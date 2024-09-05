39-летний Роналду забил в 5-м матче подряд

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Хорватии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Лига наций УЕФА Футбол

Криштиану Роналду продлил голевую серию до 5 матчей.

Форвард сборной Португалии воспользовался навесом защитника Нуну Мендеша в игре с Хорватией в Лиге наций.

Ранее 39-летний футболист отличился в четырех играх за «Аль-Наср»: против «Аль-Фейхи» и «Аль-Раэда» в лиге Саудовской Аравии и против «Аль-Таавуна» и «Аль-Хилаля» в Суперкубке страны.

Роналду забил 900-й гол в карьере

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12 комментариев
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Ну что сказать? Легенда! Он заслужил каждый свой гол и каждый цент! 💯
+35
-7
+28
Ответ Gasanov007
Ну что сказать? Легенда! Он заслужил каждый свой гол и каждый цент! 💯
И это в 39!
+18
-1
+17
Роналду в 39 лет - забивает 900-ый гол за сборную.
Месси в 37 лет - смотрит как Роналду в 39 лет забивает за сборную.
+33
-17
+16
Ответ Роман
Роналду в 39 лет - забивает 900-ый гол за сборную. Месси в 37 лет - смотрит как Роналду в 39 лет забивает за сборную.
Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, при котором Месси в 37 лет посмотрел как Роналду в 39 лет забил за сборную
+11
-1
+10
Ответ AlexTim03
И это в 39!
Да это п ц
+8
0
+8
Король футбола 👑
+9
-3
+6
Что ж ты будешь делать, опять этот КР фармит стату на полупрофессионалах... погодите.
+7
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Просто величайший.
+7
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+4
Ответ Роман
Роналду в 39 лет - забивает 900-ый гол за сборную. Месси в 37 лет - смотрит как Роналду в 39 лет забивает за сборную.
Ну, Роналду в 37 смотрел через слезы как Месси в 35 забивает на ЧМ и становится чемпионом мира.
P.S. Без иронии, Криштиану, как и Месси, великий футболист и однозначно один из лучших в истории.
+2
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Ответ AlexTim03
И это в 39!
И очень много дней
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