Карпин доволен игрой с Вьетнамом: «В этих условиях, влаге – конечно. 3:0 выиграли, у своих ворот ничего не пропустили, могли забить еще. Играй мы в другую погоду – наверное, нет»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин ответил, доволен ли качеством игры России в матче против Вьетнама.

«Смотря что под этим понимать. В этих условиях, влаге, конечно, доволен. 3:0 выиграли, у своих ворот ничего не пропустили, могли забить еще.

Играй мы в другую погоду – наверное, нет», – сказал главный тренер сборной России.

Россия разгромила Вьетнам. Четвертая победа подряд, разница 19:0!

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23 комментария
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Опять в конце загадками разговаривает
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Разговоры о влажном
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Ответ Amigovi4
Следующий матч против Тринидад и Табаго должен играться , а потом тур против клубов Северной Кореи
В отличии от какой нибудь Финляндии, Тринидад и Тобаго, и КНДР играли на ЧМ не так давно.
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Ответ Илья Сутурин
Опять в конце загадками разговаривает
Если бы в сухую погоду играли, то не был доволен, а для влаги норм сыграли!
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Ответ Илья Сутурин
Опять в конце загадками разговаривает
С Вьетнамом недоволен, если была бы Испания, то был бы доволен.
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про какую влагу настойчиво трет физрук
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Следующий матч против Тринидад и Табаго должен играться , а потом тур против клубов Северной Кореи
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Не интереснее ли сыграть с иностранцами зенита или РПЛ?
Устроить серию матчей, призовой фонд???
Фигли летать куда то и зачем то….
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в Египте душно, во Вьетнаме влажно, сейчас климат средней полосы России на весь мир распространим.
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Ответ justbored
в Египте душно, во Вьетнаме влажно, сейчас климат средней полосы России на весь мир распространим.
а, на Газпром-арене другая Валерина команда задыхалась же. сложно.
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Ответ goshforever
Разговоры о влажном
Шикарно, спасибо!)))
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Ответ Amigovi4
Следующий матч против Тринидад и Табаго должен играться , а потом тур против клубов Северной Кореи
Нет. Следующий матч нужно против Абхазии
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Ответ Olajuvon
Если бы в сухую погоду играли, то не был доволен, а для влаги норм сыграли!
О переводчик с Карпинского) спасибо!
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Это да, не игра, а влага, я бы даже сказал влага....ще
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Чем там можно быть довольным, беславная сборная для товарников, Азиатов победили,Кому вообще это интересно?
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Молодцы поздравляю нашу Сборную России с 1 победой желаю в следующих матчах чтобы проходили без травм карточек удаления
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Бутия обкакалась почему-то...
Повторно, если не дошло. Называть лично можно и Гонсалесом, но в паспорте, в банковских документах и ВЕЗДЕ он Гонсалес Бланко. Его идентифицировать могут только при указании ДВУХ фамилий.
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Спасибо, очень полезная информация (нет)
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У них то тоже момент был.
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