Дидье Дешам: «Мбаппе не в лучшей форме, но он не робот и не супермен. Ожидания высоки, усталость может иметь значение»
Дидье Дешам высказался по поводу формы Килиана Мбаппе.
«Сборная Франции выступает лучше, когда Мбаппе есть в команде.
Могу сказать по опыту, чтобы нахождение в сборной – это перерыв, который идет на пользу многим футболистам. Я поговорил с ним – он чувствует себя хорошо.
Да, он не в лучшей форме, но он не робот и не супермен. Ожидания высоки.
У него отличная способность впитывать все, что происходит на поле и за его пределами. Но усталость может иметь значение», – сказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.
Креативных игроков, у французов много. Глянь хотя бы на Олисе или Барколя. Чтобы команда играла в футбол, не надо ставить Рабьо и Канте вместе, да ещё и опорника под ними. Не надо постоянно вызывать старых знакомых типа Комана, Диня или Диаби. И наконец, надо перестать давать трусливую установку.
А тебе перестать писать чушь, про мускулыбез мозгов. Любой французский центральный защитник, техничнее чем испанский.
Как же много правды в эти словах. И ещё туда можно добавить и Рабьо и Люку Эрнандеса.
По-хорошему и на ЧМ был провал в финале. но засчет уровня игроков на скамейке и из текущей форме, французы выравняли. Хотя и сравняв счёт, 2-2, перестали давить, отошли назад и получили третий.
Дешам: 1 победа на ЧМ, 1 финал ЧМ, 1 финал Евро за 12 лет - у кого результаты лучше?