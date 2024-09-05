Карпин доволен игрой с Вьетнамом: «В этих условиях, влаге – конечно. 3:0 выиграли, у своих ворот ничего не пропустили, могли забить еще. Играй мы в другую погоду – наверное, нет»
Валерий Карпин ответил, доволен ли качеством игры России в матче против Вьетнама.
«Смотря что под этим понимать. В этих условиях, влаге, конечно, доволен. 3:0 выиграли, у своих ворот ничего не пропустили, могли забить еще.
Играй мы в другую погоду – наверное, нет», – сказал главный тренер сборной России.
Россия разгромила Вьетнам. Четвертая победа подряд, разница 19:0!
Устроить серию матчей, призовой фонд???
Фигли летать куда то и зачем то….
Повторно, если не дошло. Называть лично можно и Гонсалесом, но в паспорте, в банковских документах и ВЕЗДЕ он Гонсалес Бланко. Его идентифицировать могут только при указании ДВУХ фамилий.