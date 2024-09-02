«Спартаку» интересен левый защитник «Витории» Мангаш (Metaratings)
«Спартаку» интересен 26-летний португальский футболист.
Московский клуб проявляет интерес к левому защитнику португальской «Витории» Рикарду Мангаш, сообщает Metaratings.ru. Он является одним из главных кандидатов красно-белых для укрепления этой позиции.
«Спартак» рассматривает подписание Мангаша по инициативе спортивного директора клуба Томаша Амарала.
Статистику игрока можно изучить здесь.
На мой взгляд при Станковиче прибавляет
Но ещё хуже, что справа нет по сути вообще никого на фланге защиты, вот там бы поработать