Карпин доволен игрой с Вьетнамом: «В этих условиях, влаге – конечно. 3:0 выиграли, у своих ворот ничего не пропустили, могли забить еще. Играй мы в другую погоду – наверное, нет»

Валерий Карпин ответил, доволен ли качеством игры России в матче против Вьетнама.

«Смотря что под этим понимать. В этих условиях, влаге, конечно, доволен. 3:0 выиграли, у своих ворот ничего не пропустили, могли забить еще.

Играй мы в другую погоду – наверное, нет», – сказал главный тренер сборной России.

Россия разгромила Вьетнам. Четвертая победа подряд, разница 19:0!