Осинькин подтвердил переход Сергеева в «Крылья»: «Полноценный контракт. Посмотрим, сыграет ли с «Рубином» 

Игорь Осинькин подтвердил переход Ивана Сергеева в «Крылья Советов».

Сообщалось, что самарцы заплатят за форварда « » 200 млн рублей. В 2021-2022 годах Сергеев уже выступал за «Крылья».

«Да, полноценный [контракт]», – сказал главный тренер « ».

На вопрос, сможет ли сыграть в ближайшем матче, ответил: «Посмотрим».

В 8-м туре Мир «Крылья Советов» встретятся 13 сентября в гостях с «Рубином».