Дешам о результативности Мбаппе: «Анчелотти не беспокоится, и я тоже. Килиан устанавливает высокие стандарты – он всегда забивает и продолжит это делать»

Теги Карло Анчелотти Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Дидье Дешам высказался о результативности Килиана Мбаппе.

Нападающий смог забить за «Реал» в Ла Лиге лишь в четвертом матче.

«У меня нет причин переживать. Конечно, я рад за него, он забил гол в первой игре за Суперкубок Европы.

Килиан привык забивать, он устанавливает очень высокие стандарты для себя.

Его тренер Карло Анчелотти не беспокоится, и я тоже. Килиан всегда забивает и продолжит это делать», – сказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

4 комментария
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Анчеллоти > Дешман
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МБАПЕВЕРИМ
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Вот как на Евро.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Анчеллоти > Дешман
Дешам добивался успехов с клубами - середняками. А Анчи наоборот в середняка проваливался, он только с топ-клубами умеет добиваться успеха.
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