Дидье Дешам: «Мбаппе не в лучшей форме, но он не робот и не супермен. Ожидания высоки, усталость может иметь значение»

Теги Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Дидье Дешам высказался по поводу формы Килиана Мбаппе.

«Сборная Франции выступает лучше, когда Мбаппе есть в команде.

Могу сказать по опыту, чтобы нахождение в сборной – это перерыв, который идет на пользу многим футболистам. Я поговорил с ним – он чувствует себя хорошо.

Да, он не в лучшей форме, но он не робот и не супермен. Ожидания высоки.

У него отличная способность впитывать все, что происходит на поле и за его пределами. Но усталость может иметь значение», – сказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

20 комментариев
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Сборная Франции выступала бы лучше, если бы Дешам не ставил ей говно-футбол.
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Ответ ното Noto
Конечно финал ЧМ ты не смотрел. А матч Бельгия Франция наверное вообще сильнейший матч сборных за последние лет 10-20.
Финал какого ЧМ, катарского? Там был апогей трусливого футбола Дешмана, когда он имея куда более сильную сборную, просто трусливо слился. Это предатель французского футбола, который лег по ФИФАшную Аргентину, вместо того, чтобы показательно размазать ее.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
та его и палкой оттуда не выгонишь.
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Ответ ното Noto
Ну расскажи за счёт каких футболистов можно поставить во Франции красивый футбол? Весь креатив Франции держался на Погба и Гризманне один закончился, второй так же сдал. А дальше пустота. Тчуамени и Камавинга сильны в нападении и креативе? Нет. Канте хороший разыгрывающий? Нет. Дембеле играет периодами и так было всю его карьеру. У Франции куча физической силы, но практически 0 футбольных мозгов по этому так и играют там нет Крооса, Модрича, Погба, де Брюйне, Пирло, Хави, да там даже Ольмо или Бернарду нет
Фигню не неси, посмотри на ростер...
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Ответ ното Noto
Ну расскажи за счёт каких футболистов можно поставить во Франции красивый футбол? Весь креатив Франции держался на Погба и Гризманне один закончился, второй так же сдал. А дальше пустота. Тчуамени и Камавинга сильны в нападении и креативе? Нет. Канте хороший разыгрывающий? Нет. Дембеле играет периодами и так было всю его карьеру. У Франции куча физической силы, но практически 0 футбольных мозгов по этому так и играют там нет Крооса, Модрича, Погба, де Брюйне, Пирло, Хави, да там даже Ольмо или Бернарду нет
Дешам тренер сборной Франции уже 12 лет. И я не видел ни одного матча, где была бы хоть какая-то мысль в игре. Даже элементарного контратакую футбола не смог поставить при что кадры все 12 лет позволяли это сделать.
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Ответ ното Noto
Конечно финал ЧМ ты не смотрел. А матч Бельгия Франция наверное вообще сильнейший матч сборных за последние лет 10-20.
Может дело в том что игроки которые есть в сборной даже самостоятельно способны выдавать подобные матчи отрезками?) а финал ЧМ так это вообще перфоманс Мбаппе в большей степени. Состав сборной Франции сильнейший с отрывом, особенно в линии нападения.
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Ответ Владимир Владимир
И чем думает человек, пишущий подобное? Вон Спаллетти ставил атакующий футбол - как успехи у него? Тоже вцепился в кресло? Наверное, не мужик, что не подал в отставку. Дешам: 1 победа на ЧМ, 1 финал ЧМ, 1 финал Евро за 12 лет - у кого результаты лучше?
У Спалетти нет и 30 процентов того потенциала что есть у Франции.
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Ответ ното Noto
Ну и кто должен играть 10 или хотя бы сильную 8 на уровне Крооса или хотя бы Гюндогана?
Во-первых, сильно ли помогло немцам наличие Крооса и Гюндогана в сборной? Во-вторых, у французов, даже центральные защитники с хорошим пасом. Тот же Тчуамени, для разрушитель и техничный, и с пасом, и под давлением играет хорошо. Камавинга же, и на дриблинге может протащить мяч и отдать. Кого можно десяткой? А у кого десятка есть сейчас?
Креативных игроков, у французов много. Глянь хотя бы на Олисе или Барколя. Чтобы команда играла в футбол, не надо ставить Рабьо и Канте вместе, да ещё и опорника под ними. Не надо постоянно вызывать старых знакомых типа Комана, Диня или Диаби. И наконец, надо перестать давать трусливую установку.
А тебе перестать писать чушь, про мускулыбез мозгов. Любой французский центральный защитник, техничнее чем испанский.
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Ответ meringue
"Чтобы команда играла в футбол, не надо ставить Рабьо и Канте вместе, да ещё и опорника под ними. Не надо постоянно вызывать старых знакомых типа Комана, Диня или Диаби." Как же много правды в эти словах. И ещё туда можно добавить и Рабьо и Люку Эрнандеса.
Ну, Люку я бы не обижал:) Хороший игрок, но часто ломается.
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Ответ Emkafa
Во-первых, сильно ли помогло немцам наличие Крооса и Гюндогана в сборной? Во-вторых, у французов, даже центральные защитники с хорошим пасом. Тот же Тчуамени, для разрушитель и техничный, и с пасом, и под давлением играет хорошо. Камавинга же, и на дриблинге может протащить мяч и отдать. Кого можно десяткой? А у кого десятка есть сейчас? Креативных игроков, у французов много. Глянь хотя бы на Олисе или Барколя. Чтобы команда играла в футбол, не надо ставить Рабьо и Канте вместе, да ещё и опорника под ними. Не надо постоянно вызывать старых знакомых типа Комана, Диня или Диаби. И наконец, надо перестать давать трусливую установку. А тебе перестать писать чушь, про мускулыбез мозгов. Любой французский центральный защитник, техничнее чем испанский.
"Чтобы команда играла в футбол, не надо ставить Рабьо и Канте вместе, да ещё и опорника под ними. Не надо постоянно вызывать старых знакомых типа Комана, Диня или Диаби."
Как же много правды в эти словах. И ещё туда можно добавить и Рабьо и Люку Эрнандеса.
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Ответ Dr.S
Может дело в том что игроки которые есть в сборной даже самостоятельно способны выдавать подобные матчи отрезками?) а финал ЧМ так это вообще перфоманс Мбаппе в большей степени. Состав сборной Франции сильнейший с отрывом, особенно в линии нападения.
Именно так и есть. Игроки сами, за счёт мастерства и играют в сборной. Дешам, в лучшем случае, им не мешает. На последнем Че, он очень мешал, придумав расстановку, с Тчуамени, Рабьо и Канте на поле. Гризманн и Мбаппе были в ужасной форме. Поэтому и говнофутбол с провалом в полуфинале.
По-хорошему и на ЧМ был провал в финале. но засчет уровня игроков на скамейке и из текущей форме, французы выравняли. Хотя и сравняв счёт, 2-2, перестали давить, отошли назад и получили третий.
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Ответ ното Noto
Конечно финал ЧМ ты не смотрел. А матч Бельгия Франция наверное вообще сильнейший матч сборных за последние лет 10-20.
Финал ЧМ, это который с Хорватией, которая на 3 головы ниже по составу? Или с Аргентиной, которая размазывал команду Дешама весь матч?
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Ответ ното Noto
Ну расскажи за счёт каких футболистов можно поставить во Франции красивый футбол? Весь креатив Франции держался на Погба и Гризманне один закончился, второй так же сдал. А дальше пустота. Тчуамени и Камавинга сильны в нападении и креативе? Нет. Канте хороший разыгрывающий? Нет. Дембеле играет периодами и так было всю его карьеру. У Франции куча физической силы, но практически 0 футбольных мозгов по этому так и играют там нет Крооса, Модрича, Погба, де Брюйне, Пирло, Хави, да там даже Ольмо или Бернарду нет
За счёт тех что имеются можно ставить, как минимум, красивый контратакующий футбол, если у тебя нет состава играть во владение. У Франции же, впринцыпе, нет никакого футбола, ни тактики, ни построения, ни футбольной мысли. Вся игра построена на том чтобы донести мяч до Мбаппе и тот зарешал, да вот Мбаппе не зарешал, а плана Б у этой сборной просто нету, как и тренера.
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Ответ meringue
Сборная Франции выступала бы лучше, если бы Дешам не ставил ей говно-футбол.
И чем думает человек, пишущий подобное? Вон Спаллетти ставил атакующий футбол - как успехи у него? Тоже вцепился в кресло? Наверное, не мужик, что не подал в отставку.

Дешам: 1 победа на ЧМ, 1 финал ЧМ, 1 финал Евро за 12 лет - у кого результаты лучше?
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Ответ meringue
Сборная Франции выступала бы лучше, если бы Дешам не ставил ей говно-футбол.
Комментарий удален модератором
Мне категорически не наавится состоянии жадного черепаха. Чтобы все понимали, у него кроме вот этих голов вообще ничего нет в 5 играх. 0 ключевых передач и вагон каких-то бессмысленных ударов. Пока его подписание не выглядит чем-то реально нас усиливающим. Считаю, что с Браимом или с Гюлером в составе вместо него мы бы играли лучше на данный момент.
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Скорее, у тебя ноль футбольных мозгов.
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