Агент Барбоза о Мангаше в «Спартаке»: «У него большой потенциал. Может играть на трех позициях: вингер, хавбек, левый защитник» 

Теги Спартак высшая лига Португалия премьер-лига Россия Витория Гимараэш Паулу Барбоза Рикарду Мангаш Футбол

Паулу Барбоза рассказал о защитнике «Витория Гимараэш» Рикарду Мангаше.

Сообщалось, что португалец перейдет в «Спартак» за 2 млн евро.

«Мангаш — игрок, который в прошлом году утвердился в высшей лиге. Он воспитанник «Бенфики». У него большой потенциал. Мангаш может играть на трех позициях: вингер, полузащитник и левый защитник. Для игрока это большой плюс. 

Несмотря на то, что ему 26 лет, только в прошлом году Рикарду играл в хорошем клубе — «Витории». Но стабильно в высшем дивизионе играл только сезон. Пока нет данных, чтобы утверждать, что он будет играть в «Спартаке» на высоком уровне безоговорочно», — сказал футбольный агент.

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16 комментариев
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Ответ Dzudo74
зачем он Спартаку? не пойму.
На замену Рябчуку в защиту (более атакующий вариант против автобусов), на замену Зиньковскому/Маркиньосу в атаке. Может он будет лучше последних двух и заиграет в основе...
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Ответ Lampo
Ну если агент о нём говорит более чем осторожно, то скорее всего от этого трансфера усиления ждать не приходится
От Барко тоже ничего не ждали. Были только вопли, что за огромные деньги привезут полено вроде Педро Роши.
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взяли снова не пойми кого...
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зачем он Спартаку? не пойму.
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Начал с того, что «большой потенциал», а в конце «игры на высоком уровне ждать не стоит» 😀
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Ну если агент о нём говорит более чем осторожно, то скорее всего от этого трансфера усиления ждать не приходится
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Посмотрел историю выступлений в его профиле на спортсе - по крайней мере с 19-го года играет не менее 20 игр в высших Лигах Португалии и Франции (Бордо), регулярно забивает от 1 до 3 голов. То ли Барбоза не в курсе..
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Все смешалось в доме Спартака:защитники,включая рослого Бабича- забивалы,а безголевые напы будут отрабатывать в защите ! ))
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"большой потенциал", "ему 26 лет" 😂
"стабильно в высшем дивизионе играл только один сезон " - класс👍🏻
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Ответ chukovsky
На замену Рябчуку в защиту (более атакующий вариант против автобусов), на замену Зиньковскому/Маркиньосу в атаке. Может он будет лучше последних двух и заиграет в основе...
Зачем тогда отдавали Тавареша и Классена? Если вместо них берут игрока для ротации Рябчуку, занимая им последнее легионерское место? Вот у нас был человек с паспортом который мог выйти не портя картины, но его отдали, и теперь вместо сильных легионеров набираем очередных петковичей и уруновых, ну гениально че
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Ответ Lampo
Ну если агент о нём говорит более чем осторожно, то скорее всего от этого трансфера усиления ждать не приходится
Это альтернатива Горшкову. Тока в России сейчас на рынке нету игроков, а что есть будут сильно дороже и зп будет выше. За копейки покупают игрока на скамейку.
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Ответ RAMIK
Это альтернатива Горшкову. Тока в России сейчас на рынке нету игроков, а что есть будут сильно дороже и зп будет выше. За копейки покупают игрока на скамейку.
Зачем тогда отдавали Тавареша и Классена? Если вместо них берут игрока для ротации Рябчуку, занимая им последнее легионерское место? Вот у нас был человек с паспортом который мог выйти не портя картины, но его отдали, и теперь вместо сильных легионеров набираем очередных петковичей и уруновых, гениально
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Ответ </c/>
взяли снова не пойми кого...
А вот тут не согласен. Край, который очень сильно провел прошлый сезон, стоит 4 млн. по трансфер маркту, а берут его за 2.
Это - хороший трансфер. Вот Маркиньос за 5 из Венгрии - сомнительный. А здесь 0 вопросов.
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