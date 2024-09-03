Дидье Дешам: «Мбаппе не в лучшей форме, но он не робот и не супермен. Ожидания высоки, усталость может иметь значение»

Дидье Дешам высказался по поводу формы Килиана Мбаппе.

« выступает лучше, когда Мбаппе есть в команде.

Могу сказать по опыту, чтобы нахождение в сборной – это перерыв, который идет на пользу многим футболистам. Я поговорил с ним – он чувствует себя хорошо.

Да, он не в лучшей форме, но он не робот и не супермен. Ожидания высоки.

У него отличная способность впитывать все, что происходит на поле и за его пределами. Но усталость может иметь значение», – сказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.