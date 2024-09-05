Осинькин подтвердил переход Сергеева в «Крылья»: «Полноценный контракт. Посмотрим, сыграет ли с «Рубином»
Игорь Осинькин подтвердил переход Ивана Сергеева в «Крылья Советов».
Сообщалось, что самарцы заплатят за форварда «Зениту» 200 млн рублей. В 2021-2022 годах Сергеев уже выступал за «Крылья».
«Да, полноценный [контракт]», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».
На вопрос, сможет ли Сергеев сыграть в ближайшем матче, Осинькин ответил: «Посмотрим».
В 8-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов» встретятся 13 сентября в гостях с «Рубином».