Роналду о 900 голах: «Мне 39 с половиной, мне нужно быть крайне сосредоточенным для таких достижений. Я ценю то, что делаю. И без партнеров это было бы невозможно»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рассказал о важности 900-го гола в карьере.

«Это был эмоциональный момент для меня. Я достиг круглой отметки. Может показаться, что было легко, но это не так. Это следствие большого объема ежедневной работы, стабильности и подготовки. Мне 39 с половиной, мне нужно быть крайне сосредоточенным, чтобы добиваться таких вещей. Для этого нужна большая самоотдача.

И вот почему я так эмоционален после таких достижений – я ценю то, что делаю. Без моих партнеров это было бы невозможно», – сказал форвард сборной Португалии в эфире Sport TV.

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17 комментариев
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А так, сами вдумайтесь , чел по факту первые 6 (!) лет своей карьеры играл крайка/вингера
И за один сезон в праймовой АПЛ (!!!) забил 42, играя не нападающего!

И только с 2009-2010 перешел в атаку и смог забить 900!

Играл в 3 лигах, в том же Юве явно не с самыми лучшими партнерами, везде брал чемпионаты

Просто фантастика!

А всем хейтерам, пишущим про замыкалду - открываем статистику ЛЧ, смотрим кто лучший ассистент в истории, закрываем, идем плакать в подушку

Вопрос величия закрыт, на 18.12.2022 есть 10.07.2016 и 26.05.2018, а сегодня еще прибавилось и 05.09.2024)

Добьет до 1000 еще, более чем уверен
+6
-5
+1
Ответ Burel
Забил в товарищеском матче. У персофанок экстаз, как будто решающий гол в финале ЧМ 😂
Это не товарищеский матч. Роналду выиграл всё и так. Ему не делать свою работу?
+1
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+1
Абсурд и трагедия в том, что этот явно недалекого ума человек имеет вполне себе репутацию здравомыслящего человека, и за этим типом с нестабильной психикой и манией величия тянутся болельщики.
0
0
0
Ответ Серега Вакалюк
А так, сами вдумайтесь , чел по факту первые 6 (!) лет своей карьеры играл крайка/вингера И за один сезон в праймовой АПЛ (!!!) забил 42, играя не нападающего! И только с 2009-2010 перешел в атаку и смог забить 900! Играл в 3 лигах, в том же Юве явно не с самыми лучшими партнерами, везде брал чемпионаты Просто фантастика! А всем хейтерам, пишущим про замыкалду - открываем статистику ЛЧ, смотрим кто лучший ассистент в истории, закрываем, идем плакать в подушку Вопрос величия закрыт, на 18.12.2022 есть 10.07.2016 и 26.05.2018, а сегодня еще прибавилось и 05.09.2024) Добьет до 1000 еще, более чем уверен
Играй он как нынешние малыши в 17 лет сразу в основе топ клубов, имел бы страшные цифры
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Ответ Человек1991
Хахахаха)) Кринжиану Пеналду из 830 голов , 155!!! голов с пенальти , 110 ! из них левейшие пенальти! 140 ! голов с офсайдов и с другими нарушениями правил, 60 голов после рикошетов и грубейших ошибок вратарей, более 400 голов с нескольких метров, большинство в пустые ворота после пасов. Более 1000 ! Симуляций в карьере, более 200 грязных специальных и исподтишка ударов и провокаций, более 1000 истерик и споров с судьями. 70 голов в пустынной медиалиге адекватные эксперты не считают, почти все голы дворовым клубам по 10-20 лимонов стоимостью, а стоимость Аль Насра 200 )) разница в 10-20 раз!)) ну и всё равно из этих 70 - 12 левейших пенальти, 8 голов офсайды и нарушения, 10 голов рикошеты и грубейшие ошибки вратарей, 30 голов с нескольких метров.)) Ну и за Португалию в отборах Герцог Люксембуржский положил Люксембургу 14 голов, из них 4 левейших пенальти, Лихтенштейну и Литве по 9 )) большинство голов сборным в рейтинге ниже топ 100)) которые тоже нужно не считать, стоимость Португалии 1миллиард, стоимость карликовых непрофессиональных сборных по 5-10 лимонов)) и также большинство голов за клубы командам из второй десятки.))
После окончания карьеры полным ходом пойдет развенчание культа личности
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Ответ Человек1991
Хахахаха)) Кринжиану Пеналду из 830 голов , 155!!! голов с пенальти , 110 ! из них левейшие пенальти! 140 ! голов с офсайдов и с другими нарушениями правил, 60 голов после рикошетов и грубейших ошибок вратарей, более 400 голов с нескольких метров, большинство в пустые ворота после пасов. Более 1000 ! Симуляций в карьере, более 200 грязных специальных и исподтишка ударов и провокаций, более 1000 истерик и споров с судьями. 70 голов в пустынной медиалиге адекватные эксперты не считают, почти все голы дворовым клубам по 10-20 лимонов стоимостью, а стоимость Аль Насра 200 )) разница в 10-20 раз!)) ну и всё равно из этих 70 - 12 левейших пенальти, 8 голов офсайды и нарушения, 10 голов рикошеты и грубейшие ошибки вратарей, 30 голов с нескольких метров.)) Ну и за Португалию в отборах Герцог Люксембуржский положил Люксембургу 14 голов, из них 4 левейших пенальти, Лихтенштейну и Литве по 9 )) большинство голов сборным в рейтинге ниже топ 100)) которые тоже нужно не считать, стоимость Португалии 1миллиард, стоимость карликовых непрофессиональных сборных по 5-10 лимонов)) и также большинство голов за клубы командам из второй десятки.))
Криштик - словно боксёр-гопник, который колошматит школьников по пути домой, но когда против него выходит профессионал, бежит сверкая пятками, и ревёт как Таня которая уронила в речку мячик, как это было в тысячи матчах.
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Ответ Человек1991
Хахахаха)) Кринжиану Пеналду из 830 голов , 155!!! голов с пенальти , 110 ! из них левейшие пенальти! 140 ! голов с офсайдов и с другими нарушениями правил, 60 голов после рикошетов и грубейших ошибок вратарей, более 400 голов с нескольких метров, большинство в пустые ворота после пасов. Более 1000 ! Симуляций в карьере, более 200 грязных специальных и исподтишка ударов и провокаций, более 1000 истерик и споров с судьями. 70 голов в пустынной медиалиге адекватные эксперты не считают, почти все голы дворовым клубам по 10-20 лимонов стоимостью, а стоимость Аль Насра 200 )) разница в 10-20 раз!)) ну и всё равно из этих 70 - 12 левейших пенальти, 8 голов офсайды и нарушения, 10 голов рикошеты и грубейшие ошибки вратарей, 30 голов с нескольких метров.)) Ну и за Португалию в отборах Герцог Люксембуржский положил Люксембургу 14 голов, из них 4 левейших пенальти, Лихтенштейну и Литве по 9 )) большинство голов сборным в рейтинге ниже топ 100)) которые тоже нужно не считать, стоимость Португалии 1миллиард, стоимость карликовых непрофессиональных сборных по 5-10 лимонов)) и также большинство голов за клубы командам из второй десятки.))
Ну ты автор ))))
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