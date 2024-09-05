Карпин о погоде во Вьетнаме: «Хорошо, что никто не потерял сознание и не умер. В минус 10 можно спокойно играть, а так – очень сложно»
Валерий Карпин отметил, что играть с Вьетнамом было сложно из-за погоды.
Товарищеская встреча, завершившаяся победой сборной России со счетом 3:0, прошла в условиях жары и высокой влажности.
– Поздравляем с окончанием матча.
– Да, хорошо, что никто не потерял сознание и не умер.
– Что скажете о качестве футбола сборной в таких погодных условиях?
– Сложно говорить о качестве футбола в таких условиях. В первом тайме к нашим воротам почти не подходили, во втором тайме чуть подустали.
– Играть легче в минус 10?
– В минус 10 можно спокойно играть, а при такой погоде во Вьетнаме очень сложно, – сказал главный тренер сборной России.
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