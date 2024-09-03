Дешам о результативности Мбаппе: «Анчелотти не беспокоится, и я тоже. Килиан устанавливает высокие стандарты – он всегда забивает и продолжит это делать»
Дидье Дешам высказался о результативности Килиана Мбаппе.
Нападающий смог забить за «Реал» в Ла Лиге лишь в четвертом матче.
«У меня нет причин переживать. Конечно, я рад за него, он забил гол в первой игре за Суперкубок Европы.
Килиан привык забивать, он устанавливает очень высокие стандарты для себя.
Его тренер Карло Анчелотти не беспокоится, и я тоже. Килиан всегда забивает и продолжит это делать», – сказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.