39-летний Роналду забил в 5-м матче подряд

Криштиану Роналду продлил голевую серию до 5 матчей.

Форвард сборной воспользовался навесом защитника Нуну Мендеша в игре с Хорватией в наций.

Ранее 39-летний футболист отличился в четырех играх за « »: против «Аль-Фейхи» и «Аль-Раэда» в лиге Саудовской Аравии и против «Аль-Таавуна» и «Аль-Хилаля» в Суперкубке страны.

Роналду забил 900-й гол в карьере