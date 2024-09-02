«Спартаку» интересен левый защитник «Витории» Мангаш (Metaratings)

«Спартаку» интересен 26-летний португальский футболист.

Московский клуб проявляет интерес к левому защитнику португальской « » , сообщает Metaratings.ru. Он является одним из главных кандидатов красно-белых для укрепления этой позиции.

« » рассматривает подписание Мангаша по инициативе спортивного директора клуба .

Статистику игрока можно изучить здесь.