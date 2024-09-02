«Спартаку» интересен левый защитник «Витории» Мангаш (Metaratings)

Теги Спартак высшая лига Португалия премьер-лига Россия возможные трансферы Витория Гимараэш Рикарду Мангаш Томаш Амарал Футбол

«Спартаку» интересен 26-летний португальский футболист.

Московский клуб проявляет интерес к левому защитнику португальской «Витории» Рикарду Мангаш, сообщает Metaratings.ru. Он является одним из главных кандидатов красно-белых для укрепления этой позиции. 

«Спартак» рассматривает подписание Мангаша по инициативе спортивного директора клуба Томаша Амарала.

Статистику игрока можно изучить здесь

8 комментариев
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А чем Олег плох?
На мой взгляд при Станковиче прибавляет
+17
0
+17
Ответ Romero_095
А чем Олег плох? На мой взгляд при Станковиче прибавляет
Ничем не плох и прибавил. Но крайние защитники ну очень много бегают и им нужна сменяемость. А сейчас в Спартаке - 3 крайних. Один левоногий и 2 правоногих. Логично, что нужен еще один левоногий.
+5
0
+5
Ответ Romero_095
А чем Олег плох? На мой взгляд при Станковиче прибавляет
Плохо то, что он один. Альтернативы ему нет, Хлусевича в этом сезоне вообще как футболиста не получается рассматривать
Но ещё хуже, что справа нет по сути вообще никого на фланге защиты, вот там бы поработать
+5
-1
+4
Проблемы на правом фланге обороны, но интересуются левым защитником. Логика 99 lvl
+1
0
+1
Ответ Caniball
Ничем не плох и прибавил. Но крайние защитники ну очень много бегают и им нужна сменяемость. А сейчас в Спартаке - 3 крайних. Один левоногий и 2 правоногих. Логично, что нужен еще один левоногий.
Причем родная позиция Денисова - опорная зона, а Хлусевич полузащитник. Итого профильный защитник только Рябчук. На замену конечно бы найти лучше игрока с паспортом, но таких сейчас найти невозможно. Или же как у Крыльев Гальдамеса, умеют же находить за малые деньги хороших легионеров.
+1
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+1
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Причем родная позиция Денисова - опорная зона, а Хлусевич полузащитник. Итого профильный защитник только Рябчук. На замену конечно бы найти лучше игрока с паспортом, но таких сейчас найти невозможно. Или же как у Крыльев Гальдамеса, умеют же находить за малые деньги хороших легионеров.
Самошников?
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0
Ответ Freemke
Плохо то, что он один. Альтернативы ему нет, Хлусевича в этом сезоне вообще как футболиста не получается рассматривать Но ещё хуже, что справа нет по сути вообще никого на фланге защиты, вот там бы поработать
А Тавареша уже не вернуть?
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Ответ Хуан Карос
Самошников?
Вахания из Ростова
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