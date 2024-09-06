Роналду о 900 голах: «Мне 39 с половиной, мне нужно быть крайне сосредоточенным для таких достижений. Я ценю то, что делаю. И без партнеров это было бы невозможно»

Криштиану Роналду рассказал о важности 900-го гола в карьере.

«Это был эмоциональный момент для меня. Я достиг круглой отметки. Может показаться, что было легко, но это не так. Это следствие большого объема ежедневной работы, стабильности и подготовки. Мне 39 с половиной, мне нужно быть крайне сосредоточенным, чтобы добиваться таких вещей. Для этого нужна большая самоотдача.

И вот почему я так эмоционален после таких достижений – я ценю то, что делаю. Без моих партнеров это было бы невозможно», – сказал форвард сборной в эфире Sport TV.