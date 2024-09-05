«Сейчас скажут, что мы планируем матч с Монголией. А я бы сказал: «Да не нужен он нам, какую пользу мы получим?» Вьетнаму должны были пятерку закинуть». Мостовой о соперниках сборной

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Сборная Вьетнама по футболу сборная Монголии товарищеские матчи (сборные) Р-Спорт Футбол

Александр Мостовой оценил игру сборных России и Вьетнама.

Команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 3:0 в товарищеском матче. 

«В этой игре, с точки зрения пользы для нашей команды, ничего нельзя отметить. Как я и говорил три-четыре дня назад, мы выиграем – 3:0, 4:0, 5:0. Так и произошло.

Другое дело, что в первом тайме я на какой-то минуте глаз приоткрыл и подумал, что переключил канал и смотрю какую-то хронику 70-х годов. Почему никто не бегает, почему все ходят пешком? Да, мне сейчас ответят – там такая погода и что-то еще. Но вы – молодые ребята, причем здесь погода? Первый тайм было вообще ужасно смотреть.

Ребята должны были выйти, пятерку голов закинуть, сесть в автобус и уехать. Да, я понимаю, что ситуация с соперниками сейчас сложная, но есть же выбор. Сейчас скажут, что мы планируем следующий матч, например, со сборной Монголии. А я бы сказал: «Да не нужен нам матч с Монголией, какую пользу мы от него получим?»

Еще хорошо, что мы во втором тайме два мяча забили. а то по первому было грустно – 1:0 и все», – сказал экс-игрок сборной России. 

5 комментариев
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С таким же успехом можно говорит зачем топы выходят играть в кубке против команд низших дивизионов. Поэтому одни играют в футбол, а вторые только чеканить и умеют..
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Я тут на досуге посмотрел, у Царя на спортсе почти каждый день минимум одна новость выходит (за лето, дальше не смотрел), поразительная продуктивность, еще и чеканить небось успевает
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есть ли смысл собирать ребят ради таких товарняков, ладно бы ещё известность была по бану, эти матчи вообще смотрит кто нибудь ?
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С монголами да на Куликовом поле 💪💪💪
Прям вижу супер афишу 😂
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Забили бы пятерку, Царь сказал бы что слабаки, надо было десятку
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