Круговой после 3:0 с Вьетнамом: «Погода напряженная. В 2020-м столько человек погибло из-за воздуха. Казалось, вместе с ними буду»
Данил Круговой оценил условия проведения товарищеского матча с Вьетнамом (3:0).
«У меня рацион небольшой, так что вряд ли я любитель вьетнамской кухни. Конечно, угостил бы вьетнамцев борщом, но сам бы его не приготовил.
Условия тут хорошие, просто погода напряженная. В 2020 году столько человек погибло из-за воздуха. Я прочитал. Сегодня у меня такое состояние было — казалось, что вместе с ними буду», — сказал защитник сборной России.
Б) самый известный
Когда едешь во францию - пробуешь луковый суп, лягушачьи лапки, устрицы,, в германию - сосиски, капуста, картошка пиво, в австрию - шницель и штрудель, в китае - утка по пекински.
В России - драники, борщ, бифстроганов, водка
Хотя во всех этих странах так же есть другие вкусные блюда, иностранцам впервую очередь важные главные национальные блюда.
Все как идиоты повторяют эту шаблонную мантру про борщ. Ни одного оригинального ответа, когда речь заходит о кулинарии. У меня куча знакомых да и сам я кушаем все подряд. Так вот Борщ случается достаточно редко. Куча других вкусных блюд есть. И я бы не сказал, что борщ это прям что то мега восхитительное
Те же среднеазиаты например действительно помешаны на плове и готовят его чуть ли не через день, если судить по моим знакомым.
Так что есть с чем сравнивать.