Осинькин подтвердил переход Сергеева в «Крылья»: «Полноценный контракт. Посмотрим, сыграет ли с «Рубином» 

Теги Зенит Крылья Советов Рубин премьер-лига Россия трансферы Игорь Осинькин Иван Сергеев Футбол

Игорь Осинькин подтвердил переход Ивана Сергеева в «Крылья Советов».

Сообщалось, что самарцы заплатят за форварда «Зениту» 200 млн рублей. В 2021-2022 годах Сергеев уже выступал за «Крылья».

«Да, полноценный [контракт]», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

На вопрос, сможет ли Сергеев сыграть в ближайшем матче, Осинькин ответил: «Посмотрим».

В 8-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов» встретятся 13 сентября в гостях с «Рубином».

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