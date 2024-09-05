Матч России с Таиландом под угрозой. На Вьетнам надвигается супертайфун Яги

Продолжение турнира «Трех наций», на котором сверкает сборная России , под вопросом. 7 сентября до вьетнамского Ханоя доберется супертайфун Яги (второй по мощности тропический циклон 2024 год). Именно на этот день запланирована игра России против Таиланда.

Яги уже прошелся по Филиппинам (14 погибших), в ожидании – Китай и Вьетнам: отменяются рейсы, закрываются школы и Гонконгская биржа

В начале недели шторм ударил по Филиппинам, что привело как минимум к 14 жертвам. Но с тех пор Яги усилился вдвое и достиг скорости 209 км/ч, что делает его вторым по мощности циклоном в этом году после разрушительного урагана Берил пятой категории (пронесся летом через Карибский бассейн, Мексику и США). Согласно шкале Саффира-Симпсона, Яги уже классифицируется как четвертая категория (209-251 км/ч) из пяти.

В пятницу тайфун обрушится на юг Китая. Власти Гонконга, Макао, провинций Хайнаня и Гуандун (столица – Гуанчжоу) принимают меры – активирован второй уровень режима экстренного реагирования. Приостановлено авиасообщение и общественный транспорт (автобусы, поезда, такси), закрылись школы и офисы. Если штормовое предупреждение высокого уровня останется в силе – в пятницу закроется Гонконгская фондовая биржа.

После южного Китая, к субботе, тайфун прогнозируется во Вьетнаме: под угрозой северные и северо-центральные регионы страны вокруг бухты Халонг, входящей в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вьетнамские власти призвали около 2 200 туристов на прибрежных островах вернуться на материк. Они предупредили, что проливные дожди могут привести к широкомасштабным наводнениям в горных и городских районах, включая столицу Ханой.

Яги усилился до супертайфуна в среду вечером. Ожидается, что это будет сильнейший для региона шторм за десятилетие. Для понимания масштаба: с 1949-го по 2023 год мимо Хайнаня прошло 106 тайфунов, но только девять из них имели статус супертайфуна.

В четверг метеорологическое агентство Вьетнама выпустило штормовое предупреждение, а правительство привело в готовность больше 2 700 военнослужащих.

Помимо Китая и Вьетнама циклон затронет Лаос и Таиланд.

Фото: Gettyimages.ru /Lam Yik Fei