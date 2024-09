Кордоба может уйти в «Спартак»: что известно

«Краснодар» готов отпустить.

«Спартак» внезапно оживил конец трансферного окна в РПЛ – может забрать Джона Кордобу из «Краснодара».

Большому трансферу мешают зарплата Кордобы и требования агента

Внезапную волну слухов запустил известный колумбийский журналист Пипе Сьерра: «Спартак» предложил 16 млн евро за Кордобу, «Краснодар» согласился, москвичи договариваются с игроком.

Информацию подтвердил инсайдер Андрей Панков со ссылкой на источники из Колумбии, близкие к игроку. Главное препятствие – зарплата, как раз по ней были основные нестыковки. По данным Legalbet, игрок просил 4 млн евро в год.

Иван Карпов тоже написал про разногласия по зарплате и заявил , что сделка сорвалась: «Спартак» не пошел на условия Кордобы. По информации Карпова, нападающий ждет окончания контракта с «Краснодаром» в 2025-м, чтобы стать свободным агентом и заключить последний контракт в карьере повыгоднее.

В Metaratings.ru дают другой ракурс: «Спартак» предпринял несколько попыток трансфера и в итоге договорился с Кордобой. Нападающий согласился на 3 млн евро в год, но переход не состоялся из-за требований агента футболиста, выдвинувшего требования о дополнительных бонусах для себя и клиента. Если он изменит их, стороны могут вернуться к обсуждению.

Пока все застопорилось, но южане уже прорабатывают альтернативы. Журналист Legalbet Анар Ибрагимов сообщил, что в случае продажи Кордобы «Краснодар» рассмотрит вариант с покупкой Мирлинда Даку из «Рубина»: обойдется примерно в 10 млн евро.

«Зенит» общался с Кордобой даже после отказа «Краснодара». Галицкий заблокировал продажу и пригрозил Джону годом в запасе

Петербургский клуб интересовался игроком еще в июне: из-за этого чуть не сорвался трансфер защитника Сергея Волкова. «Зенит» хотел приобрести колумбийца и после отказа «Краснодара» вышел сразу на агента Кордобы. Представитель игрока тоже никого не уведомил и общался тайно.

В «Краснодаре» узнали об этом и наотрез отказались продавать Джона, а поначалу и Волкова вместе с ним – но позже сделку по защитнику все же согласовали. По нападающему позиция не изменилась: клуб договорился, что Кордоба останется до зимы. По информации «РБ Спорт», варианты в России сторона игрока не рассматривала, а предложений от европейских клубов не поступило.

В июле снова пошли слухи о возможном трансфере: в том же «РБ Спорт» написали, что «Зенит» может подписать нападающего за 10+2 млн евро, с самим игроком уже договорились, а «Краснодар» не станет препятствовать уходу.

Тут же появились опровержения: заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров сообщил, что «Краснодар» не собирался продавать лидера прямому конкуренту.

Еще по данным Алланазарова в «Краснодаре» недовольны общением «Зенита» с представителями игроков без получения разрешения на переговоры. Клуб рассматривал возможность обращения в палату по разрешению споров РФС, так как считал поведение «Зенита» неэтичным. В итоге до этого не дошло, но по трансферу тоже не договорились.

После Кубка Америки (совпал с началом сезона РПЛ) Кордоба не хотел возвращаться в клуб и обратился к руководству с просьбой отпустить его. Вскоре появилась информация, что игроком интересуется «Бетис» – испанцы рассматривали его как одну из приоритетных целей. Также говорили про несколько турецких клубов и команду из ОАЭ.

Не сдавался и «Зенит»: клуб вернулся за игроком в августе. Петербуржцы предложили 9 млн евро, а Джону давали зарплату 4,5 млн в год. Против продажи выступил лично владелец «Краснодара» Сергей Галицкий: пригрозил Кордобе в ближайший год лишить его игрового времени, если тот продолжит упорствовать в стремлении перейти в «Зенит».

Подействовало: слухи об уходе прекратились. Как оказалось, ненадолго – теперь возник «Спартак», который не прочь взять нападающего.

А в «Спартаке» же Виллиан Жозе? Он пока не впечатляет: бегает с лишним весом и злит клуб

Бразилец приехал еще в начале июля, но почти сразу насторожил. В середине июля медиа писали про проблемы игрока с лишним весом, из-за которых он занимался отдельно от команды.

Это признавали и в руководстве «Спартака», высказывался генеральный директор Олег Малышев: «Вы видели Виллиана на поле, он выходил [против «Насафа» в товарищеском матче]. Думаю, заметного лишнего веса у него нет. Но правда, что он после отпуска был несколько растренирован, поэтому сейчас занимается очень много, чтобы набрать форму, войти в тренировочный ритм со всей командой.

Команда к его приезду здорово прибавила в физике, работа идет, надеюсь, что через какое-то время он будет в состоянии провести полный матч».

Агент игрока опроверг информацию о лишнем весе и заявил, что Жозе скоро поможет «Спартаку». Высказался и сам нападающий: «Я больше месяца был в отпуске. И вполне нормально, что после этого сложно сразу влиться в команду, которая приступила к тренировкам значительно раньше».

К концу лета без изменений – клуб в недоумении. Снова говорил Малышев: «Разочарован, что Жозе не показывает тот результат, который мы ждали. Надеюсь, он исправится».

Пока нападающий сыграл в шести матчах за новый клуб, ни один не провел полностью. В старте выходил только в Кубке России против «Крыльев Советов» и махачкалинского «Динамо». Последние матчи команды либо просидел в запасе, либо вообще пропустил – с «Рубином» даже не попал в заявку.

Видимо, в клубе отчаялись – Кордоба сейчас в гораздо лучшей физической форме.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press, Edgar Breshchanov/Global Look Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press, Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press ; РИА Новости /Алексей Филиппов