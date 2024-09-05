Карпин о Вьетнаме: «Если мерить по Европе – не самый сильный уровень, но в целом доставили проблем. Неплохая игра, никто травму не получил, никто не умер – и слава богу»

Валерий Карпин оценил выступление сборной России в матче против Вьетнама (3:0).

– Неплохая игра. Глобально – никто травму не получил, никто не умер. И слава богу.

– С чем была связана замена в первом тайме?

– Просьба игрока. Почувствовал напряжение в мышце, попросил замену.

– Как вам уровень соперника?

– Уровень вьетнамской команды надо сравнивать с чем‑то. Если мерить по Европе – не самый сильный уровень. Но в целом нам доставили сегодня проблем, команда неплохая. Футболисты оснащены технически.

– Автогол стал ключевым в матче?

– Не считаю второй гол ключевым моментом матча. Наверное, главное первый гол. А автогол – это не ошибка вратаря, а ошибка вратаря и защитника, который катит вратарю в створ ворот. Тем более на таком поле, – сказал главный тренер сборной России.