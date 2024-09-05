Карпин о погоде во Вьетнаме: «Хорошо, что никто не потерял сознание и не умер. В минус 10 можно спокойно играть, а так – очень сложно»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин отметил, что играть с Вьетнамом было сложно из-за погоды.

Товарищеская встреча, завершившаяся победой сборной России со счетом 3:0, прошла в условиях жары и высокой влажности.

– Поздравляем с окончанием матча.

– Да, хорошо, что никто не потерял сознание и не умер.

– Что скажете о качестве футбола сборной в таких погодных условиях?

– Сложно говорить о качестве футбола в таких условиях. В первом тайме к нашим воротам почти не подходили, во втором тайме чуть подустали.

– Играть легче в минус 10?

– В минус 10 можно спокойно играть, а при такой погоде во Вьетнаме очень сложно, – сказал главный тренер сборной России.

Матч России с Таиландом под угрозой. На Вьетнам надвигается супертайфун Яги

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Но вы же приехали, мазохисты
+5
-1
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий