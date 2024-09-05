«Лететь столько километров, чтобы сыграть с этой поганой командой? Игра меня совсем не впечатлила». Пономарев о 3:0 с Вьетнамом

Владимир Пономарев не впечатлен победой сборной России над командой Вьетнама.

Команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 3:0 в товарищеском матче.

«Игра меня совсем не впечатлила. Вьетнам – это вообще не команда. Лучше бы сыграли в Москве с какой-нибудь второй командой сборной. В советское время была первая сборная, вторая, олимпийская и молодежная. У нас был турнир в «Лужниках». Народу было очень много.

Ну, первая сборная, конечно, победила. Но это было интересно и захватывающе. А здесь что? Лететь столько километров, другой часовой пояс, другой климат. И все это ради того, чтобы сыграть с этой поганой командой?

С таким соперником нужно играть и красиво, и солидно. Забили бы три мяча в первом тайме, а потом уже можно показывать, что на голову выше соперника. Поле? Какое поле, какой пояс – это все неважно. Привыкли на хороших полях играть – умейте играть и на плохих. Ничего страшного, показывайте свое мастерство», – сказал бывший защитник ЦСКА.