДПР не абстрактная партия из новостей, а реальная. Так работает часто. Недавно в чате динамовских рыбаков парень написал: «Я буду голосовать за Шпрыгина, потому что он из ЛДПР. А знаете, почему ЛДПР? Мне квартиру не давали, а Жириновский написал запрос – квартиру дали».

Чудес не бывает. Я не говорю, что пришел Шпрыгин и все изменил, всем все сделал. Но с 1998-го я прошел избирательных кампаний… Ну, с десяток точно. Не как кандидат, но когда меня подключали и просили оказать содействие. Если этого не делать – не участвовать в выборном процессе и не создавать конкуренцию, – то оно вообще будет неинтересно и никому не нужно.

Вы вот сказали про Медведева из «Единой России». Да, сложно критиковать человека, у которого хорошая репутация и который много делает. Но в то же время, если после снятия санкций «Динамо» в Лиге чемпионов выпадет «Реал» или «ПСЖ», что, теперь на поле не выходить? Надо выходить и бороться. Что, теперь соколам Жириновского в динамовском округе кандидата не выдвигать? Ошиблись, граждане. Выдвинем, причем динамовца. Я считаю, партия сделала правильно.

– В агитационной листовке вы пишете, что защищаете интересы людей. Вы были – хоть и условно – осуждены за избиение артиста Паука. Журналисты, которые ходили на суд, писали, что вы и еще два человека ворвались к нему, жестоко избили, а потом уехали на его BMW. Человек с судимостью по статье «самоуправство с применением насилия» точно подходит на роль защитника интересов людей?

– Вы вроде взрослые ребята, хотите задать острый вопрос. Но вы хотя бы формулировать учитесь. Вроде на журналистских факультетах учились. А то каши накидал...

Во-первых, есть решение суда, вступившее в силу. Я ни в каком избиении Паука не участвовал, он ко мне претензий не имеет. Это называется оказаться не в то время не в том месте. Уголовный кодекс не шутки, туда попадают тяжелые правонарушения. Но самоуправство – одно из самых… Где-то за девочку вступился, подзатыльник дал – это тоже самоуправство. Самоуправство – самая нормальная статья для человека, который идет от народа. Это значит, что где-то не сдержался.

Во-вторых, статья давно снята и погашена. Ко мне вопросов быть не может. Я воспитываю троих детей, работаю, плачу налоги, не имею никаких нарушений и имею право избираться. Считаю, что люди, которые оступились и исправили вину перед законом… Сейчас у нас вообще есть институт очищения через СВО, когда получаешь помилование, как будто не судим. А там статьи поинтереснее и пожестче.

Считаю, что никаким образом прошлое мне не мешает. В ЛДПР тоже наверняка взвешивают, какого кандидата куда ставить. Не так, что «некем закрыть округ, давай возьмем Васю со двора». Если партия – а меня принимал в нее основатель – доверила и позволяет конституция, то моя совесть, поверь, тоже позволяет. Желание есть, стараться я буду. Подойду с душой и сердцем. Что из этого выйдет – узнаем.

Но большой привет Пауку, если через 21 год после того утра в моей анкете избиратели будут читать про судимость, а журналисты задают это как неудобный вопрос.

– Другой вопрос про прошлое. В листовке вы пишете, что всегда говорите правду, то есть честный. Катанаев рассказывал, что перед матчем сборной России против Германии в 2009-м вы предложили ему слить билеты ВОБ спекулянтам. В итоге вы, он и Рабик заработали по миллиону рублей. Это было честно?

– Давай прокомментирую в 105-й раз. Я этим не занимался, это на совести Вани. У него были обстоятельства, которые вынудили делать откровения. После них РФС и комитет по этике аж целого ФИФА проводили расследование. Выяснилось, что ВОБ все билеты отдало честно. Другое дело, как «Фратрия» распорядилась своей квотой. Пусть это останется на совести Катанаева или тех ребят, кто с ним был. Но не надо втягивать других людей.

Мы до сих пор общаемся. На вопрос «Чем ты думал, когда это публиковал, что мне люди до сих пор предъявляют?» у Ивана нет другой реакции, кроме заливистого смеха. Как православный христианин, я его простил. Он русский человек, нарожал детей, трудится топ-менеджером в «Яндексе». Что я, теперь всю жизнь буду вспоминать?

По поводу того, говорю я правду или нет: претензий от РФС или от участников ВОБ ко мне нет, законодательных претензий тоже нет. Проверки проведены, нарушений нет. То, что ты говоришь, – это слова одного человека. Можешь набрать ему и спросить. Но ему не понравится. Когда ему последние несколько раз задавали этот вопрос, он бесился.

– Если коротко, он вас оболгал?

– Он оболгал не только нас, но и себя дурачком выставил.

Чеченцы – русские люди? Можно ли быть против Путина в 2024-м? Почему Шпрыгин не видит проблемы в Fan ID?

– Вы несколько раз повторили, что член ЛДПР с 1998 года. Как началось ваше сотрудничество?

– Такой же случай судьбы, как с выдвижением в депутаты. В далеком 1998 году у динамовских болельщиков была фанатская программка к матчам, где сзади – мой пейджер. В один из дней на него пришло сообщение: «Перезвоните по такому-то номеру». Позвонил, там сказали: «Беспокоят из ЛДПР, нам надо поговорить». Я насторожился: «О чем?» – «Не телефонный разговор, приезжайте».

Я поехал на Басманный переулок. Там вышел Валерий – ныне покойный помощник Жириновского. Он сказал: «Мы хотим начать работу с фанатами. Интересно ли вам это?»

Вскоре прошла первая встреча фанатов с Жириновским. Все случилось после выезда за сборную в Киев осенью 1998-го. До этого между группировками были жуткие противостояния, драки. Фанаты ЦСКА, «Спартака» и «Динамо» вряд ли бы даже разговаривать стали. Но поездка в Киев объединила, коммуникации остались. Лидеры группировок – одной динамовской, одной армейской и двух спартаковских – пришли в кабинет к Жириновскому. Мы познакомились, зародилась долгая дружба.

С тех пор все созывы я был помощником депутата от ЛДПР. Два созыва до 2021 года помогал Лебедеву Игорю Владимировичу, зампреду Госдумы и члену исполкома РФС от ВОБ. Сейчас я помощник Ярослава Евгеньевича Нилова, руководителя комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Долгие годы работал в аппарате партии. Содействовал, чтобы ЛДПР и «Динамо» объединились. И даже спустя 30 лет после первой встречи с Жириновским аппарат партии ходит именно на «Динамо».

– Вы много и часто восторгались Жириновским. Что вам нравилось в нем?

– Что он общался напрямую. В каждой организации я знаю первое лицо. В РФС всегда общался с президентами, в «Динамо» – с президентами, в министерстве спорта – с министром. То же – в партии. Нас не просто протокольно показали Жириновскому. Он нами занимался. Он устраивал прокачки. Мы по три-четыре часа его слушали.

Он меня знал. Юра Дудь (внесен РФ в реестр иностранных агентов) спрашивал у него: «А вот Шпрыгин зигует». Владимир Вольфович отвечал: «Пусть зигует, принц Британии тоже зигует. Молодые все были». Он понимал, о ком речь. С его сыном мы 10 лет работали. Как я могу отзываться плохо о человеке, который всю жизнь делал мне добро и ничего взамен не просил?

– Что нравилось в его политических взглядах?

– Политически все доказано тем, что он сейчас в топах по предсказаниям. Он был умный, любил Россию. У него были правильные ключевые моменты – за бедных, за русских. Он поддержал ГКЧП, выступал против развала СССР.

– Какие ценности ЛДПР важны для вас сейчас?

– У нас нет новых ценностей. Партия как структура – абсолютно устоявшаяся. Ее основные посылы – честность, патриотизм, закон, за людей.

Потихонечку вводим имперские цвета. Вера Андреевна – сестра Владимира Вольфовича – когда-то давно придумала сине-желтый флаг. С точки зрения женщины действительно хорошие цвета. Как она говорила: «Небо и солнце». Но фанатам это сразу не нравилось, потому что ассоциируется с Украиной. А сейчас вообще прямо конфликт.

Много раз вставал вопрос, что изначально у ЛДПР были имперские цвета и сокол. Но это чисто обрамление, как форма у команды. На идеологию не влияет. Самое главное – что партия живет и расширяется.

– Вы сказали про честность, патриотизм и закон. Но такие ценности у любой партии. Чем ЛДПР отличается?

– Глобально – ничем. Но для нас она – своя. Жириновский первый сказал, что русский народ – государствообразующий. За последние 30 лет идеология ЛДПР не менялась.

– То есть нет разницы – голосовать за КПРФ или ЛДПР?

– Это вопрос из серии «В чем разница между болением за «Динамо» или «Спартак», если у них только формы разные, а так они все футболисты, у них задача побеждать и стать чемпионами?»

– В политике есть разница в идеологиях: левые, правые, центристы.

– А у нас самое идеальное – государственническая партия. Мы за сильные ФСБ и армию и за государственную идеологию. И за то, что русский народ – государствообразующий. Нам не надо ни вправо, ни влево, ни с Западом.

– Как определить, кто принадлежит к русскому народу?

– Все по определению – русские, потому что это государствообразующий народ.

– Чеченцы тоже русские?

– Тоже русские. Когда они воюют в зоне СВО, для наших врагов они такие же русские. В Европе нас называют русскими. Англичане говорят, что в 2016-м в Марселе их побили русские, а не белорусы.

– Если все граждане России – русские, тогда в чем смысл фразы про государствообразующий народ? Других народов не остается.

– Это все детали. Мы уже час говорим, самый сок у тебя в том, что есть выборы в Мосгордуму, есть на свете я. Ответ, зачем я иду на выборы, тоже есть. А ты берешь какую-то деталь и ковыряешься в ней.

– То есть у вас нет ответа?

– Не надо расшатывать. Россия – многонациональная страна. Как Путин сказал: «Я – аварец, я – лезгин, я – чеченец». Но при этом не надо притеснять интересы ключевого народа. Русского народа.

Россия должна быть многонациональной. При этом надо, чтобы русские понимали, что чечен – русский, когда общая беда. И чечена устраивало, что он – чечен, но когда общая беда, он тоже русский.

Не надо ковыряться в шовинизме или думать, что это скрытая форма дискриминации. Всей этой мазью я много-много лет не мажусь. Более того, мне так сжали кишки за фотографию с сиськами и Пауком, где он зигует или не зигует. Паук мне дважды насрал: когда писал заявление на друга в полицию, хотя я его не трогал пальцем. Ему губу разбили, за эту губу он написал. Второе – когда выложил фотку. Как меня мучили и крутили, особенно перед чемпионатом мира. Иностранные журналисты просто кишки вывернули. Я говорю: «Да отстаньте вы. Неважно, негр ты или еврей, кто угодно. Мне вообще все равно».

– Когда вы решили баллотироваться от ЛДПР, вас не смутило, что партия голосовала за Fan ID в Госдуме?

– Неправда, не так было. Мы встречались с Жириновским по поводу Fan ID. Он сказал прямо: «У меня в парламенте – меньшинство. Что я сделаю?» В первом чтении ЛДПР не голосовала.

– В решающем – третьем – чтении против выступили только коммунисты. «Новые люди» и «Справедливая Россия» воздержались, ЛДПР была за.

– Я разговаривал с руководителем комитета по спорту Дмитрием Свищевым. Я и сейчас с ним плотно общаюсь, он курирует Москву в Думе. В декабре 2023-го я пришел в Госдуму, он сказал: «Саш, мы вынуждены принести извинения» – «Не понял». – «Вот так получилось с Fan ID. Мы ничего не можем сделать. Закон внесла ФСБ, поддержало правительство. Система работает вот так. Мы извиняемся, но при всем желании мы ничем не помогли бы».

Сейчас надо отталкиваться от текущих реалий. Fan ID действует уже два года. Я сам его получил, не участвую в бойкоте. Фанаты проиграли, государство оказалось сильнее. Надо уметь это принимать. Есть закон, его подписал президент. Просто кричать в ответ и не ходить на стадион – этим ничего не изменишь. Иди получай Fan ID. Если отказали – разбирайся в судебном порядке.

Сам Fan ID чем мешает? Чем неудобно приложение «Болельщик»? Переслал, туда-сюда, на входе показал. Мне даже удобнее стало, потому что я разовые приглашения раздаю. Теперь удобнее отправлять.

Технологически Fan ID никому не мешает. На всю страну всего два отказа. Один на поле выбежал, другой в розыске. Всем остальным дают автоматом. Закругляют, только если ты провинился.

В чем раньше была претензия к Fan ID? В том, что есть опция «Отказ без объяснения причин». Государство активно юзало это на Кубке конфедераций, чемпионате мира и Евро в Петербурге. Баны шли массово без объяснения причин. За это Fan ID невзлюбили. Фанаты приняли радикальную позицию: или отменяйте, или бойкот. Она не прошла. Пройдет или не пройдет – покажет время.

Я общаюсь в кругах, принимающих решения, и пока не вижу, что Fan ID отменят. Должен ли я затаить обиду, что ЛДПР формально была среди тех, кто принял закон? Я считаю, что они выслушивали фанатов, изначально не голосовали, еще и извинения приносили. И ни на что особо не влияли. У меня по этому поводу вопросов нет.

– Раньше вы очень активно выступали против. Больше года говорили, что Fan ID – кошмар. Вы переобулись?

– Все надо делать вовремя. Пока идет матч, можно бороться. Когда прозвучал свисток, фанаты проиграли. Я был в топе спикеров от фанатизма вместе с покойным Малосоловым и Антоном Дорофеевым. Три человека, которые публично объясняли, чем система плоха и почему она не нужна.

Я и сейчас считаю, что Fan ID не нужен. На Кубке его нет – и не надо. Но если я против, это не значит, что я должен не подчиняться закону и не ходить на матчи «Динамо». Я не поддерживаю форму протеста в виде бойкота. Если Fan ID отменят, я буду аплодировать тому, кто это сделает. Но на сегодня я не вижу предпосылок.

Как кандидат в депутаты я прекрасно понимаю простую вещь: чтобы куда-то идти и поднимать тему Fan ID, должны быть аргументы. А какие аргументы, если она прекрасно работает и ее получили сотни тысяч человек?

– Вы советуете фанатам вернуться на стадион?

– Я советую действовать в правовом поле. Чтобы оспаривать Fan ID, тебе должны отказать в его выдаче. А если ты за Fan ID не обращался, чего протестуешь?

Пойми, я отец троих детей, мне 46 лет. Я всю жизнь с «Динамо», для меня это важно. Я на выезда езжу, домашние матчи не пропускаю. Я перебрался жить к стадиону, чтобы ходить на футбол и хоккей. Я теперь должен добровольно себя этого лишить и ходить в бар за трансляциями? Я же не переобулся, что теперь говорю, что Fan ID – классный, начинайте его оформлять. Я не стал амбассадором Fan ID.

Но фанатское движение проиграло. Надо это понять и двигаться дальше. Печально, что мои соратники не ходят. Печально, что я сижу, а на матчах «Динамо» такая скукота. Можно ли что-то изменить? Нет, нельзя. Государство приняло закон, а у меня нет заходов на директора ФСБ. А у кого есть, они выходили и говорили: «Пусть будет Fan ID».

Ты не понимаешь, в какой мы стране живем? Если под законом стоит подпись Путина, его никто не отменит. Мне люди из АП задавали вопрос: «Вы против Fan ID – вы против президента?»

– А вы?

– Сказал: «Этим вопросом вы меня наповал валите» – «Ну вы же образованный человек, с логикой нормально. Fan ID – это закон?» – «Закон». – «Президент подписал?» – «Подписал». – «Вы против закона?» – «Да». – «Вы против президента?»

Наверх все вот так преподносится. Пусть аудитория Спортс.ру знает, как в государстве воспринимают: против закона, значит, против Путина. Вот и думайте.

– Против Путина быть нельзя?

– Нет. В ситуации, когда идет СВО и есть верховный главнокомандующий, – нельзя. Можно не соглашаться с «Единой Россией».

– Если вашего 18-летнего сына заберут на защиту Курской области, вы будете против президента?

– Пока что он попал на военную кафедру. В ближайшие годы его не заберут. Был у нас разговор в семье. Честно признаюсь, мнение разделилось. Мое мнение: сейчас армия – как пионерлагерь. Пусть на годик сходит, хуже не будет. Но срочником. У нас срочники не воюют, только контрактники.

Могу сказать про себя. Являясь военнообязанным, понимаешь ли ты, Александр Игоревич Шпрыгин, что завтра тебе нужно брать оружие в руки? Ответ: не побегу никуда. Не буду использовать связи. Если враг, как в 1941-м, будет стоять под Москвой, значит, вспомню, что такое стрельба, прибуду на пункт сбора.

В чате жильцов, когда началась мобилизация, я боролся, писал, что хватит, прекратите. Мне отвечали: «Если вы патриот, что сами не на Донбассе?» – «Во-первых, отец троих детей. Во-вторых, время придет – случится как случится. Не вам буду объясняться». У нас фанат Максим «Синий» Солдатов сидел-сидел, потом звонит: «Я под Мариуполем». Взял и пошел.

Норм ли, что за Россию воюют люди со свастикой? Что такое денацификация? Нужно ли менять власть в Киеве?

– Вы сказали, что Жириновский выступал за бедных и за русских. Пара полезных вещей, которые он сделал для русского народа.

– Он всю политическую карьеру говорил: «Я русский. У меня русская мама. Я за русский народ». Сколько он выпустил книжек, сколько сделал заявлений. Он всю жизнь этому посвятил. Принимались законы, конкретная прямая помощь – она исчисляется огромными объемами. В ЛДПР миллион кейсов, где просто деньги перечислили и закрыли вопрос.

Сейчас на Новодевичьем кладбище стоит памятник. К нему народная тропа не зарастает.

– Жириновский выступал за русский народ. Как вы лично относитесь к тому, что русский народ гибнет в боях?

– Нет человека в своем уме, который бы сказал, что относится хорошо. Я отношусь с горечью и досадой, когда читаю, что ребята возвращаются в цинке, а по фанатским чатам собирают деньги на помощь семье. Я понимаю, что это плохо.

Но я полностью поддерживаю верховного главнокомандующего, страну и родину. Не было у России в определенный исторический момент другого выбора. Когда люди начинают что-то говорить про СВО, я отвечаю: «На Патриках нет свободного места. У вас что, ракеты прилетают по Москве? Кого-то отлавливают и в армию тащат?»

Среди болельщиков «Динамо» есть люди в органах. Они говорят: «Сань, у нас в военкоматах отбор идет. Слабеньких по здоровью мы не берем». Собянинские подъемные… Я не говорю, что гибнут за деньги. Жизнь бесценна. Но я имею в виду, что сейчас не как в 90-е, когда ребята из параллельного класса ушли в Чечню, не вернулись, а их матерям говорили: «Думайте, как вы их оттуда заберете».

Была война Отечественная, про которую от дедов знаем. Сейчас она практически такая же, просто в современных условиях больше гибридная. Когда мне скулят про доллар по 100, я говорю, что слышать не желаю. Бензин на заправках есть, никто не голодает и не замерзает, у страны есть бюджет. Мне говорят: «Вот ты сравниваешь с блокадным Ленинградом». А с чем я должен сравнивать? Помогайте, верьте, все произойдет. Если пока ничего не произошло, значит, надо верить в страну и президента, в нашу победу.

– Как вы видите: за что погибают люди?

– За страну, за родину, за наше будущее, за наших детей. Когда геополитическая обстановка в мире такая, что Россия на грани выживания, о чем тут вообще вопрос?

– Как взятие села Нью-Йорк помогает нашему будущему?

– Взятие села Нью-Йорк – локальный тактический успех российской армии.

Когда все началось, в украинском фанатском паблике слили мои телефоны: «Вот, прихвостень Жириновского и Путина». Полночи были идиотские звонки, потом писали в соцсетях. Говорили: «Ты будешь стесняться своего паспорта». А я очень доволен, что все как в моем советском детстве: Россия показала то, что не может сделать ни Америка, ни Европа. Нет такого, что Америка диктует свою волю. Россия как сказала, так и будет.

Село Нью-Йорк – одна из частей исторических территорий, которые будут освобождены. Цели все будут достигнуты. Больше не будет однополярного мира, когда курс доллара на что-то влияет и нам диктуют, что делать, а что – нет. Россия – суверенное государство, и я очень горд, как встречают нашего президента в арабских и прочих странах.

Конечно, все не происходит одномоментно. Я что, не вижу, какие проблемы в армии? Но в целом моя позиция такая. В такой же позиции воспитываю детей и динамовскую молодежь. Они все как мои сынки.

– Что для вас достижение целей СВО?

– Путин объявил – денацификация и нейтральный статус Украины. Конечно, я бы хотел, чтобы Одесса вернулась в состав России. И ждут нас там очень сильно. Но пока тяжеловато. Генштабу виднее.

– Денацификация – это как?

– Я застал украинскую СССР, у меня дедушка по маме – хохол с Винницкой области. Во мне на 25% украинская кровь. И я знаю, что они всегда там были. Когда проходил последний чемпионат СССР, в Высшей лиге играли шесть их клубов. И смотри, как ровно: Харьков, Донецк, Запорожье, Одесса – всегда пили с нами пиво, обнимались, братались. Киев нас ненавидел, Днепр тоже был против. Кричали: «Москаляку на гиляку». Но внутри одной страны все уживались, и бандеровщина была внизу.

Денацификация – когда вводят законодательный запрет на это. Когда госорганы будут не потакать, а как в России – пресекать. Где за лайк ненужного поста или публикацию ненужной фотографии составляют материал.

– Я правильно понимаю: чтобы поменять законы, нужно сменить власть в Киеве?

– Вопрос времени. Сменим все.

Тебе не нравится, что Россия может влиять? Должно нравиться. Хотя мне покойный Малосолов жаловался, что руководство Спортс.ру – немного либерасты, но молодцы, что интервью печатают без исправлений.

– Вы помогаете «Эспаньоле»?

– Я не только помогаю – не буду говорить как. Я общаюсь с командиром, мы с ним виделись. При каких обстоятельствах, сказать не могу. А с правой рукой Стаса – парнем, который ведет телеграм-канал, – на связи в любой момент.

– Вы ездили на фронт?

– Пока еще нет. Есть такая опция, но я сказал, что за неделю до выборов не поеду. Как знаешь, после «голой вечеринки» из СВО сделали какую-то прачку. Съездил – и тебя простили. Не хочу, чтобы говорили, что Шпрыгин поехал под выборы. Но опция появилась, и я сказал: «Оформляйте документы». Поеду в составе миссии, а постфактум расскажу, как все произошло.

– В «Эспаньоле» воюет Михаил «Питбуль» Турканов из «Коалиции», группировки «Зенита». На его теле есть татуировка свастики и цифры 14 и 88. В 2019-м его оштрафовали за публичную демонстрацию нацистской символики. Как вы относитесь к тому, что он воюет на стороне России?

– А за кого он должен воевать? Он герой родины. Думаю, он давал объяснение.

Если говорить более глубоко и широко, то вижу так: в 90-е была разваленная страна, происходил бардак. «Майн Кампф» продавался возле музея Ленина на Красной площади. Везде ходили Ленин, Сталин и Гитлер, который фотографировался с туристами. Фанаты делали свастики, какие-то кельтские кресты, рунические символы – это копировалось с западной субкультуры. Они думали: «А что такого в руническом кресте? Это же не против русских, а за белых».

Но в 2014-м, после событий на Донбассе, случился водораздел. Там люди с такими символами убивали русских только за то, что они русские. В итоге здесь даже те, кто были правые или левые, сделали однозначный выбор: Россия, георгиевская ленточка, память дедов.

– Турканов демонстрировал нацистскую символику в 2019-м. Его оштрафовали.

– Раз оштрафовали, значит, все. Значит, привлекли к ответственности.

Если человек рискует жизнью и отдает долг родине, мы что, должны как-то не так к нему относиться, потому что у него есть какие-то изображения на теле? Есть старый фанат, он в тюрьме в СССР наколол на плече нацистскую повязку. Я говорю: «Сереж, как ты с этим живешь?» – «По молодости сдурковал – так и живу. Каждый может ошибиться».

Если подразделения врага на этом идеологически строятся, то идеология подразделения «Эспаньола» не строится на этом.

– Сотрудница Первого канала Марьяна Наумова ездила в расположение «Эспаньолы» и выложила оттуда фоторепортаж. На одном из фото – спинка кровати с разными стикерами. Один из стикеров – эмблема СС, вписанная в эмблему фанатской фирмы ЦСКА.

– Ну это же фанаты! Они любят грозные стикеры. Это как музыкальные фанаты. И я не считаю, что на основании этого можно делать глубокоидущие выводы о политических взглядах подразделения. Так же, как неправильно оценивать, какая татуировка у героя России.

Ты какие-то осколки собираешь и пытаешься по ним сделать выводы. Смотри глобально – есть «Эспаньола», абсолютно патриотическое военное подразделение. Чего там в деталях… Если бы ты влез в детали ЧВК «Вагнер», у тебя было бы еще больше вопросов. А «Вагнера» воевали и погибали как герои.

– Если действующий нацист гибнет за Россию, что важнее: что он нацист или что гибнет за Россию?

– Если гибнет за Россию, это всегда выше. Но вопрос, насколько он среди других пропагандирует. Как знаешь, у нас в стране запрещен не гомосексуализм, а пропаганда.

В России работает закон? Правильно ли, что дочь главы ЛДПР училась в Швейцарии?

– На мероприятии ЛДПР вы появились в футболке с логотипом партии и словами «Свобода. Патриотизм. Закон». Как вы думаете, Россия – свободная страна?

– Абсолютно. Вон Паша Дуров узнал, куда надо было лететь на отдых с девчонкой. И я лишний раз убедился, что трудно найти настолько свободную страну, как Россия.

Ты чувствуешь какую-то несвободу? Ты мне звони, если будут проблемы. У тебя есть звонок Шпрыгину – все решим.

– Я вижу, что за высказывание можно сесть в тюрьму.

– Саш, ну если ты будешь за хохлов и против России высказываться, конечно, тебя грохнут. И я тебе не помогу.

Страна воюет, мальчишки гибнут. А вы здесь будете говорить, так это или не так. Не надо это делать.

– Получается, в России военная цензура?

– Получается, получается… Записывайся на пресс-конференцию президента. Пусть первое лицо страны ответит. Я с тобой разговариваю как кандидат, москвич и болельщик. Я не ощущаю никаких притеснений.

– Ваша цитата из 2022 года: «Мне сказали: «Саша, да тебя попугали просто. Дали понять: сиди тихо». Я, кстати, и не выступал. В нашей стране найдут за что. А даже если не найдут – провокацию организуют очень быстро».

– Подписываюсь под каждым словом.

– «Найдут за что» и «Если не найдут – провокацию организуют очень быстро». Это точно про свободную страну?

– Конечно. Просто не надо играть с государством. Был один оппозиционер, игрался. Ну и нашли на него. На всех потом находят. Может, в юридическом плане это мелочь и одни отделываются легким испугом. А другим включают по полной. Это делается для сохранения государственного строя. В любой стране мира так делается.

– Когда одним людям формально, а другим – включают по полной, это про равенство перед законом?

– Мы должны понимать, в каких обстоятельствах сегодня живем. И выбирать решения, которые подсказывает разум.

Мы – страна свободная. Может быть, где-то я утверждаю обратное. Говорю, что не рыпаюсь. Что все нормально, потому что не питюкаю. Питюкать начну – быстро найдут за что. Это слова человека, который напугался, чью свободу ограничивают. Но где-то надо смиряться и понимать, что ты выбираешь. Я вот выбрал то, что восемь лет занимаюсь любимым делом. Живу с детьми, кандидат в Мосгордуму, даю большие интервью. Чем если бы я долго и упорно бился за правду, а потом – не дай бог – тело выдали бы родственникам из спецучреждения. Как Тесака выдали. Или другого арестованного, которого хоронили в Люблино.

Я такой путь борьбы выбирать не готов. Я готов выбирать путь для Москвы и москвичей, если меня поддержат жители округа. Готов заниматься той борьбой, а не этой смертельной.

Что для этого надо сделать? Я отвечаю: голосуешь за кандидата от ЛДПР. И мне всегда звонишь, если какой-то вопрос. Время пройдет, а у тебя уже опция. Шпрыгину звонишь: «Головин, Спортс.ру. Александр Игоревич, что такое, маме ничего делать не хотят?» – «Саш, сейчас все решим, запрос отправим». И тебе поможет ЛДПР.

– Как часто вы общаетесь с Леонидом Слуцким?

– Удивительный момент: Леонид Эдуардович – один из немногих депутатов, с кем я не был знаком лично. Мы виделись десятки раз в приемной у Лебедева, но не здоровались, потому что не знали друг друга. Знакомство случилось только недавно на мероприятии.

Игорь Владимирович меня оберегал. Не допускал до выборов. Говорил: «Зачем тебе это надо? Мы тебе любой вопрос и так решим». Леонид Эдуардович сказал: «46 лет. Если не сейчас, то когда потом?»

Сравнивать его с Жириновским – невозможно. Он сам понимает, что Владимир Вольфович – штучный товар. Такие раз в тысячу лет рождаются. Но на сегодня он действующее должностное лицо партии. И все соколы Жириновского по вертикали должны действовать так, что есть новый лидер. Узнаваемость делать.

– Слуцкий выступает за сильную Россию и критикует Запад: «Западные хозяева Олимпийского комитета», «Запад и его киевские марионетки», «Шулерство западных политиканов». При этом его дочь училась в элитной швейцарской школе. Как к этому относиться?

– Это частность. Наверное, она хорошее образование получила. Прошу прощения, я не знаю род деятельности и занятий дочери председателя партии. Но, наверное, для страны это мощный кадр.

И ты не вычленяй детали. Он имеет в виду, что глобально Запад воспринимает нас как пуделька на поводке: «Тут держи конфетку, а тут – смирно к ноге». А дочь – частная история. Наверное, она училась не сейчас, не в эти годы.

– В 2021 году она рассказала, что поступила в швейцарскую школу и что месяцами живет в стране НАТО – Турции.

– У Фонда борьбы любимое было: «Вы такие за Россию, за православные скрепы, а сами покупаете недвижимость за границей и отправляете детей». Отвечаю: Шпрыгин Александр Игоревич не имеет недвижимости и акций за границей. Более того, как в 2016 году французы аннулировали мне шенген, так с тех пор никого шенгена нет. Мне его не дают.

Девчонка вчера говорит: «С вашей анкетой ознакомилась. У вас за 2023 год доход – ноль» – «Ну вот, кандидат от народа». Она смеется: «Ну вы даете! С другой стороны, правильно – как есть, так оно и есть». Я не за деньги вписался. Сегодня как раз спрашивали: «Ты три месяца с утра до вечера носишься и еще зарплату не получаешь?» – «Ну да».

– Вопрос не про вас, а про Слуцкого. Он говорит про коварный запад, про русофобию, про важность патриотического воспитания, при этом его дочь регулярно отдыхала в стране НАТО и поступила в Швейцарию.

– Он все правильно говорит. А дочь вернется из страны НАТО и будет сильной единицей. Будет трудиться на благо родины.

– Какое воспитание она получит в швейцарской школе?

– Этот вопрос задай ее папе. Меня это не трогает настолько, что я скажу: «Я не знал. Какой ты молодец. Сейчас пойду писать заявление о выходе из партии и снятии с выборов». Настолько меня не пробрало.

Какое проклятие лежит на «Динамо»? Когда будет крестный ход? Берия – преступник?

– Вам не выдали Fan ID на ЧМ-2018. Все так?

– Не выдали на Олимпиаду в Сочи, жеребьевку ЧМ-2018. На Кубок конфедераций аннулировали за два часа до игры, на ЧМ-2018 отказ пришел за минуту. На Евро-2021 уже не подавал. Зачем стучаться в закрытую дверь, если все равно откажут? Когда речь идет про Fan ID, мало кто пострадал от него больше, чем Шпрыгин. Я просто мученик Fan ID.

– Fan ID на РПЛ получили без проблем?

– Ты не поверишь – да. Его сначала вводили по городам. «Динамо» выпало играть в городах, где Fan ID нужен. Условно, с 10 июля Госуслуги начинали принимать заявки. 9-го в 23:45 я открыл Госуслуги, ждал, когда появится опция. Подал заявку, через два-три дня пришло: «Надо явиться в МФЦ». Сейчас можно в любой, а тогда нужно было только во флагманский. Я поехал на Теплый Стан. Там начался геморрой. На Госуслугах в месте рождения у меня указано «г. Москва», а в паспорте – «гор. Москва». Из-за этого надо переделывать аккаунт.

Я включил нервную систему. Вышел начальник. Оказался болельщиком «Динамо». Узнал меня, напоил чаем, взял мобильный телефон. Сказал: «Сейчас, Игорич, все исправим». Исправили, подали заявку, говорят: «Ну все» – «В смысле?» – «Одобрено, забирайте».

Я не поверил, трижды переспросил. И чего мне орать, если мне дали? Все остальные, сходите, попробуйте. Вам тоже дадут.

Они не хотят меня слышать, ты услышь. Я на «Динамо» с 1986 года, когда с бабушкой пришел сюда на каток. Вся жизнь моя здесь. Меня невидимая сила тянет на стадион как магнит. А мне теперь говорить: «Нет, я даже подавать не буду»?

Я хочу ходить на футбол и болеть за «Динамо». Я не хочу лишать себя одной из немногих радостей в жизни.

– Вы ходите на все домашние матчи. Какие впечатления от «Динамо» в последний сезон?

– При правильном подходе «Динамо» – единственная команда, которая способна конкурировать «Зениту». Мне нравятся игроки. Нравится, как Гафин и Пивоваров управляют. Я доверяю Личке. Его обижают, что он физрук, а я этому пареньку верю. Он почти ровесник, мы познакомились, на хоккей вместе ходили.

– Как вы восприняли потерю чемпионства?

– До утра не мог прийти в себя, потерял голос. Потом долгая дорога до Москвы, после нее сутки валялся. Только на третий день выполз в телегу.

Моя задача – дожить до третьей звезды. А это еще три чемпионства.

– При этом вы верите в проклятие «Динамо».

– 12 сентября проводим крестный ход, приходи. Будем отмаливать арену. Приедет патриархия, ветераны – хоккейные и футбольные. Позовем всех динамовских чиновников. Николай Саныч [Толстых], скорее всего, точно будет. Направили приглашения Костину и Степашину.

Важный момент: православная церковь не занимается проклятиями, порчей, сглазами. Крестный ход будет про другое. Стадион ведь снесли до основания и построили заново. Только Западную трибуну сохранили. А по русской традиции новый дом всегда освящают. Мы в день Александра Невского проведем освящение: пройдем по полю, внешнему периметру, рядом с раздевалками. Везде окропим святой водой.

Эти вещи надо снимать через веру. Когда в жизни случается проклятие, я сам иду не к гадалкам, а ставлю свечку, причащаюсь, исповедуюсь, выпиваю святой водички. Главное – не перестараться. Когда мы говорили с отцом Сергием, который будет освящать стадион, я сказал: «Я единственный раз в жизни обратился к Господу за результатом – перед финалом Кубка-1997 на «Торпедо». Поставил свечку за победу – и мы проиграли «Локомотиву». С тех пор Господа по мелочам не тревожу».

– Возвращаясь к проклятию – в какое верите вы?

– Если нужна красивая история, я бы хотел, чтобы за грехи Лаврентия Палыча [Берии]. Что он присадил Старостина, а тот проклял. С маркетинговой точки зрения это более продаваемо, чем вдова тренера. Как в туристических местах должна быть красивая легенда, так и здесь: кровавые чекисты посадили спартача на каторгу.

– Берия – преступник?

– Нет. Считаю, что его личность недооценена исторически. Говорят про репрессии, но это 1937-1938 годы при Ежове. Берия как раз расстрелял Ежова за эти дела. При Берии снизилось количество репрессий. Берия как соавтор атомного проекта сделал атомную бомбу. Берия поднял Грузинскую СССР. Он очень сильный руководитель.

– А чекисты в целом – кровавые?

– В силу работы, где надо было защищать интересы родины, – да. А в нынешних реалиях я не встречал более вежливых методов, чем у них.

Люди в костюмах – вежливые, воспитанные, деликатные, хорошо выглядящие – проводят профилактические беседы. Как пасторы или проповедники, которые несут слово Божье. В какой спецслужбе мира такое найти?

Никто не забегает в дом, мордой в пол не кладет, последнее не выносит, в тюрьму не сажает. Нет, если ты что-то совершил, еще и не так задержат. Но я имею в виду глобально.

Когда в 2016-м с конференции РФС меня выводил сотрудник ФСБ в маске, конечно, я был в шоке. Но потом с другими сотрудниками пообщался, они сказали: «Да ладно, Сань. Наши тебя просто припугнули. Была бы по тебе четкая команда, ты бы здесь вообще не стоял». И я понимаю, что они имели в виду.

Сказать, что тот денек был приятный – дебилом надо быть. Весь день таскали на какие-то обыски, вечером пришел домой – как грабеж случился. Телефона даже нет. Компьютеры даже у детей забрали. Им говорят: «В компьютере только детские уроки. Куда вы забираете?» – «Так положено».

Но с тех пор я восемь лет на воле. Это разве не мягко?

Как получить 350 гектаров бесплатно? Сколько денег приносит одна корова? Где вы работаете?

– После тех гонений вы на несколько лет уехали на Псковщину. Что вы там делали?

– Гнал самогон, достиг в этом больших успехов, участвовал в выставках и сделал бренд – «Шпрыгинка». Его знают в футбольном мире, я всем дарю. Еще занимался фермерским хозяйством. Но я не проживал там постоянно. Жил между Москвой и Псковщиной.

– У вас там дача?

– Когда-то у дедушки был домик, а потом я повзрослел. Лайф.ру приезжал, все заснял и написал: «Посмотрите, что отстроил». Люди в комментариях смеялись: «Тоже нашли коррупционера». Явно не та картинка, как на Рублевке или на озере Комо. Не настолько вкусная. Но земли много.

– Сколько?

– 350 гектаров. На ней пастбища, сенокосы.

– Все досталось от дедушки?

– Нет, это в нулевые… Знаешь, как Лайф.ру сказал? «Шпрыгин скупил у населения паи обанкротившегося колхоза». Но я скупал в интересах третьих лиц, которые имели конкретный инвестиционный проект. Землю получили, а у инвесторов изменились обстоятельства, и вся история подзакрылась. Они сказали: «Оставь себе».

– Вы не вкладывали в землю свои деньги?

– Только время. Съездил туда раз 40, пока все оформили.

У меня всегда так – на 30-летие дарили «Гелендваген», перевязанный ленточкой. Меня спрашивали: «За что тебе такие подарки?» А я объясняю, что тут не за что, а имеется в виду уровень дарителя.

Там уровень бизнесменов был высокий. Они хотели сделать бизнес. Быстрее всего оформить землю на физлицо – на меня, чтобы потом внести в уставный капитал предприятия. Когда все остановилось, я спросил: «Я собственник, что теперь делать?» – «Оставь пока себе». И «пока» продолжается уже 18 лет. В какой-то момент один из бизнесменов сказал: «Твой старший сын – мой крестник. Считай, что я ему все отдал».

– Сколько стоят 350 гектаров?

– Я не оценивал, нет нужды продавать. Но дорого. Сосед построил дом на гектаре земли и выставил за 39 миллионов на ЦИАН. Участок вошел в топ-20 лотов Псковской области.

Раньше деревня была загибающаяся. Погромче музыку делаешь – выключался свет. А сейчас там и свет, и дорога, и коттеджи. Мы будь здоров развили. Я начал активно строить, вслед за мной остальные. Хорошая деревня, дружно живем.

– 350 гектаров работают как бизнес?

– Как бизнес-хобби. Но сейчас я в Москве нахожусь, а раньше – да. Навалился вагон времени, и я поехал не на Бали, а на родную русскую Псковщину. Столько всего узнавал с нуля. Бах – привозят тысячу гусят. Так интересно было.

Мы работали в плюс, платили зарплаты рабочим, окупали себя. Но это не та история, когда вернешься в Москву и купишь новый внедорожник. Малосолов посчитал экономику и сказал, что прибыль от одной коровы – как от одного такси.

– Он тоже у вас работал?

– Нет, приезжал. Андрюша был путешественником. Я замучился с ним ездить. Он возле каждого столба просил остановить: «Надо сфотографироваться возле вывески».

Сначала он приехал на три дня. В первый день мы ездили в музей-усадьбу Мусоргского. Во второй – в Себеж. В третий – в Пушкинские горы. Сказал, что этого мало, еще вернется. Вернулся, поехали к истоку Волги, потом в усадьбу известного математика Софьи Ковалевской. Проезжали по 400 километров. На пятый день я сказал: «Андрюх, у меня поясница. Давай завтра просто в бане попаримся, на лодке походим». А ему нужно было увидеть 100 деревень в день. Не знаю, для чего, но такая фишка была.

– Где вы работаете сейчас?

– ООО «Объединенная утилизационная компания». Заместитель директора, представитель по Москве. Устроился в июне.

– Почему утилизация?

– Есть знакомые – тоже болельщики «Динамо», которые занимаются этой историей. Им нужно было решать вопросы в Москве. Проще взять человека с таким опытом, как я.

Дальше – Госдума?

– Когда слушаешь вас, кажется, что вам нравится быть рядом с властью. Общаться с Жириновским, Ниловым, Лебедевым, ехать в одном автобусе с Путиным, разговаривать с Мутко. Даже сейчас вы кайфуете, рассказывая, что участвуете в одних мероприятиях со Слуцким. Избирательная кампания – еще одна попытка встроиться в систему. Прокомментируйте это ощущение.

– Мне просто нравится быть в движении. Год назад пошли разговоры, что воссоздадут фан-клуб «Динамо», клуб выделит бюджет, Шпрыгин все возглавит. Костя Алексеев, бывший пресс-атташе, а сейчас журналист, написал: «Дело не в деньгах. Деньги у него есть. Ему просто нравится движуха. Нравится организовывать, руководить, создавать, влиять».

И я согласен – мне все это нравится, но ради людей. Ты не можешь решить вопрос, если не будешь иметь в доступе Нилова, Слуцкого, Мутко и прочих. Я для людей, а не для себя любимого.

– В начале разговора вы передавали слова Жириновского: «Саша, ты хочешь сразу пойти в Госдуму, не надо в Госдуму». О каком годе речь?

– Про Госдуму был разговор в 2011-м. Партия определяла списки. Понятно, что в них попадают ключевые люди, но всегда есть место и для обычных сторонников. Шел разговор, что мне предложат. Я сказал: «Владимир Вольфович, на Госдуму я готов».

– Сейчас вы хотите в Госдуму?

– Этот вопрос мне задавал Андрей Ванденко, который интервьюировал Путина. В 2009-м, когда я избрался в исполком РФС, он поговорил со мной для приложения «Советского Спорта». Спросил: «А депутатом Госдумы хотели бы быть?» Мне был 31 год, я ответил: «Если партия скажет – пойду и буду».

Прошло 15 лет, произнесу то же самое. Если партия скажет: «Надо», – как сокол Жириновского отвечу: «Есть!»

Фото: РИА Новости /Илья Питалев, Кирилл Каллиников, Григорий Сысоев, Сергей Аверин, Евгений Биятов, Алексей Майшев, Илья Питалев, Григорий Сысоев, Алексей Филиппов, Алексей Мальгавко, Алексей Никольский