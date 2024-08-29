«Реал» был против вызова Мбаппе в сборную Франции в сентябре. Клуб хочет дать отдых максимальному числу игроков во время паузы

«Реал» не хочет, чтобы Килиан Мбаппе играл за сборную в сентябре.

Нападающий был вызван в сборную Франции на матчи наций с Италией и Бельгией.

RMC Sport сообщает, что « » хочет, чтобы во время сентябрьской паузы на матчи сборных отдых был предоставлен как можно большему числу игроков – в особенности это касается футболистов, игравших на Евро-2024. Тренерский штаб мадридцев обеспокоен в связи с травмами и .

Отмечается, что в сборной Франции осведомлены о позиции «Реала» относительно предстоящей международной паузы.

Ранее в состав сборной на сентябрьские матчи не попал Антонио Рюдигер – защитнику «Реала» предоставлен отдых.