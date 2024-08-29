«Реал» был против вызова Мбаппе в сборную Франции в сентябре. Клуб хочет дать отдых максимальному числу игроков во время паузы

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Антонио Рюдигер Килиан Мбаппе Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем Футбол

«Реал» не хочет, чтобы Килиан Мбаппе играл за сборную в сентябре.

Нападающий был вызван в сборную Франции на матчи Лиги наций с Италией и Бельгией.

RMC Sport сообщает, что «Реал» хочет, чтобы во время сентябрьской паузы на матчи сборных отдых был предоставлен как можно большему числу игроков – в особенности это касается футболистов, игравших на Евро-2024. Тренерский штаб мадридцев обеспокоен в связи с травмами Эдуардо Камавинга и Джуда Беллингема.

Отмечается, что в сборной Франции осведомлены о позиции «Реала» относительно предстоящей международной паузы.

Ранее в состав сборной Германии на сентябрьские матчи не попал Антонио Рюдигер – защитнику «Реала» предоставлен отдых.

31 комментарий
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Так все хотят, не только Реал
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Ответ Бутсы Крооса
Комментарий скрыт
Кроме Реала же никто не будет бороться за 6 трофеев
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Когда покупаешь стабильного игрока стартового состава сборной, нужно быть готовым к тому, что в составе этой сборной он будет играть.
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Ответ Burel
Комментарий скрыт
Быть нациком, расистом и просто кретином не равно быть патриотом
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лол, как всегда Реалу пофиг на всех остальных кроме себя?)
почему тогда все остальные клубы так же не поступят? или только игрокам Реала нужен отдых?
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Ответ Артур Сергеевич
Мадрид в этом сезоне может выиграть 7 титулов. ЛЧ, Ла Лига, Кубок и Суперкубок Испании, КЧМ в новом формате, межконтинентальный кубок и Супер кубок Европы уже выиграл.
А может и не выиграть). Мадрид пусть требл для начала сделает, а потом можно и о 7 титулах помечтать)
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Ответ Артур Сергеевич
Мадрид в этом сезоне может выиграть 7 титулов. ЛЧ, Ла Лига, Кубок и Суперкубок Испании, КЧМ в новом формате, межконтинентальный кубок и Супер кубок Европы уже выиграл.
Суперкубок идет в зачёт прошлого сезона, а не нового
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Ответ Бутсы Крооса
И кто же?
Всмысле кто же? И за какие это 6 трофеев в этом сезоне Реал будет бороться? Чемп, ЛЧ, Кубок, КЧМ все. Только Реал по твоему будет играть на КЧМ, больше никто?
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Ответ Ramin Mamedov
лол, как всегда Реалу пофиг на всех остальных кроме себя?) почему тогда все остальные клубы так же не поступят? или только игрокам Реала нужен отдых?
Пусть остальные клубы тоже работают в своих интересах, или Реал за них должен поработать?
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Ответ rigobersong
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По мне просто клуб, который понял , что выгоднее покупать Марчиняков, чем покупать зидонов и бекхемов
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Ответ Kira625
Когда покупаешь стабильного игрока стартового состава сборной, нужно быть готовым к тому, что в составе этой сборной он будет играть.
Во. К тому же игра за сборную Франции очень повышает маркетинговую привлекательность игрока для рекламодателей (а значит и клуба) и привлекает новых болельщиков
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Ответ Артур Сергеевич
Мадрид в этом сезоне может выиграть 7 титулов. ЛЧ, Ла Лига, Кубок и Суперкубок Испании, КЧМ в новом формате, межконтинентальный кубок и Супер кубок Европы уже выиграл.
Да и блин, межконтинентальный кубок это один матч, даже не два как раньше
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А Франция хотела, чтобы Мбаппе играл на домашней Олимпиаде, но не сложилось
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а вы про ПСЖ говорили золотая клетка)))
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Комментарий удален модератором
Ответ Бутсы Крооса
И кто же?
Да, и Суперкубок, забыл. Но у Испании это Суперкубок по среди сезона, у других в начале
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а так можно?
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Комментарий удален модератором
Некогда распыляться, каменты про Месси сами себя не напишут)
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