Круговой после 3:0 с Вьетнамом: «Погода напряженная. В 2020-м столько человек погибло из-за воздуха. Казалось, вместе с ними буду» 

Теги Сборная России по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Данил Круговой Футбол

Данил Круговой оценил условия проведения товарищеского матча с Вьетнамом (3:0).

«У меня рацион небольшой, так что вряд ли я любитель вьетнамской кухни. Конечно, угостил бы вьетнамцев борщом, но сам бы его не приготовил.

Условия тут хорошие, просто погода напряженная. В 2020 году столько человек погибло из-за воздуха. Я прочитал. Сегодня у меня такое состояние было — казалось, что вместе с ними буду», — сказал защитник сборной России.

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8 комментариев
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Напряженная погода это, конечно, пять.
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Ответ Барсик91
Я не понимаю этого прикола с борщом Все как идиоты повторяют эту шаблонную мантру про борщ. Ни одного оригинального ответа, когда речь заходит о кулинарии. У меня куча знакомых да и сам я кушаем все подряд. Так вот Борщ случается достаточно редко. Куча других вкусных блюд есть. И я бы не сказал, что борщ это прям что то мега восхитительное
А) борщ самы вкусный суп в нашей кухнк

Б) самый известный

Когда едешь во францию - пробуешь луковый суп, лягушачьи лапки, устрицы,, в германию - сосиски, капуста, картошка пиво, в австрию - шницель и штрудель, в китае - утка по пекински.
В России - драники, борщ, бифстроганов, водка

Хотя во всех этих странах так же есть другие вкусные блюда, иностранцам впервую очередь важные главные национальные блюда.
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Ой дурак
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Эээ ... Ну ладно. Промолчу.
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Я не понимаю этого прикола с борщом
Все как идиоты повторяют эту шаблонную мантру про борщ. Ни одного оригинального ответа, когда речь заходит о кулинарии. У меня куча знакомых да и сам я кушаем все подряд. Так вот Борщ случается достаточно редко. Куча других вкусных блюд есть. И я бы не сказал, что борщ это прям что то мега восхитительное
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Ответ Барсик91
Я не понимаю этого прикола с борщом Все как идиоты повторяют эту шаблонную мантру про борщ. Ни одного оригинального ответа, когда речь заходит о кулинарии. У меня куча знакомых да и сам я кушаем все подряд. Так вот Борщ случается достаточно редко. Куча других вкусных блюд есть. И я бы не сказал, что борщ это прям что то мега восхитительное
Ну это просто такой стереотип, такой бренд России и Украины. В действительности да, борщ в моей семье готовится не так часто, может раз в неделю от силы, а то и реже.
Те же среднеазиаты например действительно помешаны на плове и готовят его чуть ли не через день, если судить по моим знакомым.
Так что есть с чем сравнивать.
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Ответ Барсик91
Я не понимаю этого прикола с борщом Все как идиоты повторяют эту шаблонную мантру про борщ. Ни одного оригинального ответа, когда речь заходит о кулинарии. У меня куча знакомых да и сам я кушаем все подряд. Так вот Борщ случается достаточно редко. Куча других вкусных блюд есть. И я бы не сказал, что борщ это прям что то мега восхитительное
Борщ надо уметь готовить, иначе получится фигня. И на это нужно время, поэтому его редко едят. По моим ощущениям молодежь вообще готовить разучилась, во всяком случае в крупных городах. А каком борще можно тут говорить. В провинции все иначе.
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Ответ Antonio Gaudi
Ну это просто такой стереотип, такой бренд России и Украины. В действительности да, борщ в моей семье готовится не так часто, может раз в неделю от силы, а то и реже. Те же среднеазиаты например действительно помешаны на плове и готовят его чуть ли не через день, если судить по моим знакомым. Так что есть с чем сравнивать.
Это знакомые помешаны на плове, а не среднеазиаты. Ну или к знакомым гости часто приходят. Обычно плов для гостей готовят.
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