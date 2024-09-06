Роналду о 900 голах: «Мне 39 с половиной, мне нужно быть крайне сосредоточенным для таких достижений. Я ценю то, что делаю. И без партнеров это было бы невозможно»
Криштиану Роналду рассказал о важности 900-го гола в карьере.
«Это был эмоциональный момент для меня. Я достиг круглой отметки. Может показаться, что было легко, но это не так. Это следствие большого объема ежедневной работы, стабильности и подготовки. Мне 39 с половиной, мне нужно быть крайне сосредоточенным, чтобы добиваться таких вещей. Для этого нужна большая самоотдача.
И вот почему я так эмоционален после таких достижений – я ценю то, что делаю. Без моих партнеров это было бы невозможно», – сказал форвард сборной Португалии в эфире Sport TV.
И за один сезон в праймовой АПЛ (!!!) забил 42, играя не нападающего!
И только с 2009-2010 перешел в атаку и смог забить 900!
Играл в 3 лигах, в том же Юве явно не с самыми лучшими партнерами, везде брал чемпионаты
Просто фантастика!
А всем хейтерам, пишущим про замыкалду - открываем статистику ЛЧ, смотрим кто лучший ассистент в истории, закрываем, идем плакать в подушку
Вопрос величия закрыт, на 18.12.2022 есть 10.07.2016 и 26.05.2018, а сегодня еще прибавилось и 05.09.2024)
Добьет до 1000 еще, более чем уверен