Латышонок о дебюте за сборную после 3:0 с Вьетнамом: «Рад, что так все сложилось. Только положительные эмоции» 

Евгений Латышонок оценил свой дебют за сборную России.

Вратарь «Зенита» вышел на второй тайм в товарищеском матче с (3:0).

— Я счастлив, что удалось дебютировать. Рад, что сборная победила. Только положительные эмоции.

— Поле — огород?

— Конечно, не самого лучшего качества, но в целом нормальное. Бывало и не такое.

— Требования Карпина понятны?

— Да, понятно. Все объяснили.

— Ты доволен дебютом?

— Хотелось сыграть, дебютировать. Рад, что так все сложилось.

— Как восстанавливаться от такой жары?

— Сейчас водичку попьем, и все, – сказал .