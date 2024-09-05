Агент Барбоза о Мангаше в «Спартаке»: «У него большой потенциал. Может играть на трех позициях: вингер, хавбек, левый защитник»
Паулу Барбоза рассказал о защитнике «Витория Гимараэш» Рикарду Мангаше.
Сообщалось, что португалец перейдет в «Спартак» за 2 млн евро.
«Мангаш — игрок, который в прошлом году утвердился в высшей лиге. Он воспитанник «Бенфики». У него большой потенциал. Мангаш может играть на трех позициях: вингер, полузащитник и левый защитник. Для игрока это большой плюс.
Несмотря на то, что ему 26 лет, только в прошлом году Рикарду играл в хорошем клубе — «Витории». Но стабильно в высшем дивизионе играл только сезон. Пока нет данных, чтобы утверждать, что он будет играть в «Спартаке» на высоком уровне безоговорочно», — сказал футбольный агент.
"стабильно в высшем дивизионе играл только один сезон " - класс👍🏻
Это - хороший трансфер. Вот Маркиньос за 5 из Венгрии - сомнительный. А здесь 0 вопросов.