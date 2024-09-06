Латышонок о дебюте за сборную после 3:0 с Вьетнамом: «Рад, что так все сложилось. Только положительные эмоции» 

Теги Сборная России по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Евгений Латышонок Футбол

Евгений Латышонок оценил свой дебют за сборную России.

Вратарь «Зенита» вышел на второй тайм в товарищеском матче с Вьетнамом (3:0).

— Я счастлив, что удалось дебютировать. Рад, что сборная победила. Только положительные эмоции.

— Поле — огород?

— Конечно, не самого лучшего качества, но в целом нормальное. Бывало и не такое.

— Требования Карпина понятны?

— Да, понятно. Все объяснили.

— Ты доволен дебютом?

— Хотелось сыграть, дебютировать. Рад, что так все сложилось.

— Как восстанавливаться от такой жары?

— Сейчас водичку попьем, и все, – сказал Латышонок.

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1 комментарий
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Особенно угарнул наверное с их вратаря)))
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