Карпин о Вьетнаме: «Если мерить по Европе – не самый сильный уровень, но в целом доставили проблем. Неплохая игра, никто травму не получил, никто не умер – и слава богу»
Валерий Карпин оценил выступление сборной России в матче против Вьетнама (3:0).
– Неплохая игра. Глобально – никто травму не получил, никто не умер. И слава богу.
– С чем была связана замена Морозова в первом тайме?
– Просьба игрока. Почувствовал напряжение в мышце, попросил замену.
– Как вам уровень соперника?
– Уровень вьетнамской команды надо сравнивать с чем‑то. Если мерить по Европе – не самый сильный уровень. Но в целом нам доставили сегодня проблем, команда неплохая. Футболисты оснащены технически.
– Автогол стал ключевым в матче?
– Не считаю второй гол ключевым моментом матча. Наверное, главное первый гол. А автогол – это не ошибка вратаря, а ошибка вратаря и защитника, который катит вратарю в створ ворот. Тем более на таком поле, – сказал главный тренер сборной России.