Латышонок о дебюте за сборную после 3:0 с Вьетнамом: «Рад, что так все сложилось. Только положительные эмоции»
Евгений Латышонок оценил свой дебют за сборную России.
Вратарь «Зенита» вышел на второй тайм в товарищеском матче с Вьетнамом (3:0).
— Я счастлив, что удалось дебютировать. Рад, что сборная победила. Только положительные эмоции.
— Поле — огород?
— Конечно, не самого лучшего качества, но в целом нормальное. Бывало и не такое.
— Требования Карпина понятны?
— Да, понятно. Все объяснили.
— Ты доволен дебютом?
— Хотелось сыграть, дебютировать. Рад, что так все сложилось.
— Как восстанавливаться от такой жары?
— Сейчас водичку попьем, и все, – сказал Латышонок.