«Лететь столько километров, чтобы сыграть с этой поганой командой? Игра меня совсем не впечатлила». Пономарев о 3:0 с Вьетнамом

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Вьетнама по футболу Владимир Алексеевич Пономарев товарищеские матчи (сборные) Футбол

Владимир Пономарев не впечатлен победой сборной России над командой Вьетнама.

Команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 3:0 в товарищеском матче. 

«Игра меня совсем не впечатлила. Вьетнам – это вообще не команда. Лучше бы сыграли в Москве с какой-нибудь второй командой сборной. В советское время была первая сборная, вторая, олимпийская и молодежная. У нас был турнир в «Лужниках». Народу было очень много.

Ну, первая сборная, конечно, победила. Но это было интересно и захватывающе. А здесь что? Лететь столько километров, другой часовой пояс, другой климат. И все это ради того, чтобы сыграть с этой поганой командой?

С таким соперником нужно играть и красиво, и солидно. Забили бы три мяча в первом тайме, а потом уже можно показывать, что на голову выше соперника. Поле? Какое поле, какой пояс – это все неважно. Привыкли на хороших полях играть – умейте играть и на плохих. Ничего страшного, показывайте свое мастерство», – сказал бывший защитник ЦСКА.

11 комментариев
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Откуда у этих динозавров вечно такое ЧСВ?
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А потом искренние удивления что "а чё эта нас где то недолюбливают?"
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С Россией и так мало кто соглашается играть, а после таких заявлений и подавно не станут. Хоть какое-то уважение надо же проявлять к соперникам
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А я сегодня в лесу собирал грибы и видел много поганок…
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А какую сборную он так назвал
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Чи кто такой Пономарьов???

Что-то как-то слишком с надменным уклоном блеет.
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Если уж кто и поганый, то это владимир пономарев.
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Ответ <Inter>
С Россией и так мало кто соглашается играть, а после таких заявлений и подавно не станут. Хоть какое-то уважение надо же проявлять к соперникам
Его никто там не процитирует, он и у нас-то особо никому не нужен )
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