«Реал» был против вызова Мбаппе в сборную Франции в сентябре. Клуб хочет дать отдых максимальному числу игроков во время паузы
«Реал» не хочет, чтобы Килиан Мбаппе играл за сборную в сентябре.
Нападающий был вызван в сборную Франции на матчи Лиги наций с Италией и Бельгией.
RMC Sport сообщает, что «Реал» хочет, чтобы во время сентябрьской паузы на матчи сборных отдых был предоставлен как можно большему числу игроков – в особенности это касается футболистов, игравших на Евро-2024. Тренерский штаб мадридцев обеспокоен в связи с травмами Эдуардо Камавинга и Джуда Беллингема.
Отмечается, что в сборной Франции осведомлены о позиции «Реала» относительно предстоящей международной паузы.
Ранее в состав сборной Германии на сентябрьские матчи не попал Антонио Рюдигер – защитнику «Реала» предоставлен отдых.
почему тогда все остальные клубы так же не поступят? или только игрокам Реала нужен отдых?